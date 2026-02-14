ETV Bharat / state

सतपुड़ा की वादियों में है ऐसा शिवधाम जहां शिवलिंग पर चढ़ता है सिंदूर, जुड़ी हैं रहस्यमयी कथाएं

शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना वर्जित है लेकिन नर्मदापुरम के इस शिवधाम में शिवलिंग पर चढ़ता है सिंदूर. पढ़ें ऐसा क्यों होता है?

NARMADAPURAM TILAK SINDOOR TEMPLE
प्राचीन गुफा में विराजे हैं तिलक सिंदूर वाले महादेव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 8:31 PM IST

4 Min Read
नर्मदापुरम: सिंदूर यानि कुमकुम आमतौर पर हर देवी-देवता को चढ़ाया जा सकता है लेकिन ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना वर्जित है. आपने भी ये सुना और देखा होगा और शास्त्रों और पुराणों में भी ऐसा उल्लेख है. ठीक इसके उलट मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक ऐसा शिवधाम है जहां शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ता है और यही इसे दूसरे शिवालयों से खास बनाता है. यहां सिंदूर चढ़ाने के पीछे कई मान्यताएं जुड़ी हैं. लोग पहले मन्नत मांगते हैं और जब वह पूरी हो जाती है तो शिवलिंग पर भक्त सिंदूर चढ़ाते हैं. जानते हैं तिलक सिंदूर वाले शिवधाम से जुड़ी क्या हैं मान्यताएं.

सतपुड़ा की वादियों में है तिलक सिंदूर शिवधाम

आमतौर पर भोलेनाथ के प्रचीन मंदिर घने जंगलों, प्राचीन गुफाओं और पर्वतों पर स्थित होते हैं. ऐसा ही नर्मदापुरम में एक शिवधाम स्थित है. सतपुड़ा की घनी वादियों में स्थित यह शिवालय आस्था के साथ गहरे रहस्य और इतिहास का अनोखा संगम समेटे हुए है. यहां स्थित शिवजी का मंदिर तिलक सिंदूर के नाम से प्रसिद्ध है.

सतपुड़ा की वादियों में है तिलक सिंदूर शिवधाम (ETV Bharat)

प्राचीन गुफा में विराजे हैं तिलक सिंदूर वाले महादेव

इटारसी से करीब 18 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत है. ऐसा शिवालय जहां पहुंचते ही आपको विशिष्ट उर्जा का अनुभव होता है. यहां स्थित शिवलिंग एक प्राचीन गुफा में स्थित है. शिवलिंग पर यहां सिंदूर चढ़ता है. इस कारण यह मंदिर तिलक सिंदूर के नाम से ही जाना जाता है. अपनी अनूठी परंपरा के कारण देशभर में यह मंदिर विशिष्ट पहचान रखता है. यहां विराजमान शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र के साथ सिंदूर चढ़ाया जाता है जो इसे अन्य शिवालयों से खास बनाता है.

Sindoor offered Shivling
शिवलिंग पर चढ़ता है सिंदूर (ETV Bharat)

सिंदूर चढ़ाने के पीछे जुड़ी हैं कई मान्यताएं

शिवलिंग पर यहां सिंदूर चढ़ाने के पीछे कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं. एक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश ने सिंदूर नामक राक्षस का वध कर उसके सिंदूरी रक्त से इसी स्थान पर शिवजी का अभिषेक किया था. तभी से यहां शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है. मंदिर परिसर में नंदी पर विराजमान भगवान शंकर की अनोखी प्रतिमा भी स्थापित है, जिसे देश में अद्वितीय माना जाता है.

भोलेनाथ ने सतपुड़ा की पहाड़ी पर गुफा में ली थी शरण

यह स्थल पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है. मान्यता है कि जब भस्मासुर भगवान शिव के पीछे पड़ा था तब भोलेनाथ ने सतुपड़ा की इन पहाड़ियों की एक गुफा में शरण ली थी. किवदंतियों के मुताबिक, कई दिनों तक यहां छिपने के बाद भगवान शंकर ने पचमढ़ी की ओर जाने के लिए एक गुप्त सुरंग बनाई थी, जो आगे चलकर जटाशंकर धाम तक पहुंचती है. यही कारण है कि जटाशंकर धाम को शिवजी का दूसरा निवास भी कहा जाता है. तब से यहां शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है.

narmadapuram shiv mandir
महाशिवरात्रि पर लगता है मेला (ETV Bharat)

ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के समकालीन है शिवलिंग

पुजारी राकेश वर्मा बताते हैं कि यहां मंदिर में स्थापित शिवलिंग को अत्यंत प्राचीन माना जाता है. स्थानीय परंपराओं के अनुसार यह शिवलिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के समकालीन माना जाता है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी चतुष्कोणीय जलहरी है जबकि सामान्यतः अधिकांश शिव मंदिरों में त्रिकोणीय जलहरी देखने को मिलती है. यहां अभिषेक का जल पश्चिम दिशा की ओर बहता है, जिसे धार्मिक दृष्टि से शुभ और दुर्लभ माना जाता है. ओंकारेश्वर के बाद इसे दूसरा ऐसा स्थान बताया जाता है जहां चतुष्कोणीय जलहरी विद्यमान है.

Sindoor offered Shivling
सिंदूर चढ़ाने के पीछे जुड़ी हैं कई मान्यताएं (ETV Bharat)

महाशिवरात्रि पर लगता है मेला

वैसे इतिहास के अनुसार यह क्षेत्र कभी मकड़ई के शाह परिवार की रियासत में आता था. पूजा-पाठ के लिए भुमका की नियुक्ति भी इसी राजपरिवार द्वारा की जाती थी. हर साल यहां महाशिवरात्रि पर विशाल मेला भरता है. इसकी शुरुआत 1925 से हुई थी. जिससे यह स्थल जनमानस में और अधिक प्रसिद्ध हो गया. बाद में 1970 में जनपद पंचायत केसला ने इस मंदिर परिसर को अपने अधीन लिया और 1971 में यहां पार्वती महल का निर्माण कराया गया.

