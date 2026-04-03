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वन कर्मी निकले जंगल के लुटेरे! 100 से ज्यादा पेड़ काट अवैध सप्लाई, अधिकारियों पर टॉर्चर के आरोप

नर्मदापुरम डीएफओ ने अधिकारियों को भेज कर जांच कराई तो प्रारंभिक तौर पर सागौन के कटे पेड़ों के 112 ठूट मिले. 3 वनरक्षक और 2 चौकीदारों से पूछताछ शुरू की तो अवैध कटाई कराकर लोगों को बेचने की जानकारी सामने आई. हालांकि जिन वन कर्मचारी को मामले में दोषी माना गया है उन्होंने जांच करने वाले अधिकारियों पर मारपीट धमकी देने और टॉर्चर करने के आरोप लगाए हैं. वन कर्मचारियों द्वारा अवैध लकड़ी कटाई करने पर डीएफओ ने चौकीदारों की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है तो वनरक्षकों को निलंबित किया है.

नर्मदापुरम: सिवनी बानापुरा रेंज के चिचवानी में पदस्थ वनरक्षक और चौकीदारों ने जंगल की सुरक्षा का जिम्मा संभालते हुए सैकड़ों सागौन पेड़ों की कटाई करा दी. जंगल की रखवाली करने वाले वन कर्मचारियों ने लाखों रुपए की कीमती सागौन के पेड़ धीरे-धीरे काटकर जंगल के बाहर सप्लाई कर दिए. वन अधिकारियों को लंबे समय से हो रही कटाई की भनक नहीं लगी, कर्मचारियों के आपसी विवाद के बाद हुई शिकायत पर अवैध कटाई का मामला सामने आते ही विभाग में हड़कंप मच गया.

जांच में कटाई के मिले कई सबूत

सिवनी बानापुरा रेंज के बाली खोरा सर्किल के चिचवानी वीट में सागौन के पेड़ काट कटाई की जानकारी लगने पर एसडीओ अनिल विश्वकर्मा और वन परिक्षेत्र अधिकारी जान सिंह पवार को जांच का जिम्मा सौंपा गया. जिसमें जंगल से कटी गई लकड़ी क्षेत्र में अलग-अलग जगह रखवाई गई. यहां से पिकअप में लकड़ी भरकर बाहरी लोगों को बेचने का काम किया जा रहा था. दोनों अधिकारियों को जंगल में अवैध रूप से कटाई के कई सबूत मिले. जांच में जुटे अधिकारियों ने चिचवानी बीट के दो चौकदारों डोरीलाल और रामचरण पर अवैध कटाई में शामिल होने के शक में पूछताछ की तो दोनों ने वनरक्षकों के निर्देश पर कटाई में सहयोग करने की बात कबूली.

जांच में कटाई के मिले कई सबूत (ETV Bharat)

पूछताछ में मारपीट की शिकायत

अवैध कटाई से बौखलाए अधिकारियों ने पूछताछ के लिए नाकेदार महिपाल यादव और रूपेश साहू को बानापुरा रेंज ऑफिस बुलाया था. महिपाल यादव ने विभाग के एसडीओ अनिल विश्वकर्मा पर पूछताछ के दौरान डंडे से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत सिवनी मालवा थाने में दर्ज कराई. पुलिस ने महिपाल यादव का मेडिकल कराकर आवेदन के आधार पर जांच शुरू की है. थाना प्रभारी सुभाकर बारस्कर ने बताया कि, ''आवेदन के आधार पर जांच की जा रही है.''

लाखों की सागौन काटकर की सप्लाई (ETV Bharat)

हम सख्त कार्रवाई करेंगे

​डीएफओ गौरव शर्मा ने बताया कि, ''सूचना मिली थी कि वनरक्षक और चौकीदार खुद पिकअप में भरकर सरकारी लकड़ी प्राइवेट लोगों को बेच रहे हैं. जांच में 112 से ज्यादा ठूंठ मिले हैं. जो कर्मचारी मामले में दोषी हैं, वही मारपीट का आरोप लगा रहे हैं. जंगल की सुरक्षा करने वाले वन्य कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से सागौन की लकड़ी काटकर जंगल से बाहर बेचने पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे.