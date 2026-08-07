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इंडियन कल्चर की मुरीद शबनम, ताशकंद से चली आईं नर्मदापुरम, हिप हॉप छोड़ कथक से मिलाए ताल

नर्मदापुरम पहुंची उज्बेकिस्तान की डांसर शबनम नर्मदापुरम के नर्मदा रिवर व्यू होटल में भारतीय संस्कृति का विदेशों में भारतीय क्लासिकल संगीत एवं नृत्य के द्वारा प्रचार प्रसार के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया. जहां नर्मदापुरम के बीआर सैनी जो सरस्वती म्यूजिक कॉलेज दिल्ली के डायरेक्टर हैं, वह भी शामिल हुए. उनके साथ ताशकंद उज्बेकिस्तान की डांसर शबनम, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा एवं तेज कुमार गौर शामिल हुए. इस दौरान शबनम ने बताया कि, ''वह भारतीय संस्कृति से इतनी प्रभावित है कि उन्होंने क्लासिकल डांस में निपुणता हासिल की है, जो अब प्रचार-प्रसार के लिए देशों के भ्रमण पर निकली हैं.''

भारतीय संस्कृति और संगीत का विदेशों में भी बोलबाला है. भारतीय संगीत के साथ-साथ भारतीय क्लासिकल संगीत अब विदेशों में युवाओं की पहली पसंद बन गया है. ताशकंद उज्बेकिस्तान की शबनम ने भी इसे अपनाया है. वह कथक, हिप हॉप डांस के साथ भारतीय नृत्य में माहिर हैं और वह भारतीय क्लासिकल संगीत के देश विदेश में प्रचार प्रसार के लिए निकली हुई हैं. नर्मदापुरम में उन्होंने मीडिया को बताया कि, ''भारतीय संस्कृति भारतीय पोशाक, भारतीय नृत्य, भारतीय संगीत, भारतीय भाषा उन्हें आकर्षित करती है.''

नर्मदापुरम: कहते हैं संगीत और कला की कोई सरहद नहीं होती. उज्बेकिस्तान से भारत पहुंची शबनम इसका सबूत हैं. भारतीय संगीत और संस्कृति से इतनी इंस्पायर हुईं की हजारों मीटर का सफर तय कर भारत आ गईं. और अब पूरी दुनिया में भारतीय संगीत का प्रचार करने की ठानी है. उन्होंने कहा कि उन्होंने क्लासिकल डांस को अपनी पहचान बना ली है. नर्मदापुरम में जब उन्होंने कथक पर ताल से ताल मिलाए तो लोग देखकर दंग रह गए.

शबनम ने भारतीय संस्कृति की तारीफ की (ETV Bharat)

शबनम ने भारतीय संस्कृति की तारीफ की

नर्मदापुरम पहुंची ताशकंद उज्बेकिस्तान की भारतीय संस्कृति की नृत्यांगना शबनम ने मीडिया से चर्चा की और बताया कि, ''मैं उज्बेकिस्तान से आई हुई हूं. यहां नर्मदापुरम में प्रस्तुति दी है. आज यहां पर मुझे कार्यक्रम में बुलाया गया है. नर्मदापुरम एक बहुत ही अच्छा शहर है. भारतीय कल्चर और उज्बेकिस्तान के कल्चर में बहुत अंतर है.''

शबनम ने बताया कि, ''मेरे अनुभव से भारतीय कल्चर बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल है. यहां की पोशाक, कॉस्टयूम बहुत ही इंप्रेसिंग है, जो आकर्षण का केंद्र है. हर स्टेट में अलग-अलग पोशाके हैं, इसके अलावा यहां पर अलग-अलग व्यंजनों की वैरायटी है. यहां का कल्चर और इतिहास देखकर बहुत खुश हुई. यहां के कल्चर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है.''

इंडियन कल्चर दी मुरीद उज्बेकिस्तान की डांसर शबनम (ETV Bharat)

ताशकंद में खोला कल्चर केंद्र

नर्मदापुरम के बीआर सैनी (डायरेक्टर सरस्वती म्यूजिक कॉलेज दिल्ली) ने बताया कि, ''2003 में ताशकंद गया हुआ था. वहां जाकर ताशकंद में देखा तो भारतीय संस्कृति से जो झुकाव है वह देखने को मिला. मुझे यह जानकारी लगी कि क्यों ना एक कल्चर केंद्र ताशकंद में खोला जाए. 2006 में मेरे द्वारा अभिनेता ऋषि कपूर से सौजन्य से स्थापित किया था. कार्यक्रम में रणधीर कपूर सहित कई अभिनेता जिसमें शामिल हुए थे. आज नंबर वन इंस्टिट्यूट ताशकंद में है. सरस्वती म्यूजिक कॉलेज ताशकंद वहां पर हम लगातार भारतीय कथक, क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस, लाइट डांस, फिल्मी डांस इन सभी पर काम कर रहे हैं. हमारे यहां सैकड़ों बच्चे हैं जो इन्हें सीखकर निकलते हैं.

उन्होंने बताया कि, ''शबनम जी जैसे बच्चे यहां हमारे ग्रुप में हैं जो इंडियन कल्चर सेंटर में सीख रहे है. ताशकंद गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए और यहां सीखें. साथ ही स्कॉलरशिप भी हमारे द्वारा बच्चों को उपलब्ध कराई जाती है. इसके जरिए हम हमारी दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं. इस महीने के अंतिम सप्ताह में मनोज तिवारी यहां आने वाले हैं, इसके अलावा ताशकंद से बच्चे शामिल होंगे और अपनी परफॉर्मेंस देंगे.''