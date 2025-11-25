ETV Bharat / state

T20 विश्व कप विजेता महिला ब्लाइंड टीम में मध्य प्रदेश की 3 खिलाड़ी, सुनीता के गांव में जश्न

इतिहास रचने वाली भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम की सदस्य सुनीता सराठे के गांव में दो दिनों से जश्न का माहौल है. सुनीता के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. गांव के अलावा आसपास के क्षेत्रों से लोग लगातार सुनीता के घर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं. परिवार के लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भारतीय टीम और सुनीता की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं.

नर्मदापुरम के बनखेड़ी विकासखंड के छोटे से गांव नयागांव की रहने वाली सुनीता सराठे ने कमाल कर दिया. सुनीता भी उस भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम में शामिल थीं जिसने टी20 विश्व कप अपने नाम किया. सुनीता ने नेपाल का पहला विकेट थ्रो से गिराकर टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके अलावा दूसरे कई मैचों में सुनीता ने शानदार प्रदर्शन किया.

नर्मदापुरम: भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर टी20 विश्व कप अपने नाम कर लिया. ब्लाइंड महिला क्रिकेट का यह विश्व कप पहली बार आयोजित हुआ था और इस जीत के साथ पूरे देश में जश्न मना. इसकी धूम मध्य प्रदेश तक है और यहां भी जोरशोर से जश्न मन रहा है. भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट की विजेता टीम में मध्य प्रदेश की 3 खिलाड़ी शामिल रहीं. नर्मदापुरम से सुनीता सराठे, दमोह से सुषमा पटेल और बैतूल से दुर्गा येवले ने सभी मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया और टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस पूरे आयोजन में भारत अजेय रहा यानि एक भी मैच नहीं हारा.

किसान की बेटी हैं सुनीता

सुनीता के पिता मनोहर सराठे पेशे से किसान हैं और उनकी बेटी की रुचि को देखते हुए उन्होंने उसे क्रिकेट खेलने से कभी नहीं रोका. मनोहर सराठे को अपनी बेटी के साथ पूरी टीम पर गर्व है. उनका कहना है कि "पूरी टीम और मेरी बेटी सुनीता की कामयाबी पर सभी को बधाई. सभी ने बहुत मेहनत कर टी20 विश्व कप जीता है. बेटी ने देश के साथ प्रदेश और गांव का नाम रोशन कर दिया."

दिल्ली से मध्य प्रदेश पहुंचेगी सुनीता

सुनीता के पिता मनोहर सराठे ने बताया कि "विश्व कप जीतने के बाद टीम के सदस्य श्रीलंका से बेंगलुरु पहुंच चुके हैं. पूरी टीम यहां से दिल्ली जाएगी और इसके बाद सुनीता अपने गांव पहुंचेगी तब यहां उसका धूमधाम से स्वागत किया जाएगा."

T20 विश्व कप जीतने पर नर्मदापुरम की सुनीता सराठे के घर बधाई देने वालों का तांता (ETV Bharat)

टीम में मध्य प्रदेश की 3 खिलाड़ी

भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से सुनीता सराठे, दमोह से सुषमा पटेल और बैतूल से दुर्गा येवले शामिल रहीं. मध्य प्रदेश ब्लाइंड क्रिकेट एसोसियेशन (CABMP) के महासचिव सोनू गोलकर ने कहा कि "हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने प्रथम टी20 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है. इस आयोजन में सभी मैच भारत ने जीते और पूरी टीम के साथ मध्य प्रदेश की तीनों प्लेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया."

खेल प्रकोष्ठ के प्रमुख श्रवण मिश्रा ने भारतीय महिला ब्लाइंड टीम को बधाई देते हुए आश्वासन दिया कि "प्रदेश की तीनों बेटियों सुषमा, सुनीता और दुर्गा को अवश्य ही राज्य सरकार के द्वारा सम्मान दिया जाएगा और इसके लिए प्रयास किया जाएगा."

7 विकेट से जीता फाइनल

श्रीलंका के कोलंबो स्थित केपी सरवनमुट्टू स्टेडियम में रविवार को टी20 विश्व कप का फाइनल हुआ था. खिताबी मुकाबले में भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 115 रन का लक्ष्य दिया था. जिसे भारतीय टीम ने 12.1 ओवर में हासिल कर लिया. खास बात ये भी है कि पूरी प्रतियोगिता में भारतीय टीम एक भी मैच नहीं हारी.

भारत और श्रीलंका में हुए मैच

भारतीय महिला ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2025 में कुल 6 देशों भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया था. प्रतियोगिता की शुरुआत 11 नवंबर को नई दिल्ली से हुई थी. फिर कुछ मैच बेंगलुरु में खेले गए. इसके बाद नॉकआउट मुकाबले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुए थे. ब्लाइंड महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन पहली बार हुआ है.