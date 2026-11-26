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कंफर्म टिकट की टेंशन खत्म, मध्य प्रदेश से होकर बेंगलुरु-प्रयागराज दौड़ेगी 20 डिब्बों की स्पेशल ट्रेन

मध्य प्रदेश से होकर बैंगलुरु दौड़ेगी 20 डिब्बों की स्पेशल ट्रेन ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: अगर दिसंबर में आप बेंगलुरु और प्रयागराज जाने की सोच रहे हैं और कंफर्म टिकट को लेकर चिंतित हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सूबेदारगंज और एसएमवीटी बेंगलुरु के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. यह ट्रेन दिसंबर में दोनों दिशाओं में तीन-तीन चक्कर लगाएगी. खास बात यह है कि भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन पर ट्रेन का दोनों दिशाओं में स्टॉप रहेगा. इससे इटारसी सहित आसपास के यात्रियों को बेंगलुरु और बीच के प्रमुख शहरों तक आने-जाने में सुविधा मिलेगी.