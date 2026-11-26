कंफर्म टिकट की टेंशन खत्म, मध्य प्रदेश से होकर बेंगलुरु-प्रयागराज दौड़ेगी 20 डिब्बों की स्पेशल ट्रेन
सूबेदारगंज-बेंगलुरु के बीच चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन, इटारसी में दोनों तरफ 10 मिनट का स्टॉपेज, मध्य प्रदेश सहित 6 राज्य के यात्रियों का सफर होगा आसान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 11:38 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 11:43 AM IST
नर्मदापुरम: अगर दिसंबर में आप बेंगलुरु और प्रयागराज जाने की सोच रहे हैं और कंफर्म टिकट को लेकर चिंतित हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सूबेदारगंज और एसएमवीटी बेंगलुरु के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. यह ट्रेन दिसंबर में दोनों दिशाओं में तीन-तीन चक्कर लगाएगी. खास बात यह है कि भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन पर ट्रेन का दोनों दिशाओं में स्टॉप रहेगा. इससे इटारसी सहित आसपास के यात्रियों को बेंगलुरु और बीच के प्रमुख शहरों तक आने-जाने में सुविधा मिलेगी.
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11 दिसंबर को सूबेदारगंज से रवाना होगी ट्रेन
रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 04171 सूबेदारगंज-एसएमवीटी बेंगलुरु स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार 11, 18 और 25 दिसंबर को रात 9:20 बजे सूबेदारगंज से रवाना होगी. यह ट्रेन अगले दिन शनिवार सुबह 8:10 बजे इटारसी पहुंचेगी और 8:20 बजे रवाना होगी. रविवार रात 9 बजे एसएमवीटी बेंगलुरु पहुंचेगी.
वापसी में गाड़ी संख्या 04172 एसएमवीटी बेंगलुरु-सूबेदारगंज स्पेशल 14, 21 और 28 दिसंबर को सोमवार सुबह 7 बजे बेंगलुरु से रवाना होगी. अगले दिन मंगलवार दोपहर 3:25 बजे इटारसी पहुंचेगी और 3:35 बजे प्रस्थान करेगी. बुधवार सुबह 4:30 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी.
यह स्टेशन होंगे ट्रेन के स्टॉप
स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में शंकरगढ़, डभौरा, मानिकपुर, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, नागपुर, बल्लारशाह, सिरपुर कागजनगर, बेल्लमपल्ली, मंचिर्याल, काजीपेट, सिकंदराबाद, लिंगमपल्ली, विकाराबाद, तंदूर, यादगीर, कृष्णा, रायचूर, गुंटकल, अनंतपुर, धर्मावरम, हिंदूपुर और येलहंका स्टेशनों पर रुकेगी.
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6 जनरल डिब्बे सहित होंगे 20 कोच
भोपाल रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल ने बताया कि, ''इस स्पेशल ट्रेन में कुल 20 कोच रहेंगे. इनमें 1 एसी फर्स्ट, 2 एसी थर्ड, 9 स्लीपर, 6 जनरल और 2 एसएलआरडी कोच शामिल हैं. यात्री ट्रेन की विस्तृत समय-सारणी और ठहराव की जानकारी रेलवे की वेबसाइट, NTES ऐप या हेल्पलाइन नंबर 139 से प्राप्त कर सकते हैं.''
बता दें कि, इस ट्रेन का फायदा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के यात्रियों को मिलेगा. खासकर नौकरी, पढ़ाई, व्यापार और दूसरे जरूरी कामों से बेंगलुरु जाने वाले लोगों का सफर आसान होगा. ट्रेन के चलने से यात्रियों में खुशी की लहर है. क्योंकि अतिरिक्त कोच जुड़ने से उनको बर्थ आसानी से मिल जाएगी.