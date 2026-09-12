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स्टेशन मास्टर की भक्ति, ड्यूटी के साथ बना रहे मिट्टी के गणेश, BRICS थीम वाली प्रतिमा की धूम

विनोद चौधरी 3 सितंबर से दिन-रात प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. रोजाना सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक मिट्टी को आकार देने, प्रतिमाओं को रंगने और सजाने का काम चल रहा है. खास बात यह है कि प्रतिमाएं मिट्टी, रंगोली और कच्चे रंगों से तैयार की जा रही हैं, ताकि विसर्जन के बाद जलस्रोतों को नुकसान न पहुंचे.

नर्मदापुरम: गणेश उत्सव में आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की अनूठी पहल इटारसी में देखने को मिल रही है. साईं फॉर्चून कॉलोनी में रहने वाले इटारसी रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर विनोद चौधरी पिछले 18 वर्षों से इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं. इस बार वे 251 गणेश प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं, जिन्हें गणेश चतुर्थी पर लोगों को नि:शुल्क भेंट किया जाएगा. BRICS थीम वाली गणेश प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बन रही हैं.

2008 में 101 प्रतिमाओं से हुई थी शुरुआत

स्टेशन मास्टर विनोद चौधरी ने बताया कि, ''वर्ष 2008 में उन्होंने 101 इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बनाकर इस पहल की शुरुआत की थी. इसके बाद हर साल वे लगातार मिट्टी के गणेश तैयार कर रहे हैं. इस बार 251 प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं. इस काम में उनके परिवार के साथ रेलकर्मियों का भी विशेष सहयोग मिल रहा है. डिप्टी एसएस गोपाल कुशवाहा, दिलीप कुमार, अमित चौधरी, स्टेशन असिस्टेंट राजकुमार, रेलवे गार्ड की पत्नी रचना तिवारी, बेटा आयुष चौधरी, बेटी अनुष्का चौधरी और पत्नी अर्चना चौधरी प्रतिमाओं को आकार देने और सजाने में सहयोग कर रहे हैं.''

18 साल से मिट्टी के गणेश बना रहे स्टेशन मास्टर (ETV Bharat)

गमले में ही कर सकेंगे गणेश प्रतिमा का विसर्जन

विनोद चौधी की बेटी अनुष्का चौधरी ने बताया कि, ''इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा का विसर्जन घर में ही गमले में किया जा सकता है. इससे प्रतिमा की मिट्टी पानी में घुल जाएगी और पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होगा. बाद में इसी मिट्टी में पौधा भी लगाया जा सकता है. 13 सितंबर को गणेश चतुर्थी के अवसर पर इन 251 इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं का नि:शुल्क वितरण किया जाएगा. पहल का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल गणेश उत्सव मनाने के लिए प्रेरित करना है.''

इटारसी में 251 इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं तैयार (ETV Bharat)

BRICS थीम वाली गणेश प्रतिमा आकर्षण का केंद्र

इस बार तैयार की जा रही प्रतिमाओं में एक गणेश प्रतिमा को BRICS थीम दी गई है. इसके अलावा स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश देने वाली तीन प्रतिमाएं भी तैयार की जा रही हैं. विनोद चौधरी की कोशिश है कि गणेश प्रतिमा के माध्यम से धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय संदेश भी लोगों तक पहुंचे.