विदेशों में नर्मदापुरम के श्रीयंत्र की डिमांड, सोने-चांदी के साथ त्रिधातु से बनने वाले श्रीयंत्र शुद्धता में नंबर वन
नर्मदापुरम में बन रहे श्रीयंत्रों की भारी मांग, तांबा, सोना, चांदी और त्रिधातु पर बनते श्री यंत्र, विदेशों में भी सप्लाई. देवेंद्र वैश की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 4:59 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 5:16 PM IST
नर्मदापुरम: नर्मदांचल में निर्मित श्रीयंत्रों की शुद्धता और बेहतर मेजरमेंट के चलते इसकी डिमांड विदेशों में बढ़ गई है. सोने चांदी और कॉपर से बने इन श्रीयंत्रों की शुद्धता पर विशेष ध्यान रखा जाता है. पुष्य नक्षत्र में विशेष पूजन पाठ कर इसे शुद्ध कर श्रीयंत्रों को यजमानों को सौंपा जाता है. श्री यंत्र के जानकार और ज्योतिषाचार्य विशाल महाजन के अनुसार श्री यंत्र शिव और शक्ति का संयुक्त रूप है. श्री साधना के जरिए मोक्ष और भोग दोनों की प्राप्ति होती है.
नवरात्रि के पहले आते हैं श्रीयंत्र के ऑर्डर
श्रीविद्या के जानकार और ज्योतिषाचार्य विशाल महाजन बताते हैं कि "श्रीयंत्र भगवान शिव शक्ति का संयुक्त रूप है. सभी साधनाएं कोई भोग देने वाली होती है या कोई मोक्ष देने वाली होती है, मगर श्री साधना में मोक्ष और भोग की दोनों की प्राप्ति होती है. यहां पर श्रीयंत्र से निर्माण होते हैं, यहां निर्मित श्रीयंत्र त्रि धातु, सोने, चांदी और तांबा के निर्मित होते है. जो शुद्ध मुहूर्त में खुद के द्वारा कास्टिंग वर्क करके उसकी फिनिशिंग कराकर विधिवत पूजन अर्चन के बाद जजमान को भेजे जाते हैं. इसके साथ ही शुभ मुहूर्त पर दीपावली के पहले प्रदान किए जाते हैं. इसका ऑर्डर नवरात्रि के पहले ही आ जाता है. नवरात्रि के बाद के कोई भी ऑर्डर दे नहीं पाते हैं, उसके बाद जितने भी श्री यंत्र के ऑर्डर आते हैं, उन्हें चैत्र नवरात्रि के समय पर दे पाते हैं.
तांबा, चांदी, सोने और त्रीधातु पर बनता श्रीयंत्र
ज्योतिषाचार्य विशाल महाजन बताते हैं कि इसे बनाने में विशेष ध्यान रखा जाता है. आज के समय में बाजार में बहुत श्रीयंत्र मिलते है, जिन्हें लेने से पहले इसके मेजरमेंट और त्रिकोणीय स्थिति पर ध्यान रखना चाहिए. भोज पत्र पर बने श्री यंत्र की शास्त्रों में 10-15 वर्ष आयु मानी गई है. तांबे में 50 वर्ष, चांदी में 100 वर्ष और सोने में कई पीढ़ियों तक मानी गई है.
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धातु के संयोजन का विशेष ध्यान
यदि थोड़ा सा भी मेजरमेंट गलत होता है, तो यह गलत ऊर्जा निर्माण करता है. साईं काका एवं प्रह्लाद गिरी महाराज के मार्गदर्शन में दो वर्षों में इसके निर्माण और विद्या प्राप्त हुई है. ज्योतिषाचार्य विशाल महाजन बताते हैं कि इसके मेजरमेंट में धातु का कंबीनेशन का विशेष ध्यान रखते हैं. कुछ लोग पूर्ण रूप से स्वर्ण, चांदी और कॉपर के बनवाते हैं पर जो हम त्री धातु के युक्त धातु के कांबिनेशन से श्री यंत्र का निर्माण करते हैं और विशेष पूजन करके अपने जजमान को प्रदान करते हैं.
हमारे यहां के कई श्री यंत्र विदेशों में भी गए हुए हैं. कुछ बाहर के विदेशी जजमान जो हमारे यहां आते हैं, उन्हें प्रदान करते हैं या जो नहीं आ पाता है. उसे कोरियर से भेजते हैं.