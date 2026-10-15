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विदेशों में नर्मदापुरम के श्रीयंत्र की डिमांड, सोने-चांदी के साथ त्रिधातु से बनने वाले श्रीयंत्र शुद्धता में नंबर वन

विदेशों में बढ़ी श्री यंत्र की डिमांड ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: नर्मदांचल में निर्मित श्रीयंत्रों की शुद्धता और बेहतर मेजरमेंट के चलते इसकी डिमांड विदेशों में बढ़ गई है. सोने चांदी और कॉपर से बने इन श्रीयंत्रों की शुद्धता पर विशेष ध्यान रखा जाता है. पुष्य नक्षत्र में विशेष पूजन पाठ कर इसे शुद्ध कर श्रीयंत्रों को यजमानों को सौंपा जाता है. श्री यंत्र के जानकार और ज्योतिषाचार्य विशाल महाजन के अनुसार श्री यंत्र शिव और शक्ति का संयुक्त रूप है. श्री साधना के जरिए मोक्ष और भोग दोनों की प्राप्ति होती है.

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