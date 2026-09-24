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इटारसी में ट्रक ने बरपाया कहर, स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत, बहन के दोनों पैर फ्रैक्चर

तेज गति से आ रहे ट्रक ने स्कूटी को चपेट में लिया. स्कूटी सवार दोनों बहनें गंभीर घायल. इलाज के दौरान एक बहन की मौत.

Narmadapuram road accident
इटारसी में ट्रक ने बरपाया कहर, स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 8:03 AM IST

2 Min Read
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नर्मदापुरम : इटारसी के ओवरब्रिज सर्किल पर तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को खतरनाक टक्कर मारी. हादसे में स्कूटी सवार 33 वर्षीय नेहा उर्फ सीता गंभीर रूप से घायल हो गईं. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल रेफर किया गया. इलाज के दौरान नेहा की मौत हो गई. मौत की पुष्टि दयाल हॉस्पिटल के डॉ. अचलेश्वर दयाल ने की है.

ज्यादा खून बहने से उपचार के दौरान मौत

नेहा उर्फ सीता निजी स्कूल में शिक्षिका थीं. उनकी छोटी बहन के मुताबिक वह अपनी बहन को बस स्टैंड लेकर जा रही थीं. इसी दौरान ओवरब्रिज सर्किल पर स्कूटी से साइड लेते समय तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. टक्कर के बाद दोनों सड़क पर गिर गईं. घायल नेहा को तत्काल डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के दौरान उनके पैर के ऊपरी हिस्से में लंबा घाव होने और अधिक रक्तस्राव हालत गंभीर हो गई. गंभीर होने पर उन्हें बेहोशी की हालत में दयाल अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका उपचार के दौरान मौत हो गई .

हादसे में घायल महिला प्रोफेसर अस्पताल में भर्ती

छोटी बहन सुनीता कॉलेज में प्रोफेसर हैं. उन्हें एम्बुलेंस से नर्मदापुरम के ही एक निजी अस्पताल भर्ती कराया गया है. सुनीता को ट्रक की टक्कर से दोनों पैर फैक्चर हो गये हैं. परिजनों के मुताबिक नेहा के पिता नहीं हैं. मां आंगनबाड़ी में काम करती हैं. परिवार फिलहाल चयन कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा है. शहर के ही एलकेजी क्षेत्र में परिवार ने नया मकान बनवाया है और सितंबर महीने में वहां शिफ्ट होने की तैयारी थी.

बेलगाम स्पीड से आ रहा था ट्रक

हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और परिचित अस्पताल पहुंच गए. दुर्घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाते हुए दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की गति तेज थी और इसी दौरान स्कूटी को टक्कर लगी. पुलिस द्वारा वाहन चालक और दुर्घटना की परिस्थितियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है.

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