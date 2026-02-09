ETV Bharat / state

ट्यूब वेल उगल रहा खौलता पानी, चर्म रोग-कैंसर...लैब टेस्टिंग रिपोर्ट में चौकाने वाला खुलासा

नर्मदापुरम: ग्राम सोमलवाड़ा खुर्द में इन दिनों एक घर का ट्यूब वेल गंभीर खतरे की घंटी बनकर सामने आया है. गांव निवासी शुभ्रा एवं आकाश महालहा के घर स्थित करीब 25 वर्ष पुराने बोरवेल से पिछले एक माह से लगातार गर्म पानी निकल रहा है. शुरुआत में इसे लोग कौतूहल से देखने पहुंचे, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि यह ट्यूब वेल स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा है. स्थिति यह है कि घर के सदस्यों को नहाने तक के लिए इस पानी में ठंडा पानी मिलाना पड़ रहा है, जबकि पीने के लिए परिवार को गांव के अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ रहा है.

लैब रिपोर्ट ने उड़ाए होश

जब इस पानी की लैब जांच कराई गई तो रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया. जांच में पानी का पीएच लेवल 5.90, टीडीएस 545 और हार्डनेस 600 पाई गई, जो तय मानकों से कहीं अधिक है. जल विशेषज्ञ मुकेश प्रसाद का कहना है कि, ''यह पानी पीने योग्य तो दूर, लंबे समय तक नहाने या घरेलू उपयोग के लिए भी अनुपयुक्त है. विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि, पानी में सल्फर तत्व की मात्रा अधिक हो सकती है. ऐसे पानी का लगातार उपयोग करने से चर्म रोग, हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है.''