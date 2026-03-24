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फिल्मी अंदाज में नाबालिग का किया अपहरण, 4 घंटे में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

चकमा देने के लिए बदली कार, चार थानों की पुलिस हुई एक्टिव, 4 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा

Sohagpur kidnapping news
चार थानों की पुलिस हुई एक्टिव, पकड़े गए आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 2:33 PM IST

3 Min Read
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सोहागपुर : नर्मदापुरम के सोहागपुर में बीच बाजार नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपियों को पुलिस ने 4 घंटे में पकड़ लिया है. पांच आरोपियों ने फिल्मी अंदाज में 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर लिया था, जो अपने भाई के साथ घर जा रही थी. आरोपी घात लगाकर मार्केट में लाल रंग की स्विफ्ट में इंतजार कर रहे थे, तभी नाबालिग के आते ही उसे खींचकर कार में बैठा लिया. इसके बाद आरोपी नर्मदापुरम की ओर भाग गए. नाबालिग के भाई ने सूझबूझ दिखाते हुए कुछ दूर कार का पीछा किया, इसके बाद घर में सूचना दी. परिजनों ने तत्काल पुलिस को अपहरण की जानकारी दी. तत्काल पुलिस एक्टिव हुई और 4 घंटे में अलग-अलग स्थान से दो कारों में सवार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

चकमा देने के लिए बदली कार

नाबालिग का अपहरण करने के बाद आरोपी नर्मदापुरम की तरफ निकले. इसके बाद माखन नगर से मार्ग बदलकर रायसेन जिले के बाड़ी बरेली तरफ जाने लगे. आरोपियों को अंदेशा हुआ कि पुलिस पीछा कर रही है, इसके बाद आरोपियों ने कार बदलकर माखन नगर से आगे बक्तरा की ओर निकल गए. वहीं कुछ देर बाद दो आरोपी सफेद रंग की क्रेटा कार से सोहागपुर की तरफ आ गए.

Sohagpur Kidnapping Case
किडनैपर्स ने इन्हीं कारों का अपहरण में किया इस्तेमाल (Etv Bharat)

चार थानों की पुलिस हुई एक्टिव

इधर अपहरण की सूचना के बाद पुलिस लगातार आरोपियों का पीछा कर रही थी. पुलिस बार-बार मोबाइल लोकेशन और जगह-जगह सीसीटीवी देखकर ट्रेस कर रही थी. पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दो जिलों की सोहागपुर, बाबई, बक्तरा और बाड़ी थानों की संयुक्त टीम ने चारों तरफ घेराबंदी कर दी. पुलिस के दबाव में आने पर आरोपियों ने रास्ते में फिर कार बदलने की कोशिश की और बालिका को छोड़कर फरार होने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा. वही अलग-अलग स्थान से दो कार जब्त की. वहीं, मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जिसमें नाबालिग को उसकी मर्जी के खिलाफ ले जाने की कोशिश की गई.

अपहरण के 5 आरोपी गिरफ्तार

नाबालिग का अपहरण करने वाले हमजा पिता नजीर खान निवासी बाड़ी जिला रायसेन, रिजवान पिता रफीक खान वार्ड नंबर 2 सोहागपुर, सलमान उर्फ फैजल पिता जफ्फार खान माखन नगर, जाहिद पिता सलीम खान बाड़ी जिला रायसेन, संजीव पिता शेर सिंह मीना ग्राम जमुनिया थाना माखन नगर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

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थाना प्रभारी उषा मरावी ने बताया, '' बीच बाजार से नाबालिग के अपहरण की सूचना पर पुलिस तत्काल एक्टिव हुई. पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में सोहागपुर थाना, माखन नगर थाना, जिला रायसेन के बाड़ी और बक्तरा थाना की पुलिस ने सहयोग किया. आरोपियों को लगातार ट्रेस किया गया. आरोपी चकमा देने के लिए वाहन बदलते रहे, दो वाहन से आरोपी मार्ग बदलकर पुलिस को चकमा दे रहे थे, लेकिन 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीन आरोपियों को बक्तरा के पास से और दो आरोपियों को सोहागपुर से गिरफ्तार किया गया.''

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