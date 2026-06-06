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112 से आई सूचना ने खोला बुजुर्ग का राज, डिब्बे में बंद थे करोड़पति सैंड बोआ सांप

नर्मदापुरम में दोमुंहे सांपों के साथ पकड़ा गया 65 वर्षीय व्यक्ति, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ रुपए, आरोपी से पूछताछ जारी.

2 SAND BOA SNAKES RECOVERED
नर्मदापुरम में सेंड बोआ सांप बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 7:58 AM IST

3 Min Read
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नर्मदापुरम: देहात पुलिस ने डायल 112 की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने ग्राम पालनपुर के पास से विलुप्त प्रजाति के दो सैंड बोआ सांप के साथ एक 65 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, इन सांपों की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है. आरोपी से इसको लेकर पूछताछ जारी है. बताया जाता है कि, इस सांप का उपयोग कैंसर की दवा बनाने में भी किया जाता है.

डायल 112 की सूचना पर कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक, ''डायल 112 से सूचना पर देहात पुलिस ने पालनपुर के पास से 65 वर्षीय आरोपी ओमप्रकाश गोर (निवासी महेंद्र गांव, जिला सिराली हरदा) को हिरासत में लिया गया है. आरोपी के साथ देहात पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपये की कीमत वाले 2 सैंड बोआ (दोमुंहा) सांप बरामद किए हैं. जिनकी बाजारी मूल्य कीमत करीब डेढ़ से दो करोड़ रुपए बताई जा रही हैं. देहात थाना पुलिस ने घटना की जानकारी वन विभाग की टीम को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने सांपों को प्लास्टिक के डिब्बे से बाहर निकाला जिनकी लम्बाई करीब 4 फीट है.

दो करोड़ के दो विलुप्त सेंड बोआ सांप बरामद (ETV Bharat)

विषहीन सांप है सैंड बोआ
शनिवार को देहात पुलिस घटना की पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया जाएगा. वन विभाग के मुताबिक इसे रेड सैंड बोआ सांप के नाम से जाना जाता है. इसे वैज्ञानिक भाषा में एरिक्स जॉनी भी कहा जाता है, यह एक पूरी तरह से बिना जहर वाला (विषहीन) एवं विलुप्त सांप है. इसे दोमुंहा सांप भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पूछ उसके मुंह जैसी होने के साथ ये सांप दोनों तरफ चलता है. यह भारत के अलावा, पाकिस्तान और ईरान के रेतीले इलाकों में पाया जाता है.

SNAKES SMUGGLER ARREST NARMADAPURAM
डिब्बे में बंद थे सांप (ETV Bharat)

2 सांपों की कीमत 2 करोड़ रुपए
नर्मदापुरम देहात थाना प्रभारी सौरभ पांडे ने बताया कि, ''डायल 112 की टीम को सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा सांप को लेकर जाया जा रहा है. मौके पर देहात पुलिस ने पहुंचकर देखा तो दो चार-चार फीट के सेंड बोआ सांप पाए गए हैं. मौके से आरोपी ओमप्रकाश गौर पकड़ाया है जिसे पड़कर देहात थाना लाया गया. वहीं वन विभाग की टीम को भी इसकी सूचना दी गई. आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि इन सांपों को आरोपी कहां से कहां लेकर जा रहा था.'' फॉरेस्ट विभाग की टीम ने बताया कि इन सांपों की कीमत करीब डेढ़ से 2 करोड रुपए है.

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