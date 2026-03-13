ETV Bharat / state

भारत में मिडिल ईस्ट की चिंगारी, कमर्शियल सिलेंडर न मिलने से छोटे व्यापारियों की आमदनी पर संकट

नर्मदापुरम में कमर्शियल सिलेंडर पर रोक के बाद छोटे व्यापारी परेशान, बंद हो रही चाट-चौपाटी की दुकानें, मुश्किल में आजीविका.

NARMADAPURAM COMMERCIAL GAS ISSUE
कमर्शियल सिलेंडर न मिलने से छोटे व्यापारियों की आमदनी पर संकट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 2:32 PM IST

नर्मदापुरम: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की चिंगारी दूसरे देशों में भी देखने मिल रही है. पेट्रोल-डीजल और एलपीजी सिलेंडर को लेकर हालात कई जगह ठीक नहीं हैं. वहीं भविष्य के हालातों को भांपते हुए भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में कमर्शियल सिलेंडरों पर रोक लगा दी गई है. जिसको लेकर छोटे व्यापारी, रेस्टोरेंट और होटल मालिक परेशान हैं. वहीं एमपी के नर्मदापुरम में कमर्शियल सिलेंडर की पूर्ति प्रभावित होने से व्यापारियों के होटल, रिसोर्ट व चौपाटी पर इसका असर सीधे तौर पर देखा जा सकता है.

नर्मदापुरम में परेशान छोटे व्यापारी

नर्मदापुरम में फास्ट फूड की दुकानों में कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिलने से कई दुकानदारों को अपनी दुकानों को बंद करना पड़ रहा है. इतना ही नहीं दुकानदारों का मानना है कि जल्द ही यदि गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं होने से व्यवसाय पर गंभीर प्रभाव है. चौपाटी पर फास्ट फूड की दुकान लगाने वाले दुकानदार प्रमोद प्रजापति कि दुकान पर लगा कमर्शियल सिलेंडर खत्म हो गया है. जिसके कारण उन्होंने अपनी दुकान को बंद रखी है.

सिलेंडर न मिलने से छोटे व्यापारी परेशान (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि वैसे आम दिनों में सिलेंडर मिल जाता था, लेकिन अभी सिलेंडर नहीं मिलने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है. 2 दिनों से दुकान बंद है. किसी तरह अभी तक खर्चा पानी चल रहा था. सिलेंडर नहीं मिलेगा तो फिर कोई चारा है ही नहीं. काम करने का कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, उन्होंने बताया लकड़ी की भट्टी का उपयोग करने से यहां पर हमारा काम नहीं हो पाएगा."

चाट-चौपाटी वाले दुकानदारों के पास खत्म हा रहो स्टॉक

वहीं फुल्की यानि पानीपुरी-चाट की दुकान लगाने वाले परमानंद जो करीब 10 सालों से दुकान चला रहे हैं. उन्होंने बताया कि "बस 1-2 दिन का ही गैस का स्टॉक है. यह गैस सिलेंडर खत्म हो जाएगा, तो समस्या होगी. उन्होंने बताया कि सिलेंडर खत्म होने के बाद दुकान बंद करना पड़ेगी. उन्होंने बताया कि लकड़ी या कोयले से हमारा काम नहीं हो पाएगा. चौपाटी पर कैसे काम होगा."

कमर्शियल गैस पर रोक के बाद बंद हुईं दुकानें

वहीं चौपाटी पर दुकान लगाने वाले सुजीत चौरसिया बताते हैं कि "13 सालों से व्यवसाय कर रहे हैं. अभी तक कोई गैस सिलेंडर को लेकर कोई समस्या नहीं हुई. युद्ध के चलते गैस सिलेंडर की शॉर्टेज होने लगी है. अभी एक सिलेंडर भरा रखा हुआ है, इसके बाद समस्या खड़ी हो जाएगी. उन्होंने बताया कि 15 से 20 दिन से मेरी दुकान बंद थी, आज से ही खोली है, सिलेंडर नहीं मिलेगा तो घर ही बैठना पड़ेगा. इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि जब से कमर्शियल सिलेंडर की दिक्कत हुई है, तब से काफी दुकान बंद हो चुकी है.

CHAAT CHOWPATTY SHOPS CLOSED
चाट-चौपाटी की दुकानें बंद (ETV Bharat)

दुकानदार अरविंद सोनिया ने बताया कि "करीब 3 सालों से दुकान चला रहे हैं. फास्ट फूड चाइनीस की दुकान है. उन्होंने बताया कि मार्केट में सिलेंडर नहीं होने से दिक्कत हो रही है. गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है और इतने महंगे हैं कि लेना ही मुश्किल है. तीन-चार दिन पहले गैस सिलेंडर भरवाया था. उन्होंने बताया कि यह भी स्टॉक खत्म हो जाएगा तो दुकान को बंद करना पड़ेगा रोजगार पूरा बंद करना पड़ेगा."

अति आवश्यक सेवाओं के लिए जारी है कमर्शियल सिलेंडर की पूर्ति

खाद्य जिला आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी रश्मि साहू ने बताया कि "कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति गैस कंपनी के स्तर पर रोकी गई है, लेकिन जो अति आवश्यक सेवाएं हैं, जिसमें रेलवे और हॉस्पिटल हैं, वहां जारी करने के लिए शासन स्तर से भी आंकलन करने के निर्देश हैं. इन सभी संस्थाओं की सूची बनाई जा रही है. ताकि इनमें आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा सर्वर का लोड होने के कारण कुछ परेशानियां आ रही थी.

जिसके कारण गैस कंपनी सुधार में कार्य कर रही थी. जैसे ही सुधार होगा, वह तुरंत ही शुरू हो जाएगी. उन्होंने बताया कि इस दौरान कालाबाजारी बढ़ने की संभावना है. इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं. जिसमें खाद्य विभाग एवं राजस्व विभाग के दल बनाए गए हैं. जो संयुक्त रूप से जांच कर कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रयास करेंगे. यह विकासखंड स्तर पर कार्य करेंगे."

