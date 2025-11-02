ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में देवउठनी पर जगमगाया श्रीराम पथ गमन, जलाए गए 51-51 हजार दीप

मध्य प्रदेश के सेठानी घाट और आल्हा तलैया परिसर में 51-51 हजार दीप हुए प्रज्वलित, भक्तों ने की सुख-शांति की कामना.

MADHYA PRADESH SHRIRAM PATH GAMAN
मध्य प्रदेश में देवउठनी पर जगमगाया श्रीराम पथ गमन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 1:02 PM IST

2 Min Read
नर्मदापुरम/मैहर: एकादशी देवउठनी पर्व पर मध्य प्रदेश दीपों की रोशनी से चमक उठा. नर्मदापुरम के सेठानी घाट और मां शारदा के पावन नगरी, मैहर के आल्हा तलैया परिसर में 51-51 हजार दीप जलाकर एकादशी पर्व मनाया गया. यह न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि हिंदू धर्म की सभ्यता, आस्था और संस्कृति है, जो पीढ़ियों से रामत्व को उजागर करती आ रही है. एकादशी देवउठनी पर 51000 दीपमालाओं के प्रकाश से नर्मदापुरम तट और मैहर का आल्हा परिसर जगमगा उठा.

51 हजार दीपमालाओं से आलोकित सेठानी घाट

नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर श्रीरामचंद्र पथ गमन न्यास द्वारा आयोजित यह 'दीपोत्सव पर्व-2025' में आम जनता और पर्यटकों ने हिस्सा लिया. घाट पर 7 पुजारियों ने मां नर्मदा की महाआरती की. दोपहर से ही घाट को रंगोली से सजाया गया और देर शाम 51 हजार दीपों को प्रज्वलित किया गया. इस अवसर पर भोपाल के म्यूजिकल ग्रुप ने भक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया.

मां शारदा मंदिर परिसर मैहर में पर जलाए गए 51 हजार दीप (ETV Bharat)

नर्मदापुरम जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन ने बताया कि "51000 दीपों को प्रज्वल किया गया. कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग, जन अभियान परिषद सहित अन्य विभागों ने अपनी सहभागिता दी. कार्यक्रम में राज्य सभा सांसद माया नारोलिया शामिल हुई.

सेठानी घाट पर जलाए गए 51 हजार दीप (ETV Bharat)

भक्ति और संगीतमय हुआ आल्हा मंदिर परिसर

मैहर में दीपोत्सव के दौरान आल्हा मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित किया गया. स्थानीय कलाकारों और बच्चों ने देवी गीत, लोकनृत्य और भक्ति संगीत प्रस्तुत किए. मंच से मां शारदा की महिमा का गुणगान हुआ तो श्रद्धालु तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साह बढ़ाते रहे पूरे कार्यक्रम के दौरान वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भरा रहा.

Sethani Ghat 51000 Diya Lighting
51 हजार दीपमालाओं से आलोकित सेठानी घाट (ETV Bharat)

भक्तों ने मां शारदा से की सुख-शांति की कामना

आल्हा मंदिर परिसर में रात ढलते ही जब सभी दीप एक साथ जले तो आल्हा तलैया परिसर स्वर्णिम प्रकाश से नहा गया. तालाब के शांत पानी में जब दीपों की परछाइयां झिलमिलाए तो दृश्य मनमोहक हो गई. भक्तों ने दीप प्रज्वलित कर मां शारदा से सुख-शांति और समृद्धि की कामना की.

