नर्मदापुरम में दुकान की ओपनिंग पर ऑफर देना पड़ा महंगा, पुलिस ने बंद कराया शोरूम

नर्मदापुरम में 1 हजार में 14 टी-शर्ट और 1 हजार में 10 जींस दे रहा था दुकानदार, भीड़ के कारण पुलिस ने बंद कराया शोरूम.

NARMADAPURAM SHOWROOM HUGE CROWD
ऑफर पर सस्ते कपड़े लेने पहुंचे हजारों लोग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 5:29 PM IST

नर्मदापुरम: कपड़ों के शोरूम की ग्रैंड ओपनिंग पर भारी भीड़ होने के कारण पुलिस ने उसे बंद करा दिया गया. दुकानदार ने पहले दिन, 1 हजार में 14 टी शर्ट और 1 हजार में 10 जींस का ऑफर रखा था. जिसका सोशल मीडिया ऐप के जरिए प्रमोशन भी किया गया था. जिसके चलते दुकान पर सैकड़ों लोगों की भीड़ पहुंच गई. भीड़ को बढ़ते देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और भीड़ को हटाया और इसके बाद शोरूम बंद करा दिया.

5 घंटे तक भीड़ हटाने में जुटी रही पुलिस

नर्मदापुरम में एक दुकानदार को ग्रैंड ओपनिंग पर कपड़ों के लिए ऑफर देना भारी पड़ गया. दुकानदार ने ग्रैंड ओपनिंग पर दिए गए ऑफर की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की थी. जिससे आसपास सहित दूसरे स्थानों से भी लोग कपड़े खरीदने पहुंच गए. भीड़ इतनी बढ़ गई कि दुकानदार, लोगों को काबू में नहीं कर सका. जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और करीब 5 घंटे तक दुकान के सामने से लोगों की भीड़ को हटाती रही. इसके बाद भी जब लोगों का आना बंद नहीं हुआ और हालात नहीं सुधरे तो तहसीलदार ने दुकानदार को हिदायत देकर शोरूम बंद करा दिया.

शोरूम के ओपनिंग पर ऑफर देना दुकानदार को पड़ा महंगा (ETV Bharat)

सस्ते कपड़े लेने पहुंचे हजारों लोग

मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ओंकार ने बताया कि "शोरूम की ओपनिंग थी, इस वजह से जींस और टी शर्ट पर ऑफर दिया गया था चूंकि सस्ते में कपड़े मिल रहे थे, तो बहुत अधिक भीड़ हो गई. अतिरिक्त भीड़ होने के कारण इसे बंद करा दिया गया है. शो रूम के मालिक ने हमें बताया कि उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति ली थी, लेकिन अभी लिखित में अनुमति उनके द्वारा नहीं दिखाई गई है, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है.

उन्होंने आगे बताया कि "यहां लगभग 1 हजार लोगों की भीड़ हो गई थी, जिसके चलते यहां पर पुलिस भी बुलानी पड़ी. दुकानदार द्वारा सोशल मीडिया पर ओपनिंग का प्रचार-प्रसार किया गया था, जिसके कारण भी भीड़ यहां ज्यादा हो गई थी."

