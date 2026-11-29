मौत के बाद भी आंखें देखेंगी दुनिया, अखिरी विदाई ऐसी कि पुलिस ने झुकाई संगीन
नर्मदापुरम के शिवा देवानी ने जाते जाते पेश की मानवता की मिसाल, दूसरों को दे गये नया जीवन. रिपोर्ट राकेश पटेल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 4:08 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 4:15 PM IST
नर्मदापुरम: इटारसी शहर में एक हादसे ने शिवा देवानी की जिंदगी छीन ली, लेकिन उनकी आंखों से अब कोई दूसरी दुनिया देख सकेगा. मौत के बाद भी शिवा की आंखें किसी की जिंदगी में उजाला करेंगी. नेत्र और त्वचा दान कर शिवा ने जाते-जाते मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है, जो लंबे समय तक इटारसी को याद रहेगी. सड़क पर बेतरतीब पड़ी गिट्टी से फिसलकर घायल हुए शिवा को 28 नवंबर को खेड़ा स्थित शांति धाम में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई. उनके सम्मान में शहर के बाजार भी अंतिम संस्कार तक स्वेच्छा से बंद रहे.
अपनों के जाने का दु:ख, फिर भी दूसरों के जीवन की चिंता
शिवा देवानी करीब सात दिन पहले खेड़ा मुक्तिधाम के पास सड़क पर पड़ी गिट्टी के कारण फिसलकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन इसी कठिन समय में परिजनों ने ऐसा फैसला लिया, जिसने कई लोगों के जीवन में उम्मीद जगा दी. परिवार शिवा के अंगों का दान करना चाहता था, ताकि उनके जाने के बाद भी किसी को नया जीवन मिल सके. हालांकि, शरीर में संक्रमण फैलने के कारण चिकित्सकीय परीक्षण और प्रक्रिया के बाद उनकी आंखें और त्वचा ही दान की जा सकीं.
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बाजार बंद, पुलिस ने झुकाए शस्त्र
शिवा के इस महादान को सम्मान देने के लिए संयुक्त व्यापार महासंघ, इटारसी व्यापार महासंगठन और सिंधी व्यापार महासंघ ने बाजार बंद रखने का आह्वान किया. व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर श्रद्धांजलि दी. दोपहर 3 बजे खेड़ा स्थित शांति धाम में जब शिवा की पार्थिव देह पहुंची तो माहौल गमगीन हो गया. प्रशासन की ओर से तहसीलदार रामकिशोर झरबड़े, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी सौरभ पांडेय सहित पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शस्त्र झुकाकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया.
समाज ने पुष्पचक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि
अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए. गुरुद्वारा श्री गुरुसिंघ सभा के प्रधान जसबीर सिंघ छाबड़ा, सिंधी समाज अध्यक्ष कैलाश नवलानी, उपाध्यक्ष अनिल मिहानी सहित विभिन्न समाजों और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पुष्पचक्र और शॉल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.
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एक हादसा छोड़ गया व्यवस्था पर बड़ा सवाल
शिवा का महादान समाज को अंगदान की प्रेरणा दे गया, लेकिन उनकी मौत ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल यह है कि सड़कों पर निर्माण सामग्री छोड़ने वालों की जवाबदेही कौन तय करेगा? शिवा को श्रद्धांजलि देने के साथ शहरवासियों ने प्रशासन से ऐसी लापरवाही रोकने की मांग भी की है. शिवा अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी आंखों से कोई और दुनिया देखेगा और उनकी यह मानवता की मिसाल दूसरों को जीवनदान के लिए प्रेरित करती रहेगी.