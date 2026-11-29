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मौत के बाद भी आंखें देखेंगी दुनिया, अखिरी विदाई ऐसी कि पुलिस ने झुकाई संगीन

शिवा देवानी की मौत के बाद भी आंखें देखेंगी दुनिया ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: इटारसी शहर में एक हादसे ने शिवा देवानी की जिंदगी छीन ली, लेकिन उनकी आंखों से अब कोई दूसरी दुनिया देख सकेगा. मौत के बाद भी शिवा की आंखें किसी की जिंदगी में उजाला करेंगी. नेत्र और त्वचा दान कर शिवा ने जाते-जाते मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है, जो लंबे समय तक इटारसी को याद रहेगी. सड़क पर बेतरतीब पड़ी गिट्टी से फिसलकर घायल हुए शिवा को 28 नवंबर को खेड़ा स्थित शांति धाम में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई. उनके सम्मान में शहर के बाजार भी अंतिम संस्कार तक स्वेच्छा से बंद रहे.

अपनों के जाने का दु:ख, फिर भी दूसरों के जीवन की चिंता

शिवा देवानी करीब सात दिन पहले खेड़ा मुक्तिधाम के पास सड़क पर पड़ी गिट्टी के कारण फिसलकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन इसी कठिन समय में परिजनों ने ऐसा फैसला लिया, जिसने कई लोगों के जीवन में उम्मीद जगा दी. परिवार शिवा के अंगों का दान करना चाहता था, ताकि उनके जाने के बाद भी किसी को नया जीवन मिल सके. हालांकि, शरीर में संक्रमण फैलने के कारण चिकित्सकीय परीक्षण और प्रक्रिया के बाद उनकी आंखें और त्वचा ही दान की जा सकीं. नर्मदापुरम के शिवा देवानी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार (ETV Bharat) ये भी पढ़ें: रतलाम में राजकीय सम्मान के साथ हुआ देहदान, भाई और बहन ने उठाया सराहनीय कदम बाजार बंद, पुलिस ने झुकाए शस्त्र शिवा के इस महादान को सम्मान देने के लिए संयुक्त व्यापार महासंघ, इटारसी व्यापार महासंगठन और सिंधी व्यापार महासंघ ने बाजार बंद रखने का आह्वान किया. व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर श्रद्धांजलि दी. दोपहर 3 बजे खेड़ा स्थित शांति धाम में जब शिवा की पार्थिव देह पहुंची तो माहौल गमगीन हो गया. प्रशासन की ओर से तहसीलदार रामकिशोर झरबड़े, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी सौरभ पांडेय सहित पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शस्त्र झुकाकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया. शिवा देवानी (ETV Bharat)