कई मेन्स और इंटरव्यू में नाकाम, 7वीं कोशिश में MPPSC क्रैक कर अफसर बने मनोज पाल
सिवनी मालवा के गांव खपरिया के युवा मनोज ने हासिल की MPPSC परीक्षा में सफलता, कई परीक्षाएं और साक्षात्कार के बाद मिली सफलता. देवेंद्र वेश की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 5:14 PM IST
नर्मदापुरम: कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से घबराते नहीं है और बिना रोके मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं. कुछ ऐसा ही जुनून सिवनी मालवा के छोटे से गांव खपरिया के मनोज पाल में दिखा है. कम संसाधनों के बावजूद वह प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते रहे. इस दौरान कई बार असफलता से सामना भी करना पड़ा लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत जारी रखी. नतीजा यह हुआ कि उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा (MPPSC) की राज्य सेवा परीक्षा 2024 को क्रैक कर लिया है.
मनोज ने हासिल की MPPSC परीक्षा में सफलता
सिवनी मालवा के छोटे से गांव खपरिया के मनोज पाल ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में (MPPSC) की राज्य सेवा परीक्षा 2024 में सफलता हासिल की है. उनका चयन सहायक संचालक (वित्त विभाग) पद पर हुआ है. मनोज अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार को देते हैं. जिसने आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के बावजूद उन्हें प्रोत्साहित किया जिसके चलते उन्हें सफलता हासिल हुई है.
हमेशा हौसला मजबूत रखें: मनोज पाल
उन्होंने सन 2017 से तैयारियां शुरू की. इस दौरान कई मुख्य परीक्षाएं और साक्षात्कार दिए. वह साक्षात्कार तक पहुंचे पर सफलता उन्हें सन 2024 की परिक्षा में हासिल हुई. वह युवाओं को संदेश देते हैं कि, "संघर्ष के समय धैर्य रखना आवश्यक है, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो संकल्प मजबूत हो तो सफलता हासिल की जा सकती है.''
किसान के बेटे हैं मनोज पाल
मनोज बताते हैं कि, ''उनका परिवार खेती-किसानी से जुड़ा हुआ है. वह एक साधारण परिवार से हैं. उनके पिता नर्मदा प्रसाद पाल, एक मेहनती किसान हैं, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद बेटे की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कोई कमी नहीं आने दी. परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के बावजूद भी उन्होंने अपने माता-पिता की मेहनत और उम्मीदों को अपनी प्रेरणा बनाया और इस सफलता को हासिल की है.''
8वें प्रयास में मिली सफलता
मनोज पाल ने 2017 में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने कई परीक्षाएं और साक्षात्कार दिए. वर्ष 2018 से वे लगातार साक्षात्कार तक पहुंचते रहे, लेकिन अंतिम चयन सूची में नाम नहीं आ पाया. इन असफलताओं के बाद भी उनका संघर्ष जारी रहा. नाकामयाबी किसी भी व्यक्ति का हौसला तोड़ देती है, लेकिन मनोज ने कभी हार नहीं मानी. उन्होंने अपनी असफलताओं को सीख और अनुभव में बदलते हुए निरंतर प्रयास जारी रखा. अंततः सातवें साक्षात्कार में इस सफलता को हासिल किया.
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परिवार को दिया कामयाबी का श्रेय
मनोज बताते हैं कि, ''यह सफलता यह उपलब्धि मेरे लिए व्यक्तिगत गौरव ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और क्षेत्र के लिए सम्मान की बात है. मुझे इस सफर में कभी अकेला नहीं महसूस हुआ. मां नर्मदा की कृपा, माता-पिता के आशीर्वाद और मित्रों के निरंतर सहयोग ने हर कठिनाई में मेरा हौसला बढ़ाया है. इस सफलता में संघर्ष और धैर्य काफी मायने रखता है.'' मनोज नई युवा पीढ़ी को बताते हैं कि, ''इस सफलता में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि संकल्प मजबूत हो तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं है.
ग्राम खपरिया के इस बेटे ने साबित किया है कि, मेहनत और धैर्य से हर बाधा को पार किया जा सकता है. उनकी उपलब्धि ने पूरे नर्मदापुरम जिले को गर्वान्वित किया है और यह संदेश दिया है कि गाँव का साधारण युवा भी राज्य सेवा जैसी बड़ी परीक्षा में स्थान बना सकता है.