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सतपुड़ा में व्हाइट ब्यूटी! टाइगर रिजर्व में दिखे सफेद बायसन एवं सांभर, क्यों बदला इनका रंग

नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में दिखा कुदरत का करिश्मा, सफेद बायसन एवं सफेद सांभर बने आकर्षण का केंद्र, पर्यटक हो रहे रोमांचित.

white bison and sambar spotted
सतपुड़ा में व्हाइट ब्यूटी! (satpura tiger reserve)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 9:50 AM IST

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Updated : June 27, 2026 at 10:18 AM IST

4 Min Read
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नर्मदापुरम: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी करने वाले पर्यटकों को सामान्य रूप से काले रंग के बायसन एवं भूरे रंग के सांभर दिखाई देते हैं. पर इन दिनों एसटीआर में सफेद रंग के सांभर एवं सफेद रंग के बायसन दिखने से पर्यटक रोमांचित हो रहे हैं. नेचुरलिस्ट हरेन्द्र साहू एवं फील्ड डायरेक्टर के मुताबिक, ''यह एक प्रकार की आनुवांशिक स्थिति में होता है, जिसमें मेलेनिन की कमी पाई जाती है. जिसमें इनका रंग सामान्य रंग से सफेद या भूरा हो जाता है. इन्हीं कारणों से यह झुंड में अलग दिखाई देते हैं और आकर्षक लगते हैं.''

समृद्ध जैव विविधता से संपन्न है सतपुड़ा
मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के जंगल भारत के सबसे पुराने वनों में से हैं. यहां के जंगल मध्य भारतीय परिदृश्य की पर्वत श्रृंखला है. एसटीआर प्रबंधन की माने तो यह प्रमुख प्राकृतिक और मध्य भारत में सबसे समृद्ध जैव विविधता से संपन्न है, जिसमें समृद्ध वनस्पति, जीव और सांस्कृतिक विशेषताएं शामिल हैं. यह मध्य प्रदेश के पहले बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है. यही कारण है कि यह क्षेत्र वन्य जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.

सफेद बायसन एवं सफेद सांभर बने आकर्षण का केंद्र (ETV Bharat)

सतपुड़ा के जंगल में 90 से अधिक बाघ
लगभग 8 हजार सांभर, 5600 इंडियन गौर (बायसन), करीब 90 से अधिक बाघ देखे गए हैं. इसके अलावा इस क्षेत्र में कई दुर्लभ और विलुप्त प्रजाति के जानवर देखे जाते हैं. इतना ही नहीं इसका नाम सतपुड़ा, संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है, सात मोड़ या सात पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है. जो आकार में त्रिकोणीय रूप में है.

Leucism vs Albinism wildlife
सतपुड़ा में दिखाई दिए सफेद सांभर (satpura tiger reserve)

सतपुड़ा में नजर आए सफेद बायसन एवं सांभर
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में प्राकृतिक प्रेमी (नेचुरलिस्ट) एवं वन्य जीव विशेषज्ञ हरेन्द्र साहू बताते हैं कि, ''सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कभी-कभी जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को सफेद या हल्के रंग के इंडियन गौर (बायसन) और सांभर (डियर) दिखाई देते हैं. यह लोगों को आकर्षित करते है. इसका मुख्य कारण 'ल्यूसिज्म (Leucism)' नामक एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति होती है. इस स्थिति में शरीर के बालों का या त्वचा में मेलेनिन (Melanin) नामक प्राकृतिक रंजक का निर्माण सामान्य रूप से कम होता है, जिससे जानवर का रंग हल्का या सफेद दिखाई देता है.

Rare Animal Sighting STR
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में दिखा कुदरत का करिश्मा (satpura tiger reserve)

हरेंद्र बताते हैं, ''यह स्थिति एल्बिनिज्म से अलग स्थिति है. ल्यूसिज्म में आँखों का रंग सामान्य रहता है, जबकि एल्बिनिज्म में आँखें अक्सर लाल या गुलाबी रंग की दिखाई देती हैं. क्योंकि मेलेनिन लगभग पूरी तरह अनुपस्थित होता है. यही कारण है कि सामान्य जानवरों से यह जानवर अलग दिखाई देते हैं और लोगों को आकर्षित करते है.'' उन्होंने बताया, ''इस प्रकार के ऐसे हल्के रंग के जानवर अत्यंत दुर्लभ होते हैं और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की जैव विविधता तथा प्राकृतिक आनुवंशिक विविधता का एक रोचक उदाहरण माने जाते हैं.''

Leucism vs Albinism wildlife
सफेद सांभर और बायसन को देखकर पर्यटक हो रहे रोमांचित (satpura tiger reserve)

इस कारण शरीर हो जाता है सफेद
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर राखी नंदन ने बताया कि, ''सफेद सांभर और बायसन यह एक एल्बिनिज्म कहलाता हैं. जिस प्रकार से स्किन में जो पिगमेंट होता है. इसे मेलेनिन पिगमेंट कहा जाता है. मनुष्य हो या एनिमल्स हो यह उनमें पाया जाता है. इसमें आप देखेंगे तो मेलानिनिज्म पिगमेंट की कमी हो जाती है इस कारण से इनका कलर व्हाइट रह जाता है. या तो उस जानवर के हेयर कलर या फिर स्किन का कलर व्हाइट हो जाता है.

यह प्रक्रिया पिगमेंट की वजह से ही होती है. इनके रंग अलग होने से इनमें यह कोई अलग प्रजाति नहीं होती है. एल्बिनिज्म की वजह से ही मेलेनिज्म पिगमेंट कम होने की वजह से होता है. आप देखेंगे तो इस प्रकार से मनुष्य के बीच में भी यह पाया जाता है. कई मनुष्य बहुत ज्यादा गोरे होते हैं वैसे ही यह जानवरों में भी होता है.''

Last Updated : June 27, 2026 at 10:18 AM IST

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