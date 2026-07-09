ETV Bharat / state

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के शातिर बाघों को पकड़ना बना चुनौती, हाथियों को देखते ही भाग जाते हैं जंगल

बाघों के जंगल छोड़कर गांव के पास टेरेटरी बनाने की सूचना के बाद वन विभाग ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व शासन से उन्हें यहां से हटाने के लिए पत्र लिखा था. स्वीकृति मिलने के बाद एसटीआर और वन विभाग की टीम बाघों को रेस्क्यू करना चाहती है, लेकिन वह पकड़ नहीं आ रहे हैं. 2 दिन बाद भी टीम के हाथ खाली हैं.

नर्मदापुरम: एसटीआर के 2 बाघ अब कोर एरिया छोड़कर टेरेटरी बनाने की फिराक में जंगल क्षेत्र से बाहर आ रहे हैं. यह बाघ तवा नगर क्षेत्र और केसला क्षेत्र में आए दिन ग्रामीणों को दिखाई दे रहे हैं. जिसके चलते ग्रामीण दहशत में हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम इन्हें रेस्क्यू करने में जुटी है, ताकि दोनों बाघों को दोबारा कोर एरिया में छोड़ा जा सके.

डीएफओ गौरव शर्मा ने बताया, "बाघ टी-56 को शिफ्ट करना है, वह इधर-उधर छिप रहा है. हालांकि जल्द ही उसे पकड़ लेंगे. कोर एरिया छोड़कर टेरेटरी बनाने की फिराक में ये बाघ जंगल क्षेत्र से बाहर आ रहे हैं. ये दोनों बाघ इतने शातिर हैं कि रेस्क्यू करने पहुंचे हाथियों को देखकर दोबारा जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं."

वन विभाग और एसटीआर चला रहा रेस्क्यू अभियान (ETV Bharat)

'हाथियों को देखते ही जंगल में चले जाते हैं बाघ'

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया, "कुछ माह से 1 टाइगर जिसका मूवमेंट तवानगर के अलावा आसपास क्षेत्र में है. इस टाइगर को 2 बार कोर क्षेत्र में रेस्क्यू कर छोड़ा गया था. इसके बाद भी यह दोबारा कोर क्षेत्र से बाहर आ जा रहा है. यह टाइगर वर्तमान में सतपुड़ा के हाथियों से भी अभ्यस्त हो गया है. यह हाथियों को देखाता है तो वन क्षेत्र में चला जाता है."

फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया, "इसके अलावा हमारी ओर से क्षेत्र में टाइगर को रेस्क्यू करने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं. रिजर्व की टीम ने इसे रेस्क्यू करने के लिए 3 दिनों तक अभियान भी चलाया. इस टाइगर को जैसे ही हाथी दिखाई देता है तो यह झाड़ियों में चला जाता है.

'ग्रामीणों से संवाद के साथ करवा रहे मुनादी'

फील्ड डायरेक्टर राखी नंदन ने बताया, "इसके साथ-साथ हम ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं. हमारी टीम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है. जैसे ही यह ग्रामीण क्षेत्र के पास में आता है तो हमारी टीम ग्रामीणों को जागरूक करती है. गांव में मुनादी कराई जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार का ग्रामीणों को बचाया जा सके. इसके अलावा यदि कोई मुआवजे जैसा प्रकरण सामने आता है तो उसके लिए भी संज्ञान लिया जाएगा.