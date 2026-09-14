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सतपुड़ा में हाथियों की शाही खातिरदारी, 7 दिन जंगल की ड्यूटी से छुट्टी, रोज हो रही मालिश

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हाथियों को गन्ना-मक्का से लेकर नारियल और मौसमी फलों का मिल रहा पसंदीदा भोजन, हेल्थ चेकअप और दांतों की ट्रिमिंग भी. राकेश पटेल की रिपोर्ट.

Satpura Tiger Reserve Seven days Elephant Festival
सतपुड़ा में हाथियों की शाही खातिरदारी (Source: Satpura Tiger Reserve)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 10:30 PM IST

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नर्मदापुरम: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल की सुरक्षा और वन्यजीव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने वाले हाथियों के लिए अब सात दिन आराम और खास देखभाल के होंगे. रिजर्व में सोमवार 14 सितंबर से सात दिवसीय हाथी महोत्सव का शुभारंभ किया गया. कामती परिक्षेत्र के खरेर कैंप में फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने महोत्सव की शुरुआत की. वहीं, 10 अगस्त को स्मिता हथिनी की मौत के बाद उसे याद किया गया और उसे श्रद्धांजलि दी गई. यह आयोजन 20 सितंबर तक चलेगा.

जंगल की ड्यूटी से ब्रेक, पसंदीदा भोजन की दावत

महोत्सव के दौरान सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 6 हाथियों को नियमित गश्ती और वन्यजीव प्रबंधन कार्यों से विश्राम दिया जा रहा है. इन सात दिनों में हाथियों की खास मेहमानों की तरह देखभाल होगी. उन्हें उनकी पसंद के गन्ने, मक्का, नारियल और अलग-अलग मौसमी फलों से तैयार पौष्टिक आहार दिया जाएगा. इतना ही नहीं, हर दिन नीम और अरंडी के तेल से मालिश भी की जाएगी.

Seven days Elephant Festival
स्मिता हथिनी को श्रद्धांजलि दी गई (Source: Satpura Tiger Reserve)

फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया कि "सतपुडा टाइगर रिजर्व में हाथियों के स्वास्थ्य, पोषण एवं उनके कल्याण को समर्पित सात दिवसीय हाथी महोत्सव का शुभारंभ आज से कामती परिक्षेत्र के खरेर कैंप में किया गया. यह 20 सितंबर तक चलेगा. इस महोत्सव के दौरान सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 6 हाथियों से किसी प्रकार का कोई काम नहीं लिया जाएगा. हाथियों की इन सात दिनों में विशेष देखभाल की जाएगी उनकी पसंद का गन्ना, मक्का, नारियल, मौसमी फलों से युक्त पौष्टिक आहार के साथ प्रतिदिन नीम और अरंडी के तेल से मालिश की जाएगी."

हेल्थ चेकअप से लेकर दांतों की ट्रिमिंग तक

हाथी महोत्सव केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है. सात दिनों के दौरान सभी हाथियों का विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा. उनकी लंबाई और ऊंचाई का मापन होगा. आवश्यकता पड़ने पर दांतों की ट्रिमिंग भी की जाएगी. इसके लिए जबलपुर स्थित वन्यजीव स्वास्थ्य एवं फॉरेंसिक विशेषज्ञों का सहयोग लिया जाएगा.

Satpura Tiger Reserve Seven days Elephant Festival
हाथियों की हो रही सेवा और मालिश (Source: Satpura Tiger Reserve)

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हाथियों के साथ महावत और चाराकटर भी खास

इस महोत्सव की खास बात यह है कि इसमें हाथियों के साथ वर्षों से उनकी सेवा और देखभाल में जुटे महावत और चाराकटरों को भी शामिल किया गया है. उनके स्वास्थ्य का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा. इसके साथ ही खेल और मनोरंजक गतिविधियां भी होंगी. समापन दिवस पर कबड्डी और रस्साकशी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. यानी सात दिनों तक जंगल की ड्यूटी से राहत पाने वाले हाथियों के साथ उनके साथी महावत और चाराकटर भी उत्साह और उमंग के माहौल में रहेंगे.

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सिर्फ महोत्सव नहीं, भरोसे का रिश्ता मजबूत करने की पहल (Source: Satpura Tiger Reserve)

सिर्फ महोत्सव नहीं, भरोसे का रिश्ता मजबूत करने की पहल

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हाथी केवल वन्यजीव प्रबंधन का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि जंगल में कठिन परिस्थितियों में विभाग के महत्वपूर्ण सहयोगी भी हैं. हाथी, महावत और चाराकटर के बीच वर्षों में बना भरोसा और आत्मीयता इस आयोजन का सबसे अहम पहलू है. हाथी महोत्सव का उद्देश्य इन छह हाथियों को आराम, पौष्टिक आहार और बेहतर स्वास्थ्य देना ही नहीं, बल्कि उनके साथ वर्षों से समर्पित भाव से काम कर रहे महावत और चाराकटरों के साथ भावनात्मक रिश्ते को और मजबूत करना भी है.

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