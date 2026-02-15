ETV Bharat / state

बाघों की टेरिटरी में पहुंचे शिकारी, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सांभर का शिकार कर हुए फरार

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों पर शिकारियों की नजर, झिरिया बीट के जंगल में सांभर का मिला अवशेष, डॉग स्क्वायड और गश्ती दल हुए एक्टिव.

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सांभर का शिकार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 7:57 PM IST

नर्मदापुरम: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और सामान्य वन मंडल में घूम रहे बाघों पर शिकारियों की नजर जम गई है. जंगल के दूसरे स्थानों पर बाघ का शिकार कर चुके शिकारी फिर सक्रिय हो गए हैं. वरिष्ठ अधिकारी लगातार शिकारी होने के इनपुट भेजकर जंगल की सुरक्षा मजबूत करने के लिए टाइगर रिजर्व के अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन जंगल की सुरक्षा में कमी देखकर शिकारी 4 बाघों की टेरिटरी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब हो गए.

शिकारियों की तलाश में जुटी टीम

शिकारियों ने झिरिया बीट के जंगल में सांभर का शिकार किया है. जहां सांभर का शिकार हुआ वहां सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का डॉग स्क्वाड और गश्ती दल लगातार सर्चिंग कर बाघ की टेरिटरी में शिकारियों की मौजूदगी के साक्ष्य खोज रहे हैं. इस मामले में पुलिस की भी मदद ली जा रही है. आसपास के ढाबों, होटल और सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सीसीटीवी के माध्यम से शिकारी की खोजबीन की जा रही है. जिससे कि शिकारियों को जल्द पकड़कर बाघ सहित दूसरे वन्यप्राणियों को सुरक्षित किया जा सके.

मुख्य सड़क से 20 मीटर अंदर हुआ शिकार

पिपरिया-पचमढ़ी मुख्य सड़क से 20 मीटर अंदर पहुंचकर शिकारियों ने सांभर का शिकार किया है. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने बताया कि "गश्ती के दौरान परिक्षेत्र मटकुली की झिरिया बीट के कक्ष क्रमांक 431 में एक नर सांभर का सर, आंत, अमाशय, फेफड़ा पाया गया. बाकी शरीर का भाग मौके पर नहीं मिला. मौके पर डॉग स्क्वायड को बुलाकर आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग की गई है. वन्य प्राणी चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम किया गया. प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच जारी है."

शिकार में एक से ज्यादा शिकारी शामिल

मटकुली की झिरिया बीट में सांभर का शिकार करने के लिए एक से अधिक शिकारी जंगल में घुसे थे. क्योंकि एक व्यस्क नर सांभर का वजन 150 किलो से अधिक का होता है. जिसे शिकार के बाद उठाना और ले जाना एक व्यक्ति नहीं कर सकता. अधिकारियों की माने तो कहीं ना कहीं एक से अधिक शिकारी शामिल रहे हैं.

डेढ़ किमी दूर बाघ ने युवक का किया था शिकार

सांभर के शिकार वाले स्थान से डेढ़ किलोमीटर दूर झिरिया डैम के पास 8 दिन पहले आदमखोर बाघ ने एक व्यक्ति का शिकार किया था. यह क्षेत्र सामान्य वन मंडल का है. इसी स्थान के आसपास लगातार बाघ देखा जा रहा है. गुरुवार को सामान्य वन मंडल के जंगल के बाहरी क्षेत्र ग्राम लांजी में कुछ किसानों को खेत में बाघ दिखाई दिया था. इससे स्थानीय लोग में दहशत हैं, लेकिन सामान्य वन मंडल के अधिकारी आदमखोर बाघ के साथ सामान्य वन मंडल में घूम रहे दूसरे वन्य प्राणियों पर नजर नहीं रख पा रहे हैं.

पीड़ित परिवार को नहीं मिली अनुग्रह राशि

आदमखोर बाघ की पहचान न होने के कारण झिरिया और अमादेह सहित दूसरे गांवों में दहशत है. बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं. सामान्य वन मंडल के अधिकारी बाघ के हमले से मारे गए युवक के परिवार को अभी तक अनुग्रह राशि भी नहीं दे पाया है. जबकि 24 घंटे में पीड़ित परिवार को राशि देने का नियम है. सामान्य वन मंडल के अधिकारी और कर्मचारियों की लचर प्रणाली से पीड़ित परिवार और ग्रामीणों में रोष है. इसलिए ग्रामीण सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों से आदमखोर बाघ को पकड़ने की लगातार अपील कर रहे हैं.

नहीं पकड़े गए बाघ का पंजा काटने वाले शिकारी

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और सामान्य वन मंडल के जंगल में शिकारी सक्रिय हैं, लेकिन बाघों की सुरक्षा करने वाले अधिकारी शिकारी को नहीं पकड़ पा रहे हैं. 21 जनवरी 2026 को सामान्य वन मंडल की सोनतलाई बीट में बाघिन की संदिग्ध मौत हुई, लेकिन वन अधिकारी अभी तक वैज्ञानिक पुष्टि की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. जबकि सामान्य वन मंडल और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगलों के आसपास शिकारियों की मौजूदगी बाघिन का शिकार होने की तरफ इशारा कर रही थी.

वरिष्ठ अधिकारियों ने दिए सुरक्षा के सख्त निर्देश

सितंबर 2025 में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगल में संदिग्ध शिकारी कैमरे में कैद हुए थे. 4 कैमरे भी चोरी करके ले गए. 22 अगस्त 2025 में शिकारी तवा नदी के किनारे एक बाघ का पंजा काटकर ले गए. बाघ का किस जगह शिकार हुआ यह आज तक पता नहीं चला.

तवानगर के जंगल में मई 2025 में भी बंदूकधारी शिकारियों ने सांभर का शिकार किया था. उस समय वनकर्मियों को बंदूक दिखाकर शिकारी भाग निकले थे. इसके अलावा जंगल में शिकार के कई मामले सामने आए हैं. भोपाल से वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र में शिकारियों की मौजूदगी और सुरक्षा कड़ी रखने के लगातार निर्देश भी दे रहे हैं.

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक आशीष खोबरागड़े ने बताया, "क्षेत्र में वन्य प्राणियों की निगरानी और सफाई को लेकर गश्ती टीम सर्चिंग कर रही थी. इसी दौरान एक स्थान पर कुछ मांस दिखाई दिया. आसपास देखने पर सांभर का काटा सिर भी मिला है. प्रारंभिक जांच पड़ताल में शिकारी बाहरी लग रहे हैं, जो मुख्य मार्ग के नजदीक शिकार करके भाग गए. इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता की शिकारी बाघ या दूसरे वन्य प्राणियों के शिकार के लिए आए थे. हमारी टीम लोगों की सुरक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से लगे जंगल में बाघों की निगरानी कर रही है. सांभर के शिकार करने वालों को पकड़ने का प्रयास जारी है."

