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सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों की रिवाइल्डिंग, 10 साल में 25 टाइगर्स को सिखाए शिकार के गुर

इन्हें शिकार के लिए मुर्गी, बकरे, हिरण, सांभर चीतल का शिकार दिया जाता है और इनकी निगरानी की जाती है. जब यह प्राकृतिक आवास में रहने लायक हो जाते है तो इन्हें दोबारा खुले जंगल में छोड़ दिया जाता है. इसके बाद भी इनकी निगरानी की जाती है. यदि इनमें कोई सुधार नहीं होता है तो इन्हें फिर वन बिहार में छोड़ दिया जाता है.

एसटीआर के मुताबिक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में चूरना एवं मालिनी दो ऐसे बाड़े हैं, जहां अनाथ, शरारती, और उत्पात मचाने वाले बाघों को रेस्क्यू कर इन बाड़ों में रखा जाता है. इनकी यहां प्राकृतिक आवास में देखरेख की जाती है ताकि यह जंगल में दोबारा विचरण कर सकें और स्वयं का ख्याल रख सकें.

नर्मदापुरम: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 2 बाड़े, जहां अनाथ, शरारती और मानव बस्तियों में लोगों को परेशान करने वाले टाइगर और लेपर्ड को सुधारा जाता है. उन्हें प्राकृतिक आवास में रखकर खाना खिलाना, शिकार करना सिखाया जाता है. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (एसटीआर) के चूरना और मालिनी रिवाइल्डिंग सेंटर में अब तक करीब 10 सालों में 25 बाघ और 3 लेपर्ड को प्राकृतिक आवास में रखकर उन्हें सुधार कर वापस प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा चुका है, ताकि वह जंगल में दोबारा रह सकें.

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हैं 2 रिवाइल्डिंग सेंटर

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा बताती हैं, "मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा प्रदेश में कुछ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रिवाइल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं. टाइगर रिजर्व के चूरना रेंज में 2017 में रिवाइल्डिंग सेंटर बनाया गया और उसके 2 से 3 साल बाद फिर मालिनी में रिवाइल्डिंग सेंटर बनाया गया. इस प्रकार से हमारे यहां टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 2 सेंटर हैं.

एसटीआर के इन रिवाइल्डिंग सेंटर में पहले तो बाहर से आए हुए ह्यूमन एंक्लोजर में आए हुए बाघ का रेस्क्यू कर छोड़ा जाता था. उसके बाद हमारे यहां जब कोई भी एनिमल टाइगर हो या लेपर्ड मध्य प्रदेश में कहीं पर भी इंसानी क्षेत्र में पहुंचे जाते हैं तो पहले उनकी मॉनिटरिंग की जाती है. इसके बाद उसे देखा जाता है कि कहां भेजा जा सकता है."

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हैं 2 रिवाइल्डिंग सेंटर (ETV Bharat)

10 सालों में 25 बाघ और 3 लेपर्ड को सुधारा

फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा बताती हैं, "सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बनाए गए रिवाइल्डिंग सेंटर में पिछले 10 साल में 25 टाइगर और 3 लेपर्ड को प्रदेश के विभिन्न जगहों से रेस्क्यू कर लाया गया. यहां उन्हें सुधार करने वाली प्रोसेस के बाद खुले जंगल में आजाद किया गया. इन बाड़ों में यहां प्रबंधन प्रयास करता है कि उनको रिवाइल्डिंग करने के बाद एक मुक्त जीवन दे सकें और खुले जंगल में छोड़ सके. इस प्रकार से एंक्लोजर के बनने से पहले भी टाइगरों को लाया जाता रहा है.

10 सालों में 25 बाघ और 3 लेपर्ड को सुधारा (ETV Bharat)

कैसे काम करता है रिवाइल्डिंग सेंटर

फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा बताती हैं, "इन बाड़ों में टाइगर की निगरानी की जाती है, जो संबंधित अधिकारी और स्टाफ होता है, वह इनकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करते हैं और हमें इनफॉरमेशन देते हैं. इसके अलावा वाइल्डलाइफ ऑफिसर जो समय-समय पर जाकर इनका फिजिकल चेकअप करते हैं. यदि लगता है तो उन्हें मेडिकल की की सुविधाएं दी जाती हैं. यदि ज्यादा मेजर हेल्थ इश्यू होता है तो उन्हें बाहर भी भेजा जाता है."

राखी नंदा बताती हैं, "यदि पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो इन सेंटरों में अब्दुल्लागंज से 2 टाइगर, बांधवगढ़, बालाघाट, पेंच टाइगर रिजर्व से 2 शावक लाए जा चुके हैं. इसके अलावा 3 लेपर्ड को भी यहां पर लाया जा चुका है. यदि देखा जाए तो कई जगह से यहां पर एनिमल आए हैं जिन्हें रिवाइल्ड किया गया है.

जब हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं तो हमारी लोकल टीम भी साथ होती है. जिनमें 2 चौकीदार होते हैं जो इनकी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं. इसी के साथ ही स्पेशल टीम भी निगरानी करती है. करीब 5 से 6 लोगों का स्टाफ लगातार इनकी निगरानी करता रहता है."