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STR एरिया में विशेष स्टिक से की जा रही मानसून गस्त, हल्का इलेक्ट्रिक शॉक, लाइट जैसी हैं कई खूबियां

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में मानसून गस्ती में अधिकारी कर्मचारियों द्वारा एक विशेष छड़ी (स्टिक) का उपयोग किया जा रहा है. इसके जरिए वन्य प्राणियों के साथ कर्मचारी स्वयं की भी सुरक्षा के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं. इस विशेष स्टिक में लाइट, सायरन, हल्का इलेक्ट्रिक शॉक जैसी खूबियां हैं, जो जंगल में वन्य प्राणी की सुरक्षा में विशेष भूमिका निभा रहा है.

नर्मदापुरम: एसटीआर के गेट पर्यटकों के लिए एक जुलाई से बंद है. इस दौरान टाइगर रिजर्व भी मानसून गस्ती में व्यस्त है. करीब 600 से अधिक अधिकारी कर्मचारी करीब 21 हजार वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले एसटीआर क्षेत्र की सुरक्षा में में जुटे हैं. ताकि सुरक्षा को बेहतर किया जा सके. इसमें सुरक्षा के लिए इन्हें एक खास स्टिक दी गई है.

फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया, "हमारे कुछ एरिया में जहां एनिमल मूवमेंट ज्यादा है वहां पर स्मार्ट स्टिक प्रदान की गई है. यह स्टिक एक तरह से अलार्म सिस्टम का काम करती है. ग्रुप में यदि कोई एक दूसरे से अलग होने पर आवाज का काम करती है. साथ ही यह लाइट सिस्टम का भी अंधेरे में काम करती है ताकि सुरक्षा बेहतर हो सके."

600 से अधिक अधिकारी कर्मचारी कर रहे मानसून गस्त

नर्मदापुरम की सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया, "मानसून के दौरान 250 से अधिक एसटीआर में फील्ड स्टाफ है. इसके अलावा 300 से अधिक वॉचर हैं. कुल मिलाकर लगभग 600 लोग पूरे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की मानसून में गस्त कर रहे हैं. एसटीआर लगभग 2100 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है. यहां मानसून गस्ती बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होती है."

कई खूबियों वाली स्टिक का इस्तेमाल कर रहा स्टाफ (ETV Bharat)

पैदल के साथ एलिफेंट गस्त का भी सहारा

फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया, "मानसून के दौरान योजना बनती है, जिसमें फील्ड डायरेक्टर से लेकर फॉरेस्ट गार्ड तक विशेष अभियान चलाकर मानसून की पैदल गस्ती करते हैं. इसके अलावा एलीफेंट गस्ती भी होती है. जब अधिक मानसून के दौरान पैदल गस्ती बंद हो जाती है तो हाथियों का सहारा लिया जाता है."

संवेदनशील क्षेत्रों में कांबिंग ऑपरेशन

फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया, "टाइगर रिजर्व का काफी क्षेत्र तवा नदी और देनवा नदी से लगा हुआ है. इन क्षेत्रों में वोट गस्ती की जाती है. इसके अलावा टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी इस विशेष गस्ती अभियान में रहती है. इसके साथ-साथ संवेदनशील क्षेत्रों में मानसून कांबिंग ऑपरेशन चलाए जाते हैं. जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ चलते हैं और एक साथ एक एरिया को ज्यादा एरिया को कवर करते हैं. ताकि कहीं कोई ऐसी घटनाएं न हो पर यदि होती है तो उसका तुरंत संज्ञान में लिया जा सके."

सभी पेट्रोलिंग कैंपों में फर्स्ट एड किट की सुविधा

फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया, "टाइगर रिजर्व के अलावा वन कर्मियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है. यहां वायरलेस सिस्टम बहुत अच्छा है, जो नजदीकी बेस कैंप के पास होता है. इसके जरिए घटना की जानकारी तुरंत ही मिल जाती है. साथ ही गश्ती वाहन है, गाड़ियां है जो तत्काल घटना स्थल पर पहुंच जाती है. इसके साथ ही फर्स्ट एड किट सभी पेट्रोलिंग कैंपों पर दिए गए हैं. ये फर्स्ट एड किट डॉक्टर से प्रिसक्राइब हैं.