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सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में मानसून से ऊबा जंगल का राजा, सड़क पर कैटवॉक को निकला

सड़क पर जंगल का राजा ( Source: Getty Image )

नर्मदापुरम (पचमढ़ी): सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बाघ और दूसरे वन्यप्राणी मानसून के बाद जंगल से बाहर की ओर निकलने लगे हैं. पिछले कुछ दिनों से कई वन्यप्राणी पिपरिया पचमढ़ी स्टेट हाईवे पर दिखाई दिए हैं. सोमवार अल सुबह पिपरिया पचमढ़ी मुख्य सड़क पर पगारा ग्राम के पास एक बाघ सड़क से गुजरता दिखाई दिया. पचमढ़ी से आ रहे पर्यटक मित्र मुस्तन्सिर और दूसरे पर्यटकों को बाघ सड़क के एक तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, इसके बाद उन्होंने अपना वाहन रोक लिया.