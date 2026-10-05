सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में मानसून से ऊबा जंगल का राजा, सड़क पर कैटवॉक को निकला
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणी मानसून के बाद जंगल से बाहर की ओर निकलने लगे हैं, पर्यटकों को सड़क पर टाइगर का दीदार. रिपोर्ट अभिषेक श्रोती.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 3:42 PM IST
नर्मदापुरम (पचमढ़ी): सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बाघ और दूसरे वन्यप्राणी मानसून के बाद जंगल से बाहर की ओर निकलने लगे हैं. पिछले कुछ दिनों से कई वन्यप्राणी पिपरिया पचमढ़ी स्टेट हाईवे पर दिखाई दिए हैं. सोमवार अल सुबह पिपरिया पचमढ़ी मुख्य सड़क पर पगारा ग्राम के पास एक बाघ सड़क से गुजरता दिखाई दिया. पचमढ़ी से आ रहे पर्यटक मित्र मुस्तन्सिर और दूसरे पर्यटकों को बाघ सड़क के एक तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, इसके बाद उन्होंने अपना वाहन रोक लिया.
इस दौरान बाघ बड़ी देर तक सड़क के बीच में चलता रहा. इसके बाद वह जंगल की ओर चला गया. बाघ को देखकर पर्यटक रोमांचित हो गये. इधर, देखें तो मानसून के बाद पिपरिया पचमढ़ी स्टेट हाईवे पर 6 बाघों ने डेरा डाल कर रखा है. रिजर्व के सड़क किनारे वाले भागों में गश्त करने वाले वन कर्मियों को बाघों की लोकेशन और उनके पगमार्क लगातार दिखाई दे रहे हैं.
पानी कम होने पर बाहर निकल रहे वन्यप्राणी
टाइगर रिजर्व के अधिकारियों के मुताबिक बारिश के दौरान बाघ और दूसरे वन्य प्राणी अधिकांश समय घने जंगलों में ही दिख रहे थे. कई स्थानों पर पानी कीचड़ होने के कारण जानवर बाहर नहीं आ पा रहे थे. जैसे-जैसे जंगल के रास्ते सूखने लगे हैं वैसे-वैसे कई वन्यप्राणी जंगल के बाहर वाले हिस्सों में आने लगे हैं. रिजर्व प्रबंधन के अनुसार पिपरिया से मटकुली के बीच करीब तीन बाघ और तेंदुए की फैमिली दिखाई दे रही है. इसके अलावा मटकुली से ऊपर भी बाघ और दूसरे अन्य वन्य प्राणियों का मूवमेंट हुआ है.
पगारा के पास बाघ का हुआ है मूवमेंट
पचमढ़ी परिक्षेत्र के सहायक संचालक संजीव शर्मा ने बताया कि "एक पर्यटक मित्र ने पगारा के पास बाघ को सड़क पर देखा था. जिसका वीडियो उन्होंने बनाया है. हमारी टीम में भी संबंधित स्थान पर बाघ मूवमेंट होने की जानकारी दी थी. मानसून के बाद वन्यप्राणी घने जंगल से बाहर की तरफ आ रहे हैं."
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वन्यप्राणियों की सुरक्षा पर खतरा
मानसून के बाद लगातार सड़कों के आसपास आ रहे बाघ, तेंदुआ, भालू, बायसन, सांभर सहित दूसरे वन्यप्राणी. ऐसे में इन वन्य प्राणियों की सुरक्षा भी अहम हो जाती है. अभी कुछ दिन पूर्व झिरिया नाके के पास एक मादा तेंदुआ और उसका शावक सड़क क्रॉस कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से तेंदुआ शावक की मौत हो गई थी. वाहनों की चपेट में आने से वन्यप्राणियों को बचाने के लिए रिजर्व प्रबंधन द्वारा उपाय किये जाने चाहिए.