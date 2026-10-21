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CID के ACP प्रद्युमन ने सतपुड़ा के जंगल में की तहकीकात, कुछ तो गड़बड़ है कहकर की जंगल सफारी

जंगल सफारी के लिए अभिनेता शिवाजी साटम पहुंचे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई में कुछ तो गड़बड़ है कहकर घूमने निकले लेकिन बाद में कहा कि जंगल बहुत प्यारा है. सीआईडी धारावाहिक में एसीपी प्रद्युमन का किरदार निभाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता शिवाजी साटम ने मढ़ई सफारी में की गई तहकीकात को लेकर कहा कि यहां टाइगर हैं, लेपर्ड हैं, भालू हैं यह गवाह है. जंगल देखने में मजा आता है. तीन-चार घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता.

'सतपुड़ा तो बार-बार आने का दिल करता है' अभिनेता शिवाजी साटम ने कहा, "सतपुड़ा तो बार-बार आने का दिल करता है और यहां बार-बार आता रहूंगा. देश दुनिया के पर्यटकों को यहां जरूर आना चाहिए." उन्होंने कहा कि, "यहां बहुत क्लीन है जंगल, अंदर भी बहुत ज्यादा हरा भरा है. यहां टूरिस्ट के लिए खासतौर से महिलाओं के लिए कई सुविधाएं हैं. एमपी में फॉरेस्ट ने जंगल में बहुत अच्छी सुविधा देकर रखी हुई है." उन्होंने स्थानीय कर्मचारियों और टूरिस्ट के साथ भी मेल मुलाकात करके फोटो भी खिंचवाए. सफारी के दौरान उन्होंने कई वन्य प्राणियों के दीदार किए.