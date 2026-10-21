CID के ACP प्रद्युमन ने सतपुड़ा के जंगल में की तहकीकात, कुछ तो गड़बड़ है कहकर की जंगल सफारी
जंगल सफारी के लिए अभिनेता शिवाजी साटम पहुंचे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई. बोले यहां बार-बार आने का करता है दिल. अभिषेक श्रोती की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 8:09 PM IST
नर्मदापुरम: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई में कुछ तो गड़बड़ है कहकर घूमने निकले लेकिन बाद में कहा कि जंगल बहुत प्यारा है. सीआईडी धारावाहिक में एसीपी प्रद्युमन का किरदार निभाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता शिवाजी साटम ने मढ़ई सफारी में की गई तहकीकात को लेकर कहा कि यहां टाइगर हैं, लेपर्ड हैं, भालू हैं यह गवाह है. जंगल देखने में मजा आता है. तीन-चार घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता.
'सतपुड़ा तो बार-बार आने का दिल करता है'
अभिनेता शिवाजी साटम ने कहा, "सतपुड़ा तो बार-बार आने का दिल करता है और यहां बार-बार आता रहूंगा. देश दुनिया के पर्यटकों को यहां जरूर आना चाहिए." उन्होंने कहा कि, "यहां बहुत क्लीन है जंगल, अंदर भी बहुत ज्यादा हरा भरा है. यहां टूरिस्ट के लिए खासतौर से महिलाओं के लिए कई सुविधाएं हैं. एमपी में फॉरेस्ट ने जंगल में बहुत अच्छी सुविधा देकर रखी हुई है." उन्होंने स्थानीय कर्मचारियों और टूरिस्ट के साथ भी मेल मुलाकात करके फोटो भी खिंचवाए. सफारी के दौरान उन्होंने कई वन्य प्राणियों के दीदार किए.
'बड़ी संख्या में आ रहे पर्यटक'
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक और रिजर्व के जनसंपर्क अधिकारी आशीष खोपराखड़े ने बताया, "मानसून सीजन खत्म होने के बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के विभिन्न सफारी और पर्यटन स्थलों पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. अभिनेता शिवाजी साटम मढ़ई भ्रमण पर आए थे. उन्हें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का जंगल और यहां का वातावरण बहुत अच्छा लगा है."
'सतपुड़ा की खूबसूरती निहारने आ चुके कई एक्टर'
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जनसंपर्क अधिकारी आशीष खोपराखड़े ने बताया, "सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगल की खूबसूरती निहारने के लिए देसी-विदेशी पर्यटकों के साथ हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी भी यहां आते रहते हैं. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मढ़ई, चूरना, बोरी, पचमढ़ी सफारी का भ्रमण करने अभिनेत्री कंगना राणावत, रणदीप हुड्डा, अर्जुन रामपाल, रवीना टंडन, के के मेनन, दिया मिर्जा, शुभांगी अत्रे, मोहित रैना, पूर्व क्रिकेटर और इंडियन टीम के कोच रहे राहुल द्रविड़ सहित कई मंत्री, गवर्नर और उद्योगपति भी यहां आ चुके हैं."
टाइगर की संख्या बढ़ी
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में मानसून सीजन खत्म होने के बाद गश्ती दल को बाघों की संख्या में बढ़ोतरी मिली है. रिजर्व प्रबंधन के अनुसार मढ़ई, चूरना, बोरी और पचमढ़ी के साथ बफर सफारी में भी कई स्थानों पर टाइगर के दीदार हो रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से पचमढ़ी से पिपरिया के बीच जंगल क्षेत्र से टाइगर बाहर निकलकर सड़क पर भी आ रहे हैं. पचमढ़ी से पिपरिया तक करीब आधा दर्जन बाघ देखे जा रहे हैं. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन के अनुसार वर्तमान में यहां 75 से अधिक टाइगर हैं.
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कई जानवरों का घर है सतपुड़ा
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ, तेंदुआ, भालू, जंगली कुत्ते, जंगली सूअर, बायसन, सांभर, चीतल, बारहसिंगा, भेड़की, नीलगाय, हिरण, मगर, सेही, गदरीछ, पैंगोलिन, लाल बड़ी गिलहरी, सियार लोमड़ी, जंगली मुर्गा, लंगूर सहित कई सांपों और पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं.