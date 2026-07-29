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सतपुड़ा के प्लेट्यू से TPF की नजरों में है चप्पा-चप्पा, सुरक्षा का एहसास बढ़ा रहा बाघों का कुनबा

पचमढ़ी के जंगलों की पहचान साल के पेड़ और ऊंचे पठारों की आड़ में कई स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियां बढ़ जाती थीं. इस कारण सीमावर्ती क्षेत्रों के जंगल में शाकाहारी वन्यप्राणियों की मौजूदगी कम हो रही थी, जिसके कारण बाघ और तेंदुआ की संख्या भी सीमित होने लगी थी. लेकिन इनके बीच अब टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स दीवार बनने लगी है. यही कारण है कि पचमढ़ी के ऊंचे पठार और साल के जंगलों में 10 से अधिक बाघों की मौजूदगी के साक्ष्य दिख रहे हैं. जबकि पूरे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 75 से 90 बाघ वर्तमान में होने की बातें प्रबंधन कर रहा है.

नर्मदापुरम : सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी के ऊंचे पठार और साल के घने जंगलों में बाघों की संख्या बढ़ने लगी है. क्योंकि यहां बाघों को आसान शिकार मिल रहा है तो शिकारी और संदिग्ध गतिविधियों से सुरक्षा भी मिलने लगी है. यह सब प्रदेश की पहली टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स(TPF) की मौजूदगी से हो रहा है. पचमढ़ी के जंगलों से शुरू हुई टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चारों सब डिवीजन में भी काम कर रही है. इसके अलावा प्रदेश के दूसरे पार्क में भी ऐसा प्रयोग किया जा रहा है.

वनग्रामों के युवा फोर्स का हिस्सा

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 6 माह पहले प्रदेश की पहली स्थानीय टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई गई थी. इसमें वनग्रामों के युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया. जंगल में हर माहौल में ढलकर रहने और जंगल के हर एक हिस्से को पहचानने की खासियत के करण वनवासी युवाओं को फोर्स का हिस्सा बनाया गया. घने जंगल के ऊंचे नीचे कठिन भागों में प्रतिदिन 25 किमी गश्ती करने के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने, जंगल के अंदर आवाजही रोकने की जिम्मेदारी दी गई. खासतौर से संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी और रणनीतिक गश्त करके वन अपराधों को रोकना था.

तकनीक से लैस हैं फोर्स के युवा

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के रणनीतिकार और पचमढ़ी के सहायक संचालक संजीव शर्मा के नेतृत्व में सबसे पहले 6 स्थानीय वनवासी युवाओं की फोर्स बनाई गई. जिसका मकसद युवाओं को रोजगार से जोड़ना और जंगल की सुरक्षा करना था. संजीव शर्मा बताते हैं, '' आज पचमढ़ी के साथ पिपरिया, इटारसी, सोहागपुर में 24 युवा टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का हिस्सा हैं. जो अब सक्रिय रूप से जंगल की सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं. इनके माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों में जंगल की सुरक्षा बढ़ी हैं. यह जंगल के युवा संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखकर तत्काल वायरलेस से सूचना देते हैं. इन सभी को तकनीकी सुविधाओं से लैस किया गया है.''

वनग्रामों के युवा फोर्स का हिस्सा (Etv Bharat)

TPF की सफलता की कहानी सुनाई

सहायक संचालक संजीव शर्मा बताते हैं, '' पचमढ़ी में TPF बनने के बाद कई अंतर देखने को मिले हैं. पचमढ़ी के कुछ स्थानों पर संदिग्ध लोग जंगल में प्रवेश करते रहते थे. यह स्थान कठिन और नियमित पेट्रोलिंग टीम से दूर भी रहते थे. टीपीएफ बनने के बाद हमारी पहुंच इन स्थानों पर बढ़ी और यहां से संदिग्ध गतिविधियां लगभग कम हो गईं. अब इन स्थानों पर बाघ और दूसरे वन्य प्राणियों की मौजूदगी भी पहले की अपेक्षा ज्यादा है. इसी सफलता की कहानी हमने टीपीएफ के सभी सदस्यों को सुनाई है. मटकुली में 24 जुलाई को टीपीएफ के सभी सदस्यों को ट्रेनिंग भी दी गई है. जिससे इनकी कार्य कुशलता में वृद्धि हो. वहीं, बाघ सहित दूसरे वन्य प्राणियों की सुरक्षा प्रभावी तरीके से हो सके.

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सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में इनकी संख्या भी बढ़ रही है

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में वर्ष 2022 की गणना के अनुसार 50 से 55 बाघ थे. लेकिन अब जगह-जगह कैमरा ट्रैपिंग, प्रत्यक्ष दर्शन और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर कोर क्षेत्र के साथ बफर के जंगल में भी बाघों की संख्या बढ़ी है. वर्तमान में 75 से 90 बाघ होने का अनुमान लगाया जा रहा है. हालांकि, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन में बाघ के साथ दूसरे वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ने की बात भी कही है. जिसमें चीतल लगभग 8200, सांभर लगभग 8000, नीलगाय लगभग 2400, बायसन 5600, जंगली सूअर लगभग 8000, लंगूर लगभग 22000, तेंदुआ की संख्या लगभग 300 तक पहुंची है.