सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 60 से बढ़ कितनी हुई बाघों की संख्या? नई रिपोर्ट चौकाएगी

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में भी बाघों की गणना शुरू. इसके लिए 450 ट्रेंड कर्मचारी तैनात, पूरे रिजर्व में 400 कैमरे लगाए.

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में चहलकदमी करता बाघ (Source : Satpura Tiger Reserve)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 2:01 PM IST

Updated : December 1, 2025 at 2:18 PM IST

नर्मदापुरम : सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (STR) में सोमवार से अखिल भारतीय बाघ गणना के तहत गिनती का काम शुरू. इस काम के लिए वॉलेंटियर एवं 450 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए हैं. गणना के लिए 8 राज्यों से आए वॉलेंटियर और कर्मचारी एक साथ 7 दिसंबर तक काउंटिंग करेंगे. ट्रांसेक्ट लाइन, कैमरा ट्रैपिंग, पगमार्क रिकॉर्डिंग और आधुनिक डेटा संग्रह तकनीक से बाघों की गणना की जाएगी.

सबकी निगाहें ये जानने को उत्सुक हैं कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बीते 2 साल में कितनी बढ़ी. एक अनुमान के मुताबिक यहां बाघों की संख्या 47 से बढ़कर 70 हो चुकी है.

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में भी बाघों की गणना शुरू (Source : Satpura Tiger Reserve)

8 राज्यों के वॉलिंटियर्स और कर्मचारी तैनात

बाघों की गणना के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक सहित कुल 8 राज्यों से आए वॉलिंटियर्स और कर्मचारी मढ़ई और मटकुली क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं. मढ़ई रेंजर राहुल उपाध्याय ने बताया "वन विभाग की विशेषज्ञ टीमों व वॉलिंटियर्स को ट्रांसेक्ट वॉक, कैमरा ट्रैपिंग, पगमार्क रिकॉर्डिंग और आधुनिक डेटा संग्रह तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा चुका है. वन विभाग के अनुसार रिजर्व के विभिन्न रेंजों में बाघों की गणना की जाएगी."

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आराम फरमाता शेर (Source : Satpura Tiger Reserve)

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में लगाए गए 800 कैमरे

बाघों की गणना के लिए प्रशिक्षित वॉलिंटियर्स वनकर्मियों के साथ मिलकर क्षेत्रीय सर्वेक्षण में भाग लेंगे. रिजर्व प्रबंधन का कहना है "बाघों गणना से न केवल वास्तविक संख्या का सटीक आकलन होगा, बल्कि भविष्य की संरक्षण रणनीति को मजबूत आधार भी मिलेगा. सतपुड़ा की 5 बीट चूरना, बोरी, बागड़ा बफर, तवा बफर और मढ़ई रेंज में 800 कैमरे लगाए गए हैं."

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 8 राज्यों के वॉलिंटियर्स और कर्मचारी तैनात (Source : Satpura Tiger Reserve)

वहीं, कैमरा ट्रैपिंग का दूसरा चरण 20 दिसंबर से शुरू होगा, जिसमें पिपरिया, मटकुली, देलाखारी, पूर्व और पश्चिम पचमढ़ी में कैमरे लगेंगे.

एसटीआर में सभी वन्य प्राणियों की होगी गिनती

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की डिप्टी डायरेक्टर ऋषिभा नेताम ने बताया "2026 के लिए अखिल भारतीय बाघ आकलन किया जा रहा है. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में लगभग 189 बीट पर 220 ट्रांजेक्ट लाइन में एक साथ शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों की गणना की जा रही है. लगभग 450 कर्मचारी सभी स्तर के इसमें सम्मिलित हैं. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 25 लोगों की मास्टर ट्रेनर की टीम बनाई गई है. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में श्रमिक से लेकर वनरक्षक और डिप्टी रेंजर को भी प्रशिक्षण दिया गया है."

बाघों की गणना की ट्रेनिंग (Source : Satpura Tiger Reserve)

मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 785

मध्य प्रदेश में कुल 9 टाइगर रिजर्व हैं. ये हैं कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, संजय-दुबरी, वीरांगना दुर्गावती, रातापानी और माधव टाइगर रिजर्व. वर्ष 2022 में हुई बाघ गणना में भारत में करीब 3682 बाघ की पुष्टि हुई, जिसमें सर्वाधिक 785 बाघ मध्यप्रदेश में होना पाये गए. इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है.

एक अनुमान के मुताबिक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 70 से अधिक हो सकती है. अप्रैल 2025 तक कैमरे में 64 बाघ कैप्चर किए गए थे. साल 2023 में एसटीआर में बाघों की संख्या 47 से बढ़कर 60 हो गई थी.

