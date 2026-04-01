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3 दिन की जद्दोजहद के बाद हाथ लगा फरार बाघ, वन विभाग ने STR के जंगल लौटाया

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बाघ की मौत के बाद एक्टिव हुआ प्रबंधन, जंगल क्षेत्र से बाहर घूम रहे बाघ का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा.

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सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ का रेस्क्यू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 12:12 PM IST

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Updated : April 1, 2026 at 12:18 PM IST

3 Min Read
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नर्मदापुरम: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कॉलर आईडी लगे बाघ की मौत का मामला सामने आया था. आरोप है कि, 27 मार्च को छिंदवाड़ा जिले की सीमा पर छातीआम बीट में यूरिया देकर बाघ का शिकार कर उसकी कालर आईडी शिकारियों ने जला दी थी. इसके बाद विभाग की 5 दिन बाद आंखें खुल गई है. अब चूरना रेंज में तीन माह से कॉलर आईडी लगे बाघों की मॉनिटरिंग कर उन्हें एक बार फिर कोर एरिया के जंगलों में पहुंचने का काम शुरू कर दिया है.

जंगल से बाहर उत्पात मचा रहे बाघ का रेस्क्यू
बुधवार को भी एसटीआर ने इटारसी एवं सुखतवा रेंज के जंगलों में उत्पात मचा रहे बाघ को तवा डैम के वेकवाटर क्षेत्र स्थित मादीखोह से रेस्क्यू किया. जिसे एक बार फिर से चूरना रेंज में छोड़ा जाएगा. वहीं दूसरे बाघ की मॉनिटरिंग जारी है, जिसे जल्द ही रेस्क्यू कर सुरक्षित कोर एरिया के जंगल में छोड़ दिया.

वन विभाग ने बाघ का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा (ETV Bharat)

एसटीआर प्रबंधन के अनुसार, करीब एक साल पहले दो शावकों को रायसेन क्षेत्र से लाकर 9 माह तक चूरना रेंज के बाड़े में रखकर निगरानी करने के बाद कोर एरिया के जंगल में जनवरी 2026 में छोड़ दिया गया था. इसके बाद दोनों ही बाघ इटारसी, सुखतवा, तवा बांध, सहित आस पास के गांवों में कोर क्षेत्र से निकलकर गांवों में उत्पात मचा रहे थे.

कॉलर आईडी वाले बाघों की निगरानी
एसटीआर भी बाघों की कॉलर आईडी के जरिए लगातार दोनों बाघ की निगरानी कर रहा था. इस दौरान बाघ इधर-उधर जंगल क्षेत्र में घूम रहा था. तीन दिन से वन विभाग बाघ को पकड़ने का प्रयास कर रहा था, बावजूद बाघ चकमा दे रहा था. बुधवार को सुबह तड़के प्रबंधन ने बाघ का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया, जिसे जांच के बाद एक बार फिर जंगल में छोड़ दिया.

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बाघ को पकड़ने हाथी की ली मदद (ETV Bharat)
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बाघ को ट्रेंकुलाइज कर पकड़ा (ETV Bharat)

फिल्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने बताया, ''तीन माह पहले चूरना रेंज के मालिनी बाड़े से दो बाघ को छोड़ा गया था. दोनों बाघ कोर एरिए से निकलकर बाहर आ गए थे. दोनो बाघों के गले में कॉलर आईडी लगी हुई थी. आज बुधवार को तवा डैम के बैकवाटर मांदी खोह के पास ट्रेंकुलाइज कर एक बाघ का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा. वहीं, दूसरे बाघ की भी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि उसे भी सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में कोर एरिया में घने जंगलों में छोड़ा जा सके. ताकि वह कोर एरिए में टेरेटरी बना सकें और जंगल से बाहर नहीं आ सके.''

Last Updated : April 1, 2026 at 12:18 PM IST

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