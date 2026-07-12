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सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों का मेला, बफर जोन में टाइगर और भालू का हो रहा दीदार

बफर जोन में पर्यटकों को टाइगर और भालू के हो रहे हैं दीदार ( ETV Bharat )

जंगल सफारी के दौरान पर्यटक जंगली जानवरों में टाइगर, भालू और कई अन्य जानवरों को देखकर रोमांचित हो रहे हैं. इन दिनों जमानी देव और परसापानी दोनों गेटों पर टाइगर स्पॉट हो रहे हैं. इसके साथ ही स्लॉथ बियर, सांभर, चीतल, गौर और अन्य वन्यजीवों की गतिविधियां भी खूब देखने को मिल रही हैं.

नर्मदापुरम: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के गेट बंद हैं, लेकिन बफर क्षेत्र में जंगल सफारी अभी भी चालू है. मानसून के दौरान सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में पर्यटक जंगल सफारी के लिए पहुंच रहे हैं. इस दौरान पर्यटक वन्य जीवों को देख रोमांचित हो रहे हैं. एसटीआर के जमानी देव एवं परसापानी बफर क्षेत्र में पर्यटक वन्य जीवों का दीदार कर रहे हैं.

टाइगर और भालू का वीडियो किया कैद

मानसून सीजन के दौरान सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र को 1 जुलाई से बंद कर दिया गया है. लेकिन एसटीआर के बफर क्षेत्र में जंगल सफारी के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं. पर्यटक वन्य जीवो को देखकर रोमांचित हो रहे हैं. मानसून सीजन होने के साथ वन्य जीव कीट पतंगे पर्यटकों को दिखाई दे रहे हैं. रविवार को भी सुबह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जमानी देव एवं परसापानी बफर क्षेत्र में जंगल सफारी के लिए पहुंचे पर्यटकों ने भालू एवं टाइगर को देखा और पूरा नजारा आपने मोबाइल में कैद कर लिया.

मानसून में बफर जोन में दिख रहे वन्य जीव

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के प्राकृतिक प्रेमी (नेचुरलिस्ट) एवं वन्य जीव विशेषज्ञ हरेंद्र साहू ने बताया कि "मानसून के दौरान बफर क्षेत्र में बड़े आसानी से वन्य जीव दिखाई दे रहे हैं. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के परसापानी एवं जमानी बफर क्षेत्र ने पर्यटकों को रोमांच से भर दिया. जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों ने भालू और टाइगर देखा, जिन्हें आपने मोबाइल में कैद कर लिया. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं."