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सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में मनमोहक नजारा, 3 शावकों के साथ बाघिन झालई की अठखेलियां

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान बड़ी आसानी से बाघों का दीदार. यहां 90 से ज्यादा बाघ हैं.

STR Tigress Jhalai with 3 Cubs
टाइगर रिजर्व में 3 शावकों के साथ बाघिन झालई की अठखेलियां (Source : Satpura Tiger Reserve)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 5:02 PM IST

2 Min Read
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नर्मदापुरम : भीषण गर्मी में इंसान तो क्या जानवर भी परेशान हैं. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आग बरसती धूप में वन्य जीव छांव में छुपे रहते हैं. शाम ढलते ही वन्य जीव अपना पेट भरने की जुगाड़ में निकलते हैं. भीषण गर्मी के बीच सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगल में घास के मैदान वन्य जीवों खासकर बाघों को बड़ी राहत देते हैं. झुलसाती गर्मी के बीच जंगल में कई जगहों पर जहां धूप नहीं पहुंचती वहां घास हरी है. इसी घास में बाघ आराम फरमाते हैं.

बाघों को सुकून दे रहे घास के मैदान

भीषण गर्मी के बाद भी वन्यजीव प्रेमी सुबह और शाम टाइगर रिजर्व की सैर कर रहे हैं. इसी सैर के दौरान पर्यटकों को बाघों के दीदार आसानी से हो रहे हैं. पर्यटक जब सैर कर रहे थे तो ये देखकर ठिठक गए कि 3 शावक अपनी मां के साथ हरी घास पर अठखेलियां कर रहे हैं. इस सुंदर नजारे को जंगल सफारी के लिए पहुंचे पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया.

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में मनमोहक नजारा (Source : Satpura Tiger Reserve)

वीडियो में दिख रहा है कि एक बाघिन भीषण गर्मी में जंगल में घास के मैदान में अपने 3 शावकों के साथ टहलती है और फिर आराम करने बैठ जाती है. वीडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है.

STR Tigress Jhalai with 3 Cubs
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का लुत्फ (Source : Satpura Tiger Reserve)

पर्यटकों ने रिजर्व प्रबंधन को दी सूचना

भोपाल से पहुंचे पर्यटक इस नजारे को देख रोमांचित हो गए. उन्होंने इस नजारे को अपने मोबाइल कैमरे कैद कर लिया और एसटीआर प्रबंधन को सूचना दी. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में करीब 90 से अधिक बाघ पर्यटकों का जंगल सफारी के दौरान रोमांचित करते हैं. इसके अलावा भालू, सांभर, चीतल सहित अन्य वन्य जीव भी आसानी से पर्यटकों को देखने को मिल रहे हैं. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के चूरना रेंज के सहायक संचालक विनोद वर्मा ने बताया "भोपाल से आए पर्यटक मनोज पटवा एवं अन्य साथियों ने इस नजारे को कैमरे में कैद किया है."

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