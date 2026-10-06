सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगल में घुसे वन माफिया, सागौन के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बागड़ा बफर रेंज में मानसून सीजन के दौरान सागौन के बेशकीमती 29 पेड़ चोरी. अभिषेक श्रोती की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 1:13 PM IST
नर्मदापुरम : मानसून सीजन में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में गश्ती कागजों में होती है. इसी का फायदा उठाकर लकड़ी माफिया ने बफर जोन की सुरक्षा में सेंध लगा दी. लकड़ी माफिया ने जंगल से सागौन के बेशकीमती 29 पेड़ काट लिए. बागड़ा बफर रेंज के पूर्व रानीपुर बीट के कम्पार्टमेंट नंबर 230 में सागौन के पेड़ बड़ी संख्या में काटे गए हैं. अभी तक 29 पेड़ों के ठूंठ की गिनती हुई है. इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है. कई ठूंठों नई कोपल तक पनपने लगी हैं. इससे साफ है कि करीब दो माह पहले पेड़ों की कटाई हुई.
सड़क से सटे जंगल पर वन माफिया की निगाह
बागड़ा बफर रेंज के पूर्व रानीपुर बीट में जहां पेड़ों की कटाई हुई, वह स्थान सड़क से नजदीक है. पेड़ों की कटाई की भनक गश्ती टीम को नहीं लगी. मानसून के दौरान यहां के बीट कर्मचारी और डिप्टी रेंजर और सहायक संचालक तक को नियमित गश्त करनी थी. नए कर्मचारियों के पहुंचने पर पेड़ों के ठूंठ दिखने पर ये मामला उजागर हुआ. बागरा बफर पर्यटकों के लिए सालभर खुला रहता है. यहां आसपास कई गांव भी हैं, जहां के लोगों का लगातार प्रवेश द्वार के पास सड़क से आवागमन भी होता है. मुख्य सड़क से एक किलोमीटर क्षेत्र में ही अवैध रूप से कटाई हुई है.
मामला उजागर होने के बाद पेड़ों की गिनती
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के गेट बंद होने के पूर्व रिजर्व प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कोर क्षेत्र और बफर क्षेत्र में मानसून के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाने के दावे किए थे.. कई प्रकार के निर्देश फील्ड के अधिकारी और कर्मचारियों को दिए गए थे, लेकिन निर्देश देने के बाद अधिकारियों ने खुद निगरानी नहीं रखी. रिटायर्ड वन अधिकारी मधुकर चतुर्वेदी का कहना है "मानसून के दौरान निगरानी सख्त तरीके से होनी चाहिए." सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सोहागपुर के सहायक संचालक शिव प्रसाद मैथानी ने बताया "बागड़ा बफर में अवैध रूप से पेड़ काटने की सूचना मिली है. जंगल में कटे पेड़ों की गिनती कराई जा रही है. कितने पेड़ कटे हैं और किसने काटे हैं, यह जांच कर रहे हैं."
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सांभर के शावक का शव मिला
इसी रेंज में सांभर के शावक का शव मिला है. प्रारंभिक तौर पर उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई मानी जा रही है. सागौन के पेड़ कटने और सांभर के शव मिलने की घटना का पर्दाफाश संबंधित बीट के फॉरेस्ट गार्ड बलवंत सिंह राजपूत के ट्रांसफर के बाद चार्ज लेने आए नए कर्मचारी द्वारा किया गया.