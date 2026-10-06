ETV Bharat / state

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगल में घुसे वन माफिया, सागौन के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगल में घुसे वन माफिया ( ETV BHARAT )

नर्मदापुरम : मानसून सीजन में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में गश्ती कागजों में होती है. इसी का फायदा उठाकर लकड़ी माफिया ने बफर जोन की सुरक्षा में सेंध लगा दी. लकड़ी माफिया ने जंगल से सागौन के बेशकीमती 29 पेड़ काट लिए. बागड़ा बफर रेंज के पूर्व रानीपुर बीट के कम्पार्टमेंट नंबर 230 में सागौन के पेड़ बड़ी संख्या में काटे गए हैं. अभी तक 29 पेड़ों के ठूंठ की गिनती हुई है. इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है. कई ठूंठों नई कोपल तक पनपने लगी हैं. इससे साफ है कि करीब दो माह पहले पेड़ों की कटाई हुई.