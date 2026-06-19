मध्य प्रदेश के इस स्टेट हाईवे पर टाइगरों ने जमाया कब्जा, बाइक और कार सवारों पर घात लगाकर हमला
पचमढ़ी-पिपरिया के बीच सड़क पर आने जाने वालों पर बाघ कर रहे हमला, स्टेट हाईवे पर 6 टाइगरों की दहशत. 2 दिनों में 3 हमले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 4:27 PM IST|
Updated : June 19, 2026 at 4:36 PM IST
नर्मदापुरम: प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी से पिपरिया आने-जाने वाले रास्ते पर बाघों की दहशत बढ़ गई है. इस स्टेट हाईवे पर पिछले 2 दिनों में 3 राहगीरों पर बाघों ने हमला करने की कोशिश की है. गुरुवार-शुक्रवार देर रात झिरिया नाके के 200 मीटर आगे सड़क किनारे लगे मील के पत्थर के पीछे छिपकर बैठे 2 बाघों ने 1 बाइक और कार पर हमला किया. इस स्टेट हाईवे पर बाघों की लगातार बढ़ती दहशत से राहगीरों का रात में निकलना मुश्किल हो गया है.
बमुश्किल बची बाइक सवार दंपति की जान
पचमढ़ी पिपरिया मार्ग पर झिरिया नाके के पास एक बाइक सवार दंपति पर सड़क किनारे घात लगाकर बैठे 2 बाघों ने अचानक हमला बोला दिया. बाइक सवार ने डर के कारण वाहन की स्पीड बढ़ाई, लेकिन इसके बावजूद 1 बाघ ने चलती बाइक पर झपट्टा मार दिया. जिससे बाइक स्लिप होते-होते बची. वाहन सवार ने हिम्मत दिखाकर गाड़ी कुछ दूरी पर स्थित झिरिया नाके पहुंचकर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को पूरी घटना की जानकारी दी.
बाइक के बाद टाइगरों का कार पर अटैक
बाइक पर हमले की कोशिस के बाद इन्हीं दोनों बाघ ने 5 मिनिट बाद वहां से गुजर रही एक चलती कार पर हमला किया. परासिया से लौट रहे पिपरिया अमृत सेवा समिति के सदस्य सुजीत पटवा कार से आ रहे थे. अचानक सामने आए बाघ ने चलती कार पर हमला बोल दिया. उन्होंने अपने वाहन को स्पीड बढ़ाई लेकिन दोनों बाघ उनके वाहन के पीछे भागते रहे. उन्होंने स्पीड बढ़ाए रखी और झिरिया नाके पर पहुंचकर घटना की जानकारी दी, लेकिन यहां मौजूद वन्य कर्मियों ने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया.
'कार धीरे करते ही मारा पंजा'
सुजीत पटवा ने रोंगटे खड़े कर देने वाले बाघ के हमले का पूरा घटनाक्रम बताया. उन्होंने बताया कि "झिरिया डेम जाने वाले रास्ते के पास सड़क पर 1 बाघ दिखा. हमने कार स्लो कर ली, लेकिन दूसरी तरफ से छिपे बैठे दूसरे बाघ ने कार पर पंजा मार दिया. हमने घबराकर कार रिवर्स की, लेकिन दोनों बाघ हमारे पीछे भागने लगे. यदि बाघ कांच तोड़ देते तो बड़ी घटना हो सकती थी.
इसके बाद हमने झिरिया नाके पर पहुंचकर वन्य कर्मियों को पूरी जानकारी दी. वहीं मौके पर मौजूद बाइक सवार दंपति ने भी बताया कि हमारे ऊपर भी कुछ देर पहले हमला किया था. इस कारण हम यहां खड़े हैं. थोड़ी देर बाद हम आगे गए तब भी बाघ सड़क किनारे ही बैठे थे. इस बार फिर दोनों बाघों ने एक साथ हमारी कार के ऊपर हमला किया. हमने गाड़ी की स्पीड तेज की, कुछ दूरी तक दोनों बाघ कार के पीछे दौड़ते रहे. डोकरीखेड़ा मोड़ पर उसी तरफ जा रहे हैं कुछ बाइक सवारों को हमने वहां नहीं जाने की समझाइश दी."
सतपड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक को दी जानकारी
इस घटनाक्रम के बाद सुजीत पटवा ने मामले की जानकारी शुक्रवार को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक आशीष खोबरागड़े को दी. इसके बाद बाघ संभावित क्षेत्र में कैमरे लगाने और सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए. 2 दिन पूर्व भी झिरिया के आगे बफर सफारी गेट के पास एक बाइक सवार को देखकर बाघ ने हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन बाइक सवार वहां से सकुशल निकल गया था.
स्टेट हाईवे पर दिख रहे हैं 6 टाइगर
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन के अनुसार स्टेट हाईवे पर झिरिया नाके के आसपास 2 मेल टाइगर दिख रहे हैं. इसके अलावा मटकुली के पास 1 बाघिन और 3 वयस्क शावक सड़क के आसपास कई बार देखे गए हैं. जिसके आए दिन वीडियो सामने आ रहे हैं.
पगारा से बारीआम तक 1 मेल टाइगर कई बार सड़क के किनारे दिख रहा है. कुछ दिन पूर्व यही बाघ सफारी गेट पनारपानी के पास गर्मी से बचने के लिए दोपहर में सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे आराम करता हुआ दिखा था. जिसका वीडियो आने जाने वाले कई लोगों ने बनाया था. इसके आलावा सफारी मार्ग पर भी एक भारी भरकम बाघ दिख रहा है.
रात को अकेले नहीं जाने की सलाह
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने वन्यप्राणियों की लगातार मौजूदगी के कारण देर शाम के बाद दो पहिया वाहन से इस रास्ते से नहीं निकलने की सलाह दी है. इसके आलावा दूसरे किसी वाहन से अकेले में सफर नहीं करने को कहा है. विगत ढाई माह पूर्व झिरिया डेम के पास ही एक व्यक्ति को बाघ ने मारा था.
पानी और भोजन की तलाश में निकल रहे बाघ
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगल में पानी और भोजन की कमी के कारण बाघ और दूसरे वन्य प्राणी घने जंगल से निकलकर सड़कों की तरफ आ रहे हैं. इसके अलावा जंगल से लगे गांव में भी बाघ, तेंदुआ, रीछ, सियार और लकड़बग्घा की दहशत देखने को मिल रही है. ग्रामीणों के अनुसार वन्य प्राणी लगातार मवेशियों को शिकार बना रहे हैं. झिरिया के आसपास रहने वाले ग्रामीणों का आरोप है कि रात के समय बाघ तेंदुआ दिख रहे हैं लेकिन वन कर्मी इन्हें हटाने या इसे सुरक्षा के लिए कोई भी प्रबंध नहीं कर रहे हैं.
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'पूरे क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं गश्त'
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पिपरिया के सहायक संचालक आशीष खोबराखड़े ने बताया, "कुछ समय पूर्व झिरिया के आसपास कैमरे लगाए गए थे, लेकिन इसमें बाघों की मौजूदगी नहीं मिली. अभी जो सूचना मिली उसके आधार पर पूरे मार्ग पर सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ा रहे हैं और संभावित क्षेत्र में कैमरे लगाए जाएंगे."