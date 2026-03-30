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टाइगर रिजर्व के बाघ को कीटनाशक खिला मारा, दफनाने के बाद जंगल के बीचोंबीच अफीम की खेती

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बाघ को मारकर तस्कर ने डेडबॉडी जमीन में दफनाई. मुख्य आरोपी सहित 5 गिरफ्तार.

Tiger Killed with Pesticides
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पास जंगल में अफीम की खेती (Source : Satpura Tiger Reserve)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 9:25 AM IST

3 Min Read
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नर्मदापुरम/छिंदवाड़ा: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (STR) के बाघ की पश्चिम छिंदवाड़ा जिले की सीमा के सामान्य वन मंडल के सांगाखेड़ा बीट में मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा. कुछ लोगों ने अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को बचाने के लिए टाइगर को मारा था. आरोपियों को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम ने 27 मार्च को 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया.

बाघ को मारकर दफनाने का आरोपी उदय सिंह बड़ा शातिर निकला. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अवैध रूप से जंगल के बीचोंबीच खेत में अफीम की खेती कर रहा था. पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की तो होश उड़ गए. यहां पुलिस ने देखा कि एक एकड़ में अफीम अफीम की खेती हो रही है.

Tiger Killed with Pesticides
बाघ को मारने के आरोपियों को कोर्ट ले जाती पुलिस टीम (ETV BHARAT)

जंगल के बीच एक एकड़ में अफीम की खेती

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से कई दिनों से कॉलर वाला बाघ लापता था. जब वन विभाग की टीम ने सर्चिंग की तो छाती आम में उसका शव मिला. वन विभाग की टीम और STR ने मिलकर शव को निकाला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई कि आरोपी अवैध रूप से अफीम की खेती भी कर रहा है. जब तामिया पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें करीब 1 एकड़ जमीन में अवैध रूप से अफीम की खेती मिली. छिंदवाड़ा रेंज के डीआईजी राकेश सिंह ने बताया "अफीम की फसल उदय सिंह के खेत में मिली है."

जमीन में दफनाए गए बाघ का शव मिला

पश्चिम वनमंडल के डीएफओ साहिल गर्ग ने बताया "सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कॉलर टाइगर की अंतिम लोकेशन के आधार पर 26 मार्च की शाम से पश्चिम वनमंडल के सांगाखेड़ा परिक्षेत्र एवं देनवा बफर टीम ‌द्वारा संयुक्त रूप से लोकेशन ट्रेस की जा रही थी."

"संयुक्त दल की सर्चिग के दौरान 27 मार्च की सुबह पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल अंतर्गत सांगाखेड़ा परिक्षेत्र की छातीआम बीट कक्ष क्रमांक 262 एवं 266 से लगे हुए राजस्व क्षेत्र के बाघदेव नाला जंगल में एक मवेशी बैल का शव बरामद हुआ. इससे बाघ के शिकार की आशंका हुई. डॉग स्क्वॉयड की मदद से घटनास्थल पर सर्चिंग कराये जाने पर सुबह तकरीबन 8.30 बजे कुछ ही दूरी पर जमीन में दफनाए गए बाघ के शव को बरामद किया गया."

कीटनाशक खिलाकर बाघ को मार डाला

प्रारंभिक जांच के दौरान मृत मवेशी बैल के मालिक की पतासाजी आसपास के गांवों में की गई. मृत बैल के मालिक उदय सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. आरोपी ने बताया कि कुछ दिन पहले उसके बैल का बाघ द्वारा शिकार किया गया था. उसके बाद उसने मृत बैल के शव में जहर कीटनाशक यूरिया डाल दिया.

जहरीला पदार्थ खाने से बाघ की मौत हो गई. उसने अगले ही दिन अन्य लोगों के साथ मिलकर मृत बाघ के शव को जमीन में दफना दिया. वन विभाग ने मुख्य आरोपी उदयसिंह की निशानदेही पर वारदात में संलिप्त 4 और लोंगो को गिरफ्तार किया.

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