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टाइगर रिजर्व के बाघ को कीटनाशक खिला मारा, दफनाने के बाद जंगल के बीचोंबीच अफीम की खेती

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पास जंगल में अफीम की खेती ( Source : Satpura Tiger Reserve )