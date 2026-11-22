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सांची में चेतीयागिरि विहार समारोह, रेलवे ने दी 6 एक्सप्रेस ट्रेनों के 2 मिनट ठहराव की सुविधा

सांकेतिक तस्वीर ( Source: IANS )

नर्मदापुरम: सांची में आयोजित होने वाले 74वें चेतीयागिरि विहार समारोह और पवित्र बौद्ध अवशेषों की प्रदर्शनी में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बड़ी सुविधा दी है. समारोह में देशभर से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही को आसान बनाने के लिए पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल ने सांची रेलवे स्टेशन पर 6 एक्सप्रेस ट्रेनों को दो-दो मिनट का अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है.