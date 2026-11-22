सांची में चेतीयागिरि विहार समारोह, रेलवे ने दी 6 एक्सप्रेस ट्रेनों के 2 मिनट ठहराव की सुविधा
सांची महोत्सव पर रेलवे की सौगात, 28 और 29 नवंबर को 6 एक्सप्रेस ट्रेनों का सांची स्टेशन पर होगा हॉल्ट. रिपोर्ट राकेश पटेल
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 1:24 PM IST
नर्मदापुरम: सांची में आयोजित होने वाले 74वें चेतीयागिरि विहार समारोह और पवित्र बौद्ध अवशेषों की प्रदर्शनी में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बड़ी सुविधा दी है. समारोह में देशभर से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही को आसान बनाने के लिए पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल ने सांची रेलवे स्टेशन पर 6 एक्सप्रेस ट्रेनों को दो-दो मिनट का अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है.
रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल ने बताया कि यह विशेष व्यवस्था 28 और 29 नवंबर को आयोजित समारोह के मद्देनजर की गई है. इसके तहत चेन्नई-दिल्ली, दिल्ली-चेन्नई, कोरबा-अमृतसर और अमृतसर-कोरबा एक्सप्रेस के साथ भोपाल-ग्वालियर और ग्वालियर-भोपाल एक्सप्रेस भी सांची स्टेशन पर रुकेंगी.
इन ट्रेनों से पहुंच सकेंगे श्रद्धालु
रेलवे द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार गाड़ी संख्या 12615 चेन्नई सेंट्रल-नई दिल्ली एक्सप्रेस शाम 7:14 बजे सांची पहुंचेगी और 7:16 बजे रवाना होगी. गाड़ी संख्या 12616 नई दिल्ली-चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस रात 2:36 बजे पहुंचकर 2:38 बजे रवाना होगी. इसी तरह गाड़ी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर एक्सप्रेस सुबह 6:42 बजे और गाड़ी संख्या 18238 अमृतसर-कोरबा एक्सप्रेस शाम 5:14 बजे सांची पहुंचेगी. दोनों ट्रेनों का ठहराव दो मिनट का रहेगा.
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वहीं, गाड़ी संख्या 12197 भोपाल-ग्वालियर एक्सप्रेस दोपहर 3:45 बजे तथा गाड़ी संख्या 12198 ग्वालियर-भोपाल एक्सप्रेस दोपहर 1:20 बजे सांची स्टेशन पहुंचेगी. इनका भी दो मिनट का अस्थायी ठहराव रहेगा.
श्रद्धालुओं को नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार
सांची स्तूप में आयोजित होने वाला चेतीयागिरि विहार समारोह बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व रखता है. पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए रेलवे का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इससे दूर-दराज के शहरों से आने वाले यात्रियों को सांची पहुंचने के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी.
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रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे ट्रेन के प्रस्थान स्टेशन से यात्रा शुरू होने की तारीख और सांची स्टेशन पर निर्धारित आगमन-प्रस्थान समय देखकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं.