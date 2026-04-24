नर्मदापुरम में PHE मंत्री संपतिया उइके ने चलाया हंटर, 18 ठेकेदार ब्लेक लिस्ट, गाइडलाइन बताई
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने नर्मदापुरम जिले में पेयजल सप्लाई की समीक्षा की. स्टाफ की कमी चिंता का विषय.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 3:43 PM IST
नर्मदापुरम : लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग की कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके नर्मदापुरम पहुंची. उन्होंने भाजपा कार्यालय में आयोजित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता की. इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने सर्किट हाउस में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जिलास्तरीय समीक्षा बैठक की. इस दौरान ठेकेदारों पर गाज गिरी.
अच्छा काम करने वाले ठेकेदारों को प्राथमिकता
लोकस्वास्थ यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया "अच्छा काम नहीं करने वाले 18 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया है. ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं पाएंगे. ये लोग आगे अच्छा काम करेंगे तो अच्छी बात है. अच्छे काम नहीं करेंगे तो ऐसे ठेकेदारों से काम नहीं लिया जाएगा. अच्छे काम करने वाले ठेकेदारों में चयन कर तय किया जाएगा कि इनसे कौन सा काम लिया जाए. जो पूर्ण रूप से समय सीमा पर गुणवत्ता पूर्वक काम करेंगे, ऐसे ठेकेदारों को फिर से काम दिया जाएगा."
दूरदराज के इलाकों में हैंडपंप से पानी
मंत्री संपतिया उइके का कहना है "हमने जब समीक्षा की, उसमें यह बात सामने आई कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वाटर लेवल बहुत ज्यादा नीचे है. वहां के लिए हम लोगों ने अलग से हैंडपंप पंप के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से पानी पहुंचाने की तैयारी की है. जिले में कई स्थानों पर पानी जमीन में नीचे चला गया है, जिस कारण कई दूरदराज इलाकों में पानी की कमी होने लगी है. यहां जलापूर्ति कराने के निर्देश दिए गए हैं."
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वाटर लेवल नीचे जाने से चिंता बढ़ी
पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने कहा "हमारे यहां स्टाफ की बहुत कमी है. इस कारण एक अधिकारी अन्य दो से तीन जगह काम देख रहे हैं. उनके काम को लेकर भी चर्चा हुई हैं. जहां गड़बड़ी हुई हैं, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी. सिवनी मालवा मे योजना संचालित है, लेकिन वाटर लेवल नीचे होने से मोटर नहीं चल पा रही है, इस बारे में निर्देश दिए हैं. पानी के स्रोत देखें वहां संबंधित विधायक के साथ जाकर तत्काल पानी की व्यवस्था करें."