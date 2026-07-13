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जैन आचार्य संघ के स्वागत में सैलाब, हर कोई समय सागर महाराज की झलक पाने को बेताब

नर्मदापुरम में आचार्य समय सागर महाराज और जैन मुनियों के स्वागत में उमड़े शहरवासी. बैंडबाजे के साथ निकली शोभायात्रा.

Narmadapuram jain acharya sangh
जैन आचार्य संघ के स्वागत में सैलाब (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 12:59 PM IST

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नर्मदापुरम‌:आचार्य समय सागर महाराज नर्मदापुरम पहुंचे. उनके साथ 19 जैन मुनि भी हैं. जैसे ही आचार्य संघ ने शहर की सीमा में प्रवेश किया तो उनकी भव्य अगवानी की गई. पूरा वातावरण जयघोष से गूंज उठा. 4 किमी के रास्ते में धर्म ध्वज लहराते रहे. स्वागत में जगह-जगह तोरण द्वार लगाए गए. श्रावकों ने मार्ग पर जलपात्र रखकर मुनियों के चरण धोए. विभिन्न समाज और संगठनों ने आचार्य संघ का भव्य स्वागत किया.

बैंड-बाजे के साथ हाथी और ऊंट

आचार्य श्री रविवार सुबह पथरौटा के एक गार्डन में मुनियों के साथ रुके. उनके दर्शन के लिए इटारसी सहित भोपाल, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, नरसिंहपुर व अन्य जिलों से धर्मावलंबी पहुंचे. दोपहर 3 बजे मुनि संघ ने पैदल विहार शुरू किया.

समय सागर महाराज की झलक पाने को बेताब शहरवासी (ETV BHARAT)

यात्रा में अश्व पर सवार बच्चों ने ध्वज थामे. शोभायात्रा में बैंड-बाजों के साथ 11 घोड़े व 2 ऊंट चल रहे थे. कलाकारों ने नृत्य की प्रस्तुति कर स्वागत किया. मार्ग में स्वयंसेवक और पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था संभालते रहे.

कई समाज के संगठनों ने स्वागत किया

शाम सवा 4 बजे पुरानी इटारसी के एसबीआई चौराहे पर दर्शन के लिए इतनी भीड़ उमड़ी की यातायात को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से डायवर्ट करना पड़ा. मंच पर आर्यिका भावनामति, सदयमति व भक्तिमति सहित ब्रह्मचारी बहनों ने आचार्य श्री की परिक्रमा की. भगवान शांतिनाथ जिनालय, आदिनाथ मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर, महावीर जिनालय, श्वेतांबर श्रीसंघ, तारण तरण चैत्यालय के सदस्यों और हिंदू समाज संगठन के महिला मंडल ने इसमें हिस्सा लिया.

आचार्य श्री संघ का चातुर्मास भोपाल में

आचार्य संघ की यात्रा ओवरब्रिज होते हुए पहली लाइन के श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर पहुंची, जहां आचार्य श्री और मुनियों ने भगवान के दर्शन किए. दर्शन के बाद आचार्य श्री लाइन एरिया होते हुए न्यास कॉलोनी में जैन समाज के कीर्ति स्तंभ के पास महावीर परिसर में पहुंचे, जहां उनके मंगल प्रवचन हुए. समिति अध्यक्ष अनिल जैन व संरक्षक मुकेश जैन ने श्रीफल अर्पित किए. मंच से घोषणा की गई कि आचार्य श्री संघ का चातुर्मास राजधानी भोपाल में होगा.

समिति प्रवक्ता शैलेष जैन ने बताया "सोमवार 13 जुलाई की सुबह 8.45 बजे महावीर परिसर में पूजन और प्रवचन होंगे. फिर आहारचर्या के लिए आचार्य श्री और मुनिगण निकलेंगे."

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