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भक्ति की कठिन परीक्षा! धर्मपुरी महाराज हाथों से चलकर नाप रहे हजारों किमी रास्ता, हठ योग का रहस्य

भक्ति की कठिन परीक्षा! ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: पैदल नर्मदा परिक्रमा यात्रा करना तो आपने देखी होगी, पर उल्टे हाथों के बल नर्मदा परिक्रमा करना बहुत कठिन है. अक्टूबर 2025 में अमरकंटक से शुरू हुई उल्टे हाथों के बल नागा साधु दिगंबर श्री धर्मपुरी महाराज की जनकल्याण नर्मदा परिक्रमा यात्रा नर्मदापुरम में पहुंच गई है. धर्मपुरी महाराज की यात्रा की विशेषता है कि वह यह यात्रा उल्टे होकर हाथों के बल चल रहे हैं.

तड़के 3 बजे से शुरु हो जाती है यात्रा