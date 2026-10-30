भक्ति की कठिन परीक्षा! धर्मपुरी महाराज हाथों से चलकर नाप रहे हजारों किमी रास्ता, हठ योग का रहस्य
धर्मपुरी महाराज की हाथों के बल उल्टी नर्मदा परिक्रमा यात्रा पहुंची नर्मदापुरम, फूलों से किया स्वागत, 6 साल में पूरी होगी यात्रा. रिपोर्ट- देवेंद्र वैश
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 4:38 PM IST
नर्मदापुरम: पैदल नर्मदा परिक्रमा यात्रा करना तो आपने देखी होगी, पर उल्टे हाथों के बल नर्मदा परिक्रमा करना बहुत कठिन है. अक्टूबर 2025 में अमरकंटक से शुरू हुई उल्टे हाथों के बल नागा साधु दिगंबर श्री धर्मपुरी महाराज की जनकल्याण नर्मदा परिक्रमा यात्रा नर्मदापुरम में पहुंच गई है. धर्मपुरी महाराज की यात्रा की विशेषता है कि वह यह यात्रा उल्टे होकर हाथों के बल चल रहे हैं.
तड़के 3 बजे से शुरु हो जाती है यात्रा
प्रतिदिन करीब यात्रा ढाई से तीन किलोमीटर चल रही है. इस विशेष यात्रा में खास बात है कि महाराज की दिनचर्या तड़के सुबह 3 बजे से शुरू होती है जिसमें वह दिनभर में एक रोटी, एक कटोरी डाल, और एक गिलास पानी पीकर यात्रा शुरू कर देते हैं. सेवादारों की मानें तो इस कुल 3500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा यात्रा में महाराज को करीब 6 वर्ष लग सकते हैं.
हाथों के बल दिनभर चलते हैं ढाई किलोमीटर
संत धरमपुरी महाराज के सेवादार बताते हैं कि, यह साधना विजयादशमी (2 अक्टूबर 2025) को अमरकंटक स्थित 'माई की बगिया' से शुरू हुई थी. धरमपुरी महाराज की दिनचर्या सुबह करीब 3 बजे स्नान और प्रभु सेवा से शुरू होती है. वह दिनभर में हाथों के बल 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं. इतनी कठिन साधना के बावजूद न तो उनके हाथों में छाले पड़े हैं और न ही शरीर में कोई दर्द होता है. साधना पूरी होने के बाद वे दिन में केवल एक रोटी, दाल और एक गिलास दूध लेते हैं. महाराज का 3500 किमी का यह संकल्प भक्ति और हठ योग का एक ऐतिहासिक और अलौकिक उदाहरण बनने जा रहा है.
अब तक 500 किमी यात्रा हुई पूरी
धर्मपुरी महाराज की नर्मदा परिक्रमा में सेवा दे रहे सेमरी हरचंद के दीपक पटेल बताते हैं कि, ''500 किलोमीटर की महाराज जी की परिक्रमा अब तक हो चुकी है. महाराज जी सेवा और शांति एवं जनकल्याण के लिए इस परिक्रमा को कर रहे हैं.'' सेवादार कोमल सिंह बताते हैं कि, ''वह करीब 20 से 22 दिन से सेवा दे रहे हैं. महाराज उल्टे होकर हाथों के जरिए परिक्रमा कर रहे हैं. एक वर्ष से अधिक समय पहले यात्रा अमरकंटक से शुरू हुई थी.''
देश में खुशहाली लाना यात्रा का उद्देश्य
नरसिंहपुर की रहने वाली बबीता जाट बताती हैं कि ''श्री धर्मपुरी महाराज 2025 से यह यात्रा कर रहे हैं. उल्टे होकर जो महाराज जी परिक्रमा कर रहे हैं वह अनूठी है. प्रतिदिन करीब दो तीन किलोमीटर तक यात्रा चलती है और विश्राम करती है. इस परिक्रमा का उद्देश्य मानव कल्याण और देश में खुशहाली लाना है. महाराज की सेवा से लोग जुड़ रहे हैं. जहां से यात्रा निकलती है लोगों फूल मालाओं से स्वागत करते हैं.''