नर्मदापुरम में भीषण हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई E स्कूटी, 3 नाबालिग लड़कों की मौत

नर्मदापुरम: सोहागपुर में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. जहां एक ई स्कूटी धान से भरी खड़ी ट्रैक्टर ट्राली में घुस गई. जिससे मौके पर 3 नाबालिग छात्रों की मौत हो गई. हादसा इतना भयानक था कि ई स्कूटी के परखच्चे उड़ गए. घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और एंबुलेंस की मदद से तीनों के शवों को सोहागपुर अस्पताल पहुंचाया. तीनों छात्र ग्राम आमदेही के थे, जो सोहागपुर से कोचिंग पढ़कर अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान भीषण हादसा हो गया. तीनों शवों को मर्चुरी में रखा गया है, आज तीनों शवों का पोस्टमार्टम होगा.

कोचिंग से लौटते वक्त हुआ हादसा

स्टेट हाईवे-22 पर शनिवार रविवार दरमियानी रात एक बड़ा हादसा हो गया. सोहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरिया मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास एक खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से ई स्कूटर की टक्कर में तीन नाबालिग लड़कों की मौत हो गई. मृतकों की उम्र करीब 15 वर्ष है. तीनों छात्र सोहागपुर के स्कूल के छात्र थे. जो रोज की तरह गांव आमदेही से सोहागपुर 5 किलोमीटर दूर कोचिंग के लिए जाते थे. इसी दौरान कोचिंग से लौटने के दौरान यह भीषण हादसा हो गया.