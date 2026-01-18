नर्मदापुरम में भीषण हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई E स्कूटी, 3 नाबालिग लड़कों की मौत
नर्मदापुरम में शनिवार-रविवार रात भीषण हादसा, ट्रैक्टर-ट्राली से टकराई ई स्कूटी, तीन नाबालिग लड़कों की मौत.
नर्मदापुरम: सोहागपुर में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. जहां एक ई स्कूटी धान से भरी खड़ी ट्रैक्टर ट्राली में घुस गई. जिससे मौके पर 3 नाबालिग छात्रों की मौत हो गई. हादसा इतना भयानक था कि ई स्कूटी के परखच्चे उड़ गए. घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और एंबुलेंस की मदद से तीनों के शवों को सोहागपुर अस्पताल पहुंचाया. तीनों छात्र ग्राम आमदेही के थे, जो सोहागपुर से कोचिंग पढ़कर अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान भीषण हादसा हो गया. तीनों शवों को मर्चुरी में रखा गया है, आज तीनों शवों का पोस्टमार्टम होगा.
कोचिंग से लौटते वक्त हुआ हादसा
स्टेट हाईवे-22 पर शनिवार रविवार दरमियानी रात एक बड़ा हादसा हो गया. सोहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरिया मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास एक खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से ई स्कूटर की टक्कर में तीन नाबालिग लड़कों की मौत हो गई. मृतकों की उम्र करीब 15 वर्ष है. तीनों छात्र सोहागपुर के स्कूल के छात्र थे. जो रोज की तरह गांव आमदेही से सोहागपुर 5 किलोमीटर दूर कोचिंग के लिए जाते थे. इसी दौरान कोचिंग से लौटने के दौरान यह भीषण हादसा हो गया.
घटना के बाद तीनों के शव सड़क पर बिखर गए. ई स्कूटी के परखच्चे उड़ गए. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस व एंबुलेंस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया और शवों को सोहागपुर अस्पताल के मर्चुरी में पहुंचाया. जहां रविवार को शवों का पोस्टमार्टम होगा. वहीं हादसे की खबर मिलने के बाद गांव में मातम छा गया.
14-15 साल थी लड़कों की उम्र
सोहागपुर एएसआई गणेश राय के अनुसार "मृतकों की उम्र करीब 14 से 15 साल के बीच थी. मृतकों की पहचान मनुराज पिता प्रवीण रघुवंशी, अश्वनी पिता ललित रघुवंशी और शिव पिता रामेश्वर रघुवंशी हुई है. तीनों आमदेही गांव के रहने वाले थे. पुलिस ने मामला जांच में लिया है. शवों को सोहागपुर अस्पताल में रखा गया है. जहां शवों का पोस्टमार्टम होगा. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है."