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नर्मदापुरम में लगातार हो रही गन्ने पर रिसर्च, बगास से इलेक्ट्रिसिटी और एथेनॉल का होगा उत्पादन

नर्मदापुरम के पवारखेड़ा के गन्ना अनुसंधान केंद्र में गन्ने पर रिसर्च जारी, शर्करा के बढ़ाने के साथ बगास से इलेक्ट्रिसिटी सहित एथेनॉल का हो उत्पादन.

NARMADAPURAM SUGARCANE RESEARCH
नर्मदापुरम में चल रहा गन्नों पर रिसर्च (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 7:00 PM IST

3 Min Read
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नर्मदापुरम: देश में इन दिनों पेट्रोल में मिलाए जाने वाले एथेनॉल की चर्चा जोरों पर है, लेकिन इन दिनों नर्मदापुरम के पवारखेड़ा स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य गन्ना अनुसंधान केंद्र में गन्ने पर रिसर्च की जा रही है. गन्ना अनुसंधान के वैज्ञानिक व रिसर्चर ऑस्कर टोप्पो का मानना है कि इस अनुसंधान के जरिए गन्ने में शर्करा एवं सुक्रोज (Sugar and Sucrose) की मात्रा को बढ़ाया जा सके. जिससे गन्ने के जरिए एथेनॉल सहित बगास (गन्ने के अवशेष) से इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन एवं प्लाई बोर्ड के अलावा अन्य प्रोडक्ट बनाकर किसान अपनी उत्पादन क्षमता के साथ लाभ प्राप्त कर सके, ताकि किसानों को गन्ने की फसल के जरिए अधिक से अधिक लाभ मिल सके.

नर्मदापुरम में चल रही गन्नों पर रिसर्च

नर्मदापुरम के पावरखेड़ा स्थित नर्मदापुरम के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य गन्ना अनुसंधान केंद्र के रिसर्चर ऑस्कर टोप्पो बताते हैं कि "गन्ना अनुसंधान केंद्र में इन दिनों रिसर्च चल रहा है. वर्तमान में यहां पर गन्ने पर शोध किया जा रहा है. ताकि गन्ने की जो खेती हो रही है, उस गन्ने का हम कितना उपयोग कर सकते हैं. रिसर्चर बताते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि गन्ना की किस्म, गन्ने में शर्करा की मात्रा और सुक्रोज को अधिक बढ़ाने को लेकर काम किया रहा है. हमारा उद्देश्य है उत्पादन ज्यादा मिलने से किसानों को भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और जो शर्करा के कारखाने हैं, उन्हें भी लाभ मिले सके.

नर्मदापुरम में लगातार हो रही गन्ने पर रिसर्च (ETV Bharat)

मिठास बढ़ाने पर जोर, किसानों के साथ फैक्ट्री वालों की भी फायदा

रिसर्चर ऑस्कर टोप्पो कहते हैं कि गन्ने में जो नई किस्में हैं, उसमें उत्पादन अच्छा प्राप्त हो, इसी पर रिसर्च किया जा सकता है. जिससे कि उत्पादन अलग-अलग प्रकार से प्राप्त होता है. किसी का उत्पादन अधिक हो ताकि किसी गन्ने में शर्करा यानि मिठास ज्यादा होती है. देखा जाए तो गन्ने में हर फसल में अलग-अलग गुणवत्ता होती है. हमारा उद्देश्य है कि गन्ने की फसल से किसानों को व मुख्यतः फैक्ट्री वालों को ज्यादा से ज्यादा शर्करा पाई जाए. ऐसी किस्म का उत्पादन ज्यादा करना, ताकि किसानों के साथ-साथ फैक्ट्री को भी लाभ प्राप्त हो सके.

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गन्ना अनुसंधान केंद्र (ETV Bharat)

गन्ने का बगास से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट

बाय प्रोडक्ट में भी किसान गन्ने से कई सारी चीज बना सकता है. जैसे शर्करा के अलावा एथेनॉल की बात यदि बात करें, तो सरकार इसे बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इसे पेट्रोल में मिक्स किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा से इसका परसेंटेज मिले, क्योंकि हमारे तेल का परसेंटेज कंजप्शन कम हो. इस प्रकार गन्ने से और भी कई सारे बाय प्रोडक्ट पर काम कर सकते हैं. जैसे कि गन्ने के रस निकालने के बाद जो बगास यानि अवशेष बचता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का काम फैक्ट्री वाले करते हैं.

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रिसर्चर ऑस्कर टोप्पो कर रहे गन्नों पर रिसर्च (ETV Bharat)

इसके जरिए कई सामान बनते हैं, इससे प्लाई, प्लाईवुड बनता है. कई प्रकार के आइटम भी बनाए जाते हैं. यदि देखें तो कई प्रकार से गन्ने की कई सारी चीजों का यूटिलाइज हो जाता है.

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