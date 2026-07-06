मध्य प्रदेश बनाएगा मिठास का रिकाॅर्ड, गन्नों पर रिसर्च, हिंदुस्तान के दिल से आएगा चाशनी सा गुड़
मध्य प्रदेश में पैदा होने वाला गन्ना होने जा रहा और भी स्वादिष्ट, नर्मदापुरम गन्ना अनुसंधान केंद्र में गन्ने की मिठास को लेकर रिसर्च. भोपाल से ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 6:34 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 6:43 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में तैयार होने वाला गुड़ अपने स्वाद के लिए पूदे देश में प्रसिद्ध है. इसके लिए भारत सरकार से इसे जीआई टैग भी मिल चुका है. मध्य प्रदेश में पैदा होने वाले गुड़ की प्राकृतिक मिठास और भी बढ़ने जा रही है. प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीबन 77 किलोमीटर दूर स्थित नर्मदापुरम में गन्ने के स्वाद और मिठास को बढ़ाने के लिए रिसर्च चल रही है. नर्मदापुरम के पवारखेड़ा स्थित गन्ना अनुसंधान केन्द्र में गन्ने की नई प्रजाति विकसित करने के लिए अनुसंधान चल रहा है. विशेषज्ञों के मुताबिक एक साल में गन्ने की नई किस्म तैयार हो जाएगी.
20 तरह के गन्नों पर रिसर्च के बाद तैयार होगी नई किस्म
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र पवारखेड़ा में गन्ने की उन्नत और उच्च पैदावार वाली किस्मों की दिशा में काम करता रहा है. गन्ना अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक ऑस्कर टोप्पो कहते हैं कि "अधिक उत्पादन और इसमें मिठास को लेकर लगातार गन्ने की नई किस्म तैयार करने के प्रयास किए जाते रहे हैं. अब गन्ने की एक और नई किस्म तैयार करने के लिए अध्ययन चल रहा है.
हमारी कोशिश है कि गन्ने की ऐसी किस्म तैयार की जाए, जिसमें उत्पादन तो अच्छा हो, साथ ही उसकी मिठास भी ज्यादा हो. इसके लिए तमिलनाडु के कोयंबटूर और गुजरात के नवसारी सहित कई स्थानों से गन्ने की 20 किस्मों पर अध्ययन किया जा रहा है. इसकी मदद से एक गन्ने की एक नई किस्म तैयार की जा रही है. हालांकि इसको तैयार होने में करीबन एक साल का वक्त लगेगा.
इस तरह होती है नई किस्म तैयार
कोई भी नई किस्म दो तीन से अच्छे गन्ने की प्रजातियें को मिलाकर तैयार किया जाता है. इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है. इसमें अलग-अलग उन्नत किस्मों को मिलाकर उनका पाॅलीनेशन कराया जाता है. इसके बाद इन्हें शुरूआत में क्यारियों में रोपा जाता है. इसके बाद बड़े एरिया में इसकी खेती की जाती है. इस दौरान गन्ने की मोटाई, इसकी लंबाई इसमें चीनी की मात्रा, इसकी प्रतिरोधक क्षमता आदि का परीक्षण किया जाता है. इसके बाद केन्द्रीय और राज्य किस्म मूल्यांकन समिति इसे आधिकारिक रूप से मान्यता देती है.
पवारखेड़ा में तैयार हो गई कई किस्में
नरसिंहपुर के पवारखेड़ा अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक ऑस्कर टोप्पो कहते हैं कि नई किस्म की लंबाई करीबन 3 मीटर तक रहने की उम्मीद है और इसकी मिठास पहली की किस्मों से बेहतर रहने की उम्मीद है. अनुसंधान केन्द्र में पहले भी गन्ने की कई किस्में तैयार हो चुकी हैं. इसके पहले गन्ने की कोजेएन 9505 और कोजेएन 86/600 विकसित की थी.
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इसमें से कोजेएन 9509 प्रति हेक्टेयर करीबन 1100 क्विंटल का उत्पादन देता है और इसमें शुगर की मात्रा करीबन 22 फीसदी तक होती है. केन्द्र के द्वारा गेहूं की उन्नत किस्म भी तैयार की थी. एमपीओ 1255 किस्म पास्ता बनाने के लिए खासतौर से ईजाद किया था. मध्य प्रदेश में गन्ना की 10 उत्तम किस्में हैं, इसमें से चार इसी केन्द्र पर विकसित हुई हैं.