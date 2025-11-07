SIR में लगे शिक्षकों को विभागीय मंत्री का मंत्र, कैसे करें बच्चों की पढ़ाई के साथ काम
मतदाता गहन पुनरीक्षण में टीचर्स की ड्यूटी लगने से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित. स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया इसका तोड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 5:11 PM IST
नर्मदापुरम : स्कूलों के शिक्षण सत्र के दौरान शिक्षकों की ड्यूटी मतदाता पुनरीक्षण कार्य (SIR) में लगा दी गई है. इससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होने लगी है. ये काम एक माह से ज्यादा चलेगा, ऐसे में बच्चों का बहुत नुकसान होने की आशंका है. इसी सवाल पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने एक ऐसा मंत्र दिया, जिससे उनका दावा है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी. हालांकि ये मंत्र सुनने में ही अच्छा लगता है, व्यवहारिक रूप से नहीं.
राष्ट्र के काम को शिक्षक समझते हैं
स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का कहना है "शिक्षकों की BLO के रूप में ड्यूटी करना कोई नई बात नहीं है. जब भी जनगणना होती है, मतदाता सूची बनती है या चुनाव होते हैं तो ऐसे काम करना पड़ते हैं. ये राष्ट्र का काम है. अतिरिक्त परिश्रम के साथ शिक्षक सरकारी काम के साथ पढ़ाई भी करावा सकते हैं. ऐसा काम पहली बार नहीं हो रहा है. शिक्षक इस बात की गंभीरता को समझते हैं."
मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य प्राथमिकता में
उन्होंने पत्रकारों का उदाहरण देते हुए कहा "चुनाव आते हैं, आपको कहा जाता है वहां जाइए. दिन-रात लगकर वहां काम कीजिए तो करते हैं कि नहीं. यह एक ऐसा काम है जो राष्ट्र के प्रति हमारी जवाबदेही है. जब चुनाव होते हैं, मतदाता सूची बनती है या अब मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है तो कर्मचारियों की सारी छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं. सारे ट्रांसफर बंद हैं, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्देश आए उन्हें पूरा किया जाए."
वंदे मातरम् राष्ट्र गीत से प्रेरणा मिलती है
वंदे मातरम् राष्ट्र गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर पीएम श्री नर्मदा महाविद्यालय एवं सेठानी घाट पर कार्यक्रम आयोजित हुए. कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह एवं राज्यसभा सदस्य माया नारोलिया शामिल हुई. उन्होंने आयोजन को देश की नई पीढ़ी एवं नौजवान के लिए प्रेरक बताया. शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर वंदे मातरम् गीत का जिस तरीके से गौरव गान किया है, हमारे अंदर वह ऊर्जा का संचार करने वाला है. इस आयोजन से अतीत की विरासत की स्मृतियों में बनाए रखने के लिए मदद मिलेगी."