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147 साल पुरानी है नर्मदापुरम की रामलीला मंडली, 4 पीढ़ियां निभा चुकी हैं रामलीला में किरदार

147 साल पुरानी है नर्मदापुरम की रामलीला ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: सेठानी घाट पर करीब 147 वर्ष पहले सेठ नन्हेंलाल घासीराम के मार्गदर्शन में रामलीला महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया था. महोत्सव के शुरुआती समय में बनारस से रामलीला में पात्रों की पोशाकों को लाया गया था. आज भी जानकी जी के वस्त्र सुरक्षित हैं. रामलीला महोत्सव संयोजक मुन्नू दुबे बताते हैं कि इतने प्राचीन वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए इसे तंबाखू के पत्तों में लपेटकर रखा जाता है ताकि कपड़ों में कीड़े नहीं लगें. खास बात ये है कि आज भी रामलीला में जो पात्र अभिनय निभा रहे हैं, उनमें से अधिकतर की चार से पांच पीढ़ियों को रामलीला में किरदार निभाते हुए हो गया है.

4 पीढ़ियों से रामलीला में सेवा रामायण लीला मंचन में किरदार निभाने वाले आयुष दुबे बताते हैं कि हम लगभग 13 साल की उम्र से रामलीला में किरदार निभा रहे हैं. यह हमारी चौथी पीढ़ी है. हमारे दादाजी विश्वामित्र एवं जानकी जी बनते थे. पिताजी काली जी बनते हुए आए हैं, ताऊ जी भी कई किरदार निभा चुके हैं और रामलीला में सेवा दे रहे हैं. मैं और मेरा छोटा भाई भी अब रामायण में रामलीला में किरदार निभा रहे हैं. मैं अभी सीता जी का रोल कर रहा हूं, अभिनय के दौरान हमारा उत्साह वर्धन बहुत होता है.