147 साल पुरानी है नर्मदापुरम की रामलीला मंडली, 4 पीढ़ियां निभा चुकी हैं रामलीला में किरदार
नर्मदापुरम में सेठ नन्हेंलाल घासीराम ने शुरू किया था रामलीला महोत्सव, 147 साल से कायम परंपरा. युवा पीढ़ी भी निभा रही किरदार. रिपोर्ट देवेंद्र वैश्य.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 3:01 PM IST
नर्मदापुरम: सेठानी घाट पर करीब 147 वर्ष पहले सेठ नन्हेंलाल घासीराम के मार्गदर्शन में रामलीला महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया था. महोत्सव के शुरुआती समय में बनारस से रामलीला में पात्रों की पोशाकों को लाया गया था. आज भी जानकी जी के वस्त्र सुरक्षित हैं. रामलीला महोत्सव संयोजक मुन्नू दुबे बताते हैं कि इतने प्राचीन वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए इसे तंबाखू के पत्तों में लपेटकर रखा जाता है ताकि कपड़ों में कीड़े नहीं लगें. खास बात ये है कि आज भी रामलीला में जो पात्र अभिनय निभा रहे हैं, उनमें से अधिकतर की चार से पांच पीढ़ियों को रामलीला में किरदार निभाते हुए हो गया है.
4 पीढ़ियों से रामलीला में सेवा
रामायण लीला मंचन में किरदार निभाने वाले आयुष दुबे बताते हैं कि हम लगभग 13 साल की उम्र से रामलीला में किरदार निभा रहे हैं. यह हमारी चौथी पीढ़ी है. हमारे दादाजी विश्वामित्र एवं जानकी जी बनते थे. पिताजी काली जी बनते हुए आए हैं, ताऊ जी भी कई किरदार निभा चुके हैं और रामलीला में सेवा दे रहे हैं. मैं और मेरा छोटा भाई भी अब रामायण में रामलीला में किरदार निभा रहे हैं. मैं अभी सीता जी का रोल कर रहा हूं, अभिनय के दौरान हमारा उत्साह वर्धन बहुत होता है.
रामलीला में अभिनय खानदारी पेशा
अतुल दुबे बताते हैं कि हमारी यह तीसरी पीढ़ी है जो रामलीला में अभिनय कर रही है. हमारे पिताजी ने किरदार निभाया है, उसके बाद मैं कर रहा हूं. इसके साथ ही हमारे भाई, भतीजे और पुत्र भी अब रामायण में किरदार निभा रहे हैं. इतना ही नहीं इसके अलावा हमारा भांजा रामलीला में भी रोल निभा रहा है. इससे पूर्व मेरे द्वारा जोगनी का रोल निभाया गया था.
राम की सेवा से गौरवान्वित
वहीं एक अन्य कलाकार गोपाल शुक्ला बताते हैं कि मेरा भतीजा 5-6 सालों से रामलीला में किरदार निभा रहा है. वह पूर्व में शत्रुघ्न का किरदार निभा रहा था. इस बार लक्ष्मण का अभिनय कर रहा है. हमारे खानदान में पांच पीढ़ियां हो गई हैं जो काम करते आ रही हैं. हमारे बड़े दादा रावण और हनुमान जी की भूमिका निभाते थे, उसके बाद उनके भाई दशरथ जी की भूमिका निभाते थे, जिन्हें मुखिया के नाम से जानते थे. हमारी संस्कृति को हम धरोहर के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं. हमें अपने आप में सम्मान महसूस होता है कि हम श्री राम जी की सेवा दे रहे हैं और हम लोग रामलीला में मंचन करते हैं.
बनारस से लाया गया था सामान
रामलीला महोत्सव संयोजक मुन्नू दुबे बताते हैं कि करीब 147 वर्ष पहले सेठ नन्हेंलाल घासीराम द्वारा रामलीला महोत्सव की व्यवस्थाएं की थी. तभी से यह परंपरा चली आ रही है. उस समय पंडित पुजारी रामचरण दादा जी जैसे सभी लोगों को बुलाकर एक समिति का गठन किया गया. बनारस से सोने चांदी के पोशाक और सभी सामान लाया गया था. उसके बाद 1970 तक पंडित रामलाल शर्मा ने व्यवस्थाएं संभाली. फिर पंडित गिरजाशंकर शर्मा, पंडित भवानी शंकर शर्मा एवं उनके परिवार द्वारा यह आयोजन किया जाता है. जिसमें करीब 50 से 60 पात्र हिस्सा लेते हैं.
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147 साल पुराने वस्त्र मौजूद
करीब 147 साल पुराने वस्त्र आज भी रखे हुए हैं, हालांकि इसमें काफी वस्त्र खराब हो गए हैं. जानकी जी का लहंगा और बाकी चीज संजोकर रखी गई है. जब स्टोर खुलता है तो साफ सफाई होती है. तंबाकू के बड़े-बड़े पत्तों में उनको रखा जाता है. जिससे उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं. साथ ही वस्त्रों की चमक बनी रहती है.