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नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर मां ने ही 8 साल की बेटी को ट्रेन के सामने धकेला

नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया, जब तमिलनाडु एक्सप्रेस के आगे एक मासूम बच्ची ट्रेन की चपेट में आ गई.

Mother Pushes girl Under train
नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर बेटी को ट्रेन के आगे धकेला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 7:35 PM IST

2 Min Read
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रिपोर्ट : देवेंद्र वैश

नर्मदापुरम : नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर एक मां की करतूत ने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया. स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 1 पर मंगलवार रात एक महिला ने अपनी 8 साल की बेटी को तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन के सामने धक्का दे दिया. जैसे ही बच्ची ट्रेन के नीचे आई तो वहां मौजूद लोगों की आह निकल गई. चूंकि स्टेशन ट्रेन की स्पीड बहुत कम थी, इसलिए बच्ची की जान तो नहीं गई लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक है.

नर्मदापुरम जीआरपी टीआई संजय चौकसे (ETV BHARAT)

गंभीर बालिका को भोपाल रेफर किया

मंगलवार देर रात मासूम बालिका को जिला अस्पताल में उपचार के बाद भोपाल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है. बुधवार को स्टेशन पर लगे सीसीटीवी को जीआरपी ने खंगाला. इसमें देखा गया कि महिला नेमासूम बालिका को धक्का दिया है ये महिला बालिका की मां है. जीआरपी के अनुसार तमिलनाडु एक्सप्रेस इटारसी से भोपाल की ओर स्टेशन से रवाना हो रही थी. इसी दौरान महिला अंशु राजपूत ने अपनी 8 साल की बेटी ट्रेन के आगे धकेल दिया.

इस घटना के बाद स्टेशन पर हड़कंप मच गया. आरपीएफ, जीआरपी एवं रेलवे कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया. उसे वेंटिलेटर पर रखा गया. बच्ची की हालत ज्यादा बिगड़ती देख उसे भोपाल के बंसल हॉस्पिटल रेफर किया गया.

महिला के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज

जीआरपी ने आरोपी महिला के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जीआरपी टीआई संजय चौकसे ने बताया "मंगलवार रात बच्ची को गंभीर हालत में पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए भोपाल के अस्पताल रेफर कर दिया गया. प्राथमिक जांच में मां की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध पाई गई है."

पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ धारा 109 बीएनएस (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है. पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि आखिर एक मां ने अपनी ही संतान के साथ ऐसी दरिंदगी क्यों की. क्या इसके पीछे कोई पारिवारिक विवाद है या महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है.

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