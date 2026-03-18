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धक्का दिया या खुद गिरी! नर्मदापुरम में तमिलनाडु एक्सप्रेस की चपेट में कैसे आई बच्ची, जांच जारी

प्लेटफॉर्म के बीच फंसने से बच्ची बुरी तरह घायल हो गई है. उसकी कमर और कंधे पर चोट के निशान आए हैं. जीआरपी पुलिस यह पूछताछ करने में जुटी है कि बालिका अपनी मां के साथ रेलवे स्टेशन क्यों और किस लिए पहुंची. बालिका ट्रेन की चपेट में किस तरह आई. इसके लिए स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की तलाश कर रही है. इधर पुलिस को यह भी सूचना मिली है कि बच्ची को ट्रेन के सामने धक्का दिया गया है. इसकी भी जांच की जा रही है.

नर्मदापुरम: रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 1 पर मंगलवार देर रात तमिलनाडू एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 8 वर्षीय बालिका युविका राजपूत गंभीर रूप से घायल हो गई. बच्ची नर्मदापुरम कृषि विभाग में महिला क्लर्क अंजू सिंह राजपूत की बेटी है. सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने बालिका को जिला अस्पताल पहुंचाया. जिसे देर रात गंभीर अवस्था में जिसे भोपाल रेफर कर दिया गया.

नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर हुआ बड़ा हादसा (ETV Bharat)

तमिलनाडु एक्सप्रेस की चपेट में आई बच्ची

जीआरपी थाना प्रभारी संजय चौकसे ने बताया कि, ''नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर मंगलवार देर शाम तमिलनाडु एक्सप्रेस निकल रही थी. उसी से एक 8 वर्षीय बच्ची घायल हो गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. जीआरपी पुलिस को उसका मेमो प्राप्त हुआ उसी की जांच के लिए अस्पताल में पहुंचे. बच्ची का नाम युवीका राजपूत एवं उसकी मां का नाम अंजू सिंह राजपूत साथ है. वह ट्रेन से कैसे टकराई वा कैसे घायल हुई है. इन सभी पहलुओं का बारीकी से जांच की जा रही है.''

इलाज के लिए भोपाल किया रेफर (ETV Bharat)

क्या बच्ची को धक्का दिया गया? जांच जारी

जीआरपी थाना प्रभारी संजय चौकसे का कहना है कि, हमारे द्वारा रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं. इसके अलावा चश्मदीद एवं साक्षियों की भी तलाश की जा रही है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है. अभी जांच शुरू की है जो भी चीज बातें सामने आती हैं उसे हम जांच में शामिल करेंगे. इसके अलावा मां से पूछताछ जारी है, उसके बयान लिए जा रहे हैं. बच्ची की स्थिति काफी गंभीर है, डॉक्टर ने उसे वेंटिलेटर पर रखा है.'' उन्होंने बताया कि, ''बच्ची को ट्रेन के सामने धक्का देने जैसी सूचना भी हमें मिली है, हम उसकी भी जांच कर रहे हैं.''

आई सी यू ड्यूटी डॉक्टर संदीप साहू ने बताया कि, ''एक बच्ची जिसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है, उसे ट्रेन से गिरना बताया गया है. पेशेंट की उम्र लगभग 8 वर्ष है. उसकी कमर में गहरी चोट है. काफी उसका ब्लड बह गया है, ब्लड प्रेशर भी कम ,है उसकी हालत ज्यादा गंभीर है. उसे इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है.''