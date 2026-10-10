इटारसी में ट्रेन से उतारे गए कॉकरोच कार्यकर्ता लग्जरी बस से पुणे रवाना, पुलिस ने रिसॉर्ट में रुकवाया था
CJP के प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली जा रहे थे कॉकरोच कार्यकर्ता, गोवा एक्सप्रेस से पुलिस ने उतारा था, राकेश पटेल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 12:04 PM IST
नर्मदापुरम: महाराष्ट्र के पुणे से करीब 14 छात्र दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे. इस दौरान मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सभी छात्रों को इटारसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया. छात्र और छात्राओं को करीब 22 घंटे तक डिटेन कर इटारसी के एक रिसॉर्ट में रखा गया था, जहां अगले दिन लग्जरी बस से पुणे रवाना कर दिया गया है.
विद्यार्थियों की पहचान छात्र संगठन AISF से जुड़े श्रावणी बुवा और प्रीती लोंढे और NSYF से जुड़ी निहारिका भोंसले, आकाश नवले और कपिल चव्हाण के रुप में हई है. इसके अलावा 9 अन्य छात्र-छात्राएं भी इसमें शामिल थे. कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें ट्रेन से उतारकर पुलिस प्रशासन की निगरानी में रखा गया और दिल्ली जाने से रोक दिया गया.
पुलिस की सुरक्षा में पुणे रवाना
डिटेन छात्र-छात्राएं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, चुनाव और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे थे. इस दौरान सभी को इटारसी रेलवे स्टेशन से डिटेन कर लिया गया. करीब 22 घंटे के बाद छात्र-छात्रा पुणे वापस जाने पर सहमत हो गए. प्रशासन ने शुक्रवार रात करीब 10 बजे सभी को निजी बस से पुलिस की सुरक्षा में इटारसी से पुणे रवाना किया.
दो छात्र 22 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे
डिटेन और पुणे वापस भेजे जाने के विरोध में दो छात्रों ने करीब 22 घंटे तक भूख हड़ताल की. छात्र संगठन NSYF की सदस्य निहारिका भोंसले और आकाश नवले अनशन पर बैठे थे. प्रदेश कांग्रेस महासचिव राजकुमार केलू उपाध्याय ने दोनों अनशनकारी छात्रों को जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त कराई. फिर छात्रों को पुलिस प्रशासन की सुरक्षा में लग्जरी बस से पुणे रवाना किया गया.
पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल
छात्रों का आरोप है कि उन्हें पुणे से दिल्ली जाते समय इटारसी में ट्रेन से उतारकर डिटेन किया गया. वे लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने दिल्ली जा रहे थे. पुलिस की कार्रवाई और छात्रों को डिटेन किए जाने के विस्तृत कारणों की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है.
दोपहर दो बजे पहुंचने की उम्मीद
पुलिस ने कार्यकर्ताओं को स्वयं के मुचलके पर छोड़ दिया, लेकिन वे पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते रहे. शुक्रवार को दिनभर जिस रिसॉर्ट में छात्रों को रखा गया था, वहां आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा. पुलिस अधिकारी कार्यकर्ताओं को वापस जाने के लिए मनाते रहे. सीजेपी कार्यकर्ता कपिल चौहान ने बताया, "बस से पुणे पहुंचने में शनिवार दोपहर करीब 2 बजे तक का समय लगने की संभावना थी. पुलिस टीम भी बस के साथ है."