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इटारसी में ट्रेन से उतारे गए कॉकरोच कार्यकर्ता लग्जरी बस से पुणे रवाना, पुलिस ने रिसॉर्ट में रुकवाया था

इटारसी से कॉकरोच कार्यकर्ताओं को वापस पुणे भेजा ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: महाराष्ट्र के पुणे से करीब 14 छात्र दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे. इस दौरान मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सभी छात्रों को इटारसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया. छात्र और छात्राओं को करीब 22 घंटे तक डिटेन कर इटारसी के एक रिसॉर्ट में रखा गया था, जहां अगले दिन लग्जरी बस से पुणे रवाना कर दिया गया है.

विद्यार्थियों की पहचान छात्र संगठन AISF से जुड़े श्रावणी बुवा और प्रीती लोंढे और NSYF से जुड़ी निहारिका भोंसले, आकाश नवले और कपिल चव्हाण के रुप में हई है. इसके अलावा 9 अन्य छात्र-छात्राएं भी इसमें शामिल थे. कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें ट्रेन से उतारकर पुलिस प्रशासन की निगरानी में रखा गया और दिल्ली जाने से रोक दिया गया.