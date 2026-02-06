ETV Bharat / state

आने वाली फिल्म 'घूसखोर पंडित' का विरोध, अभिनेता विक्रम मस्ताल शर्मा का अल्टीमेटम

ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज होने जा रही अभिनेता मनोज वाजपेयी की फिल्म 'घूसखोर पंडित' का नाम बदलने की मांग तेज.

Protest Film GhoosKhor Pandit
अभिनेता विक्रम मस्ताल शर्मा आजकल नर्मदा परिक्रमा पर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 7:38 PM IST

नर्मदापुरम : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बुधनी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके फिल्म अभिनेता विक्रम मस्ताल शर्मा आजकल नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं. इस दौरान विक्रम मस्ताल शर्मा ने ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज होने जा रही फिल्म 'घूसखोर पंडित' का विरोध कर चेतावनी दी है. उन्होंने डायरेक्टर से इस फिल्म का नाम बदलने की मांग की है.

फिल्म में अभिनेता मनोज वाजपेयी लीड रोल में

फिल्म 'घूसखोर पंडित' में अभिनेता मनोज वाजपेयी का मुख्य रोल है. फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे हैं. इस फिल्म का विरोध पूरे देश में विरोध जारी है. ब्राह्मण वर्ग जगह-जगह इस फिल्म के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है. अब इस फिल्म के विरोध में फिल्म अभिनेता विक्रम मस्ताल शर्मा भी आ गए हैं. उन्होंने वीडियो जारी कर फिल्म का विरोध दर्ज किया है. उन्होंने इस फिल्म के टाइटल को लेकर विरोध जताया है.

अभिनेता विक्रम मस्ताल शर्मा का अल्टीमेटम (ETV BHARAT)

ब्राह्मण होकर भी अपने समाज को बदनाम करते हो

वीडियो में विक्रम मस्ताल शर्मा ने कहा "शर्म करो नीरज पांडे और मनोज वाजपेयी. आपको कोई और टाइटल नहीं मिला जो पंडित घूसखोर टाइटल दिया. आप स्वयं ब्राह्मण समाज से हैं और आप ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं. शोहरत पाने के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए आप ब्राह्मणों का इस्तेमाल कर रहे हैं."

"ब्राह्मण समाज कभी आपको माफ नहीं करेगा. आप ब्राह्मण समाज में पैदा हुए हैं और ब्राह्मण को बदनाम कर रहे हैं. मैं अनुरोध करता हूं किइस टाइटल को चेंज करें. आपत्तिजनक टाइटल का रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया, इसकी जांच होनी चाहिए."

Protest Film GhoosKhor Pandit
आने वाली फिल्म घूसखोर पंडित का विरोध (ETV BHARAT)

रामायण सीरियल में निभाया हनुमान का किरदार

विक्रम मस्ताल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी तहसील के पास सलकनपुर के पास बांया गांव में हुआ. उन्होंने स्कूली शिक्षा अपने गांव में ही पूरी की और नर्मदापुरम (होशंगाबाद) से कॉलेज की पढ़ाई की. इसके बाद वे मुंबई चले गए, जहां उन्होंने फिल्म अभिनेता के रूप में काम किया.

उन्होंने कांग्रेस से बुधनी विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ा. विक्रम मस्ताल शर्मा ने आनंद सागर द्वारा निर्मित 'रामायण' में हनुमान के किरदार निभाया, जो काफी सराहा गया. उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है.

