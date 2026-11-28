यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश को सौगात, मैसूर-बेंगलुरु से चलेंगी खास ट्रेनें, देखें शेड्यूल और फुल रूट
इटारसी से प्रयागराज-बेंगलुरु और दरभंगा-मैसूर जाने वाले यात्रियों को मिली सुविधा, छात्र और व्यापारियों को दक्षिण भारत की यात्रा करने में होगी आसानी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 11:27 AM IST|
Updated : November 28, 2026 at 11:41 AM IST
नर्मदापुरम: त्योहार और अन्य कारणों से ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इटारसी स्टेशन से होकर तीन स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है. इनमें प्रयागराज-एसएमवीटी बेंगलुरु स्पेशल, सूबेदारगंज-एसएमवीटी बेंगलुरु साप्ताहिक स्पेशल और दरभंगा-मैसूर एकतरफा स्पेशल ट्रेन शामिल है. इन ट्रेनों के संचालन से इटारसी सहित आसपास के यात्रियों को दक्षिण भारत की यात्रा के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी.
बिहार और यूपी को बड़ी सौगात
भोपाल रेल मंडल सीनियर डीसीएम सौरभ कटियार के अनुसार, ''गाड़ी संख्या 04151 प्रयागराज-एसएमवीटी बेंगलुरु स्पेशल 16 और 23 दिसंबर को प्रयागराज से शाम 6 बजे रवाना होगी. जो कि अगले दिन सुबह 11 बजे इटारसी स्टेशन पहुंचेगी और 11:05 बजे रवाना होगी. वापसी में गाड़ी संख्या 04152 एसएमवीटी बेंगलुरु-प्रयागराज स्पेशल 19 और 26 दिसंबर को बेंगलुरु से सुबह 7 बजे चलेगी. इटारसी में दोपहर 12:35 में पहुंचेंगी और 12:40 में रवाना होगी.''
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सूबेदारगंज-बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन
इसी तरह गाड़ी संख्या 04171 सूबेदारगंज-एसएमवीटी बेंगलुरु साप्ताहिक स्पेशल 11, 18 और 25 दिसंबर को सूबेदारगंज से रात 9:20 बजे रवाना होगी. शनिवार सुबह 8:10 बजे इटारसी पहुंचेगी और 8:20 में प्रस्थान करेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 04172 बेंगलुरु-सूबेदारगंज स्पेशल 14, 21 और 28 दिसंबर को बेंगलुरु से सुबह 7 बजे रवाना होगी. जो कि इटारसी दोपहर 3:25 बजे पहुंचेगी. जहां से 10 मिनट के बाद रवाना होगी.
दरभंगा-मैसूर स्पेशल ट्रेन
वहीं, गाड़ी संख्या 05513 दरभंगा-मैसूर एकतरफा स्पेशल 27 नवंबर को दरभंगा से सुबह 4:20 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन 28 नवंबर को सुबह 3:10 बजे इटारसी पहुंचेगी और 3:20 बजे रवाना होकर 29 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे मैसूर पहुंचेगी.
बीना और रानी कमलापति में भी ठहराव
प्रयागराज-बेंगलुरु स्पेशल का भोपाल मंडल के बीना, रानी कमलापति और इटारसी स्टेशनों पर ठहराव रहेगा. सुबेदारगंज-बेंगलुरु स्पेशल का इटारसी में ठहराव निर्धारित किया गया है. रेलवे के अनुसार, इन ट्रेनों में अलग-अलग श्रेणियों के 19 से 24 कोच रहेंगे. यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन की समय-सारणी और ठहराव की जानकारी रेलवे की वेबसाइट, एनटीईएस ऐप या हेल्पलाइन नंबर 139 से प्राप्त करें.