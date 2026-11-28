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यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश को सौगात, मैसूर-बेंगलुरु से चलेंगी खास ट्रेनें, देखें शेड्यूल और फुल रूट

मध्य प्रदेश बिहार-UP को मिली बंपर सौगात ( ETV Bharat )

नर्मदापुरम: त्योहार और अन्य कारणों से ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इटारसी स्टेशन से होकर तीन स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है. इनमें प्रयागराज-एसएमवीटी बेंगलुरु स्पेशल, सूबेदारगंज-एसएमवीटी बेंगलुरु साप्ताहिक स्पेशल और दरभंगा-मैसूर एकतरफा स्पेशल ट्रेन शामिल है. इन ट्रेनों के संचालन से इटारसी सहित आसपास के यात्रियों को दक्षिण भारत की यात्रा के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी.

बिहार और यूपी को बड़ी सौगात भोपाल रेल मंडल सीनियर डीसीएम सौरभ कटियार के अनुसार, ''गाड़ी संख्या 04151 प्रयागराज-एसएमवीटी बेंगलुरु स्पेशल 16 और 23 दिसंबर को प्रयागराज से शाम 6 बजे रवाना होगी. जो कि अगले दिन सुबह 11 बजे इटारसी स्टेशन पहुंचेगी और 11:05 बजे रवाना होगी. वापसी में गाड़ी संख्या 04152 एसएमवीटी बेंगलुरु-प्रयागराज स्पेशल 19 और 26 दिसंबर को बेंगलुरु से सुबह 7 बजे चलेगी. इटारसी में दोपहर 12:35 में पहुंचेंगी और 12:40 में रवाना होगी.''