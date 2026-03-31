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'एक-दूसरे को ठोक रहे हैं, बहुत बढ़िया' युद्ध के हालातों पर प्रवीण तोगड़िया का अजीब बयान

नर्मदापुरम पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने राष्ट्रीय और अंतराराष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर बात की.

Pravin Togadia ajeeb statement
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 5:23 PM IST

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नर्मदापुरम: अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद (AHP) के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया एक दिवसीय दौरे पर नर्मदापुरम पहुंचे. उन्होंने सेठानी घाट पर पूजन अर्चना कर मां नर्मदा का आशीर्वाद लिया. प्रवीण तोगड़िया ने कहा "करोड़ों हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान बना रहे. भारत में जैसे भगवान राम का मंदिर बना, ऐसे ही काशी, मथुरा का भी मंदिर बने. हरेक हिंदू को रहने के लिए पक्का घर मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, परिवार को स्वास्थ्य युवाओं को रोजगार और किसानों को फसल का दाम मिले. सृष्टि के प्रारंभ से नर्मदा मैया, गंगा, जमुना, सिंधु सरस्वती, कृष्ण, कावेरी, महानदी का वेदों में उल्लेख है."

युद्ध के कारण पेट्रोल-डीजल की चिंता

ईरान व इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को लेकर प्रवीण तोगड़िया ने कहा "यह बहुत अच्छा हो रहा है. सब एक-दूसरे को ठोक रहे हैं. ये सब अच्छा है लेकिन थोड़ी चिंता है कि गैस, पेट्रोल, डीजल का संकट न खड़ा हो जाए. हालांकि सरकार सब संभाल लेगी." उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य और सरकार के बीच मनमुटाव को लेकर उन्होंने कहा "दोनों एक हैं. आगे चलकर एक साथ काम करेंगे. भाइयों में भी ऐसा होता है."

युद्ध के हालातों पर प्रवीण तोगड़िया का अजीब बयान (ETV BHARAT)

बैतूल में एक गौतस्करी में खुद के संगठन के पदाधिकारी का नाम का आई कार्ड सामने आने के सवाल पर तोगड़िया ने कहा "एआई का जमाना है. किसी का भी आई कार्ड बन सकता है. ऐसे तो मैं आपका किसी के साथ ऑडियो बना सकता हूं. हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं कर सकता."

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नर्मदापुरम में मां नर्मदा की पूजा करते प्रवीण तोगड़िया (ETV BHARAT)

गेहूं खरीद पर सक्रिय हो मोहन यादव सरकार

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नर्मदापुरम पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया (ETV BHARAT)

धर्मांतरण पर तोगड़िया ने कहा "मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि एक भी धर्मांतरण ना हो. अभी तो शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था करो, सरकार भी करे और हम भी करेंगे." गेहूं उपार्जन पर कहा "मैं सरकार से कहूंगा कि तुरंत की गेहूं खरीदने की तुरंत व्यवस्था करें. मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद किसान हैं. सरकार सभी काम बंद करके गेहूं खरीदने का काम करे, सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए जाएं कि हमारा अन्नदाता दुखी नहीं होना चाहिए."

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