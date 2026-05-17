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नर्मदापुरम रात्रि चौपाल में शिकायतों अंबार, महिलाओं ने खोली ऑनलाइन शराब बिक्री की पोल

नर्मदापुरम: प्रशासन और आम जनता के बीच की दूरी को मिटाने के उद्देश्य से 'प्रशासन आपके द्वार' के तहत 'रात्रि चौपाल' का आयोजन किया गया. रात्रि चौपाल में सैकड़ों लोग शामिल हुए और अपनी समस्याओं को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के सामने रखा. जिसे लेकर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, चौपाल के दौरान महिलाओं ने शहर में शराब बिकने की शिकायत की. महिलाओं ने बताया कि पूरे शहर में ऑनलाइन शराब बिक रही है. शराबियों के चलते लोगों का घरों से निकलना दूभर है. इस पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई के लिए मौके पर निरीक्षण के निर्देश दिए. वहीं, शराब बंदी को लेकर भी रात्रि चौपाल में आम लोगों को शराब से दूरी बनाने की शपथ दिलाई गई.

नर्मदापुरम कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बताया, "एक अभिनव प्रयास के तहत रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया है. जिसमें 'प्रशासन आपके द्वार' के तहत शासन के समस्त अधिकारी और पुलिस की टीम जनता से डायरेक्ट रूबरू हो सके. इस रात्रि चौपाल का मुख्य उद्देश्य शासन-प्रशासन और जनता के बीच जो गैप है, उसको दूर करना है. आज (शनिवार) से इसकी शुरुवात हुई है. इस रात्रि चौपाल में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उसका एनालिसिस करेंगे और सुधार करेंगे. शहरी क्षेत्र की समस्याएं और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं थोड़ी अलग होती हैं."

रात्रि चौपाल में महिलाओं ने खोली ऑनलाइन शराब बिक्री की पोल (ETV Bharat)

सरकार के योजनाओं से लोगों को कराया अवगत

नर्मदापुरम पुलिस अधीक्षक साईं कृष्णा थोटा ने बताया कि "प्रशासन द्वारा रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया है. यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है. आज (शनिवार) कई लोग इस रात्रि चौपाल में उपस्थित हुए. पुलिस द्वारा ट्रैफिक संबंधित विभिन्न प्रोग्राम जो चलाए जा रहे है, उसके बारे में बताया गया है. इसके साथ ही राहगीर योजना, सीपीआर योजना आदि के बारे में अवगत कराया गया. इसके अलावा जिले में चलाए जा रहे सजग प्रहरी योजना के बारे में लोगों को जानकारी दी. जिसमें यदि कोई घर छोड़कर बाहर जा रहा है तो इसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं. जिससे उस घर का विशेष ध्यान रखा जा सके."

शराब से दूरी बनाने की शपथ लेती महिलाएं (ETV Bharat)

शिकायतों पर तत्वरित कार्रवाई के निर्देश

एसपी साईं कृष्णा थोटा ने बताया कि "साथ ही साइबर संबंधी जागरूकता के संबंध में आम लोगों को अवगत कराया है. शहर में बिक रही अवैध शराब के संबंध में भी शिकायत प्राप्त हुई, उस पर भी तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया. रात्रि चौपाल के दौरान लगभग 100 लोग यहां पर उपस्थित रहे और करीब 60 शिकायतें मिली हैं." उन्होंने बताया कि "यह बहुत ही अच्छा प्रयास है, क्योंकि शहर में शाम के समय में लोग फ्री रहते हैं. इससे ज्यादा संख्या में आगामी समय में लोग उपस्थित रहेंगे आगे भी है योजना चालू रहेगी."