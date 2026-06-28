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स्वदेशी ओट्स की खेती किसानों को बनाएगी धनवान, 200 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी कीमत

नर्मदापुरम में पावरखेड़ा के कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की ओट्स की स्वदेशी वैरायटी, आयात ओट्स पर भारत की निर्भरता होगी कम.

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भारत में हो रही है स्वदेशी ओट्स की खेती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 9:08 PM IST

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नर्मदापुरम: देश में सुपरफूड की मांग तेजी से बढ़ रही है. जिसमें फिलहाल सुपरफूड ओट्स (जई) तो 90% विदेशों से आयात हो रहा है. लेकिन जल्द ही विदेशों से आयात होने वाले ओट्स पर भारत की निर्भरता कम होने वाली है. क्योंकि पौष्टिक नाश्ते के रूप में खाए जाने वाले ओट्स (जई) की स्वदेशी वैरायटी नर्मदापुरम में तैयार की गई है. नर्मदापुरम अंतर्गत पावरखेड़ा के कृषि वैज्ञानिकों ने 8 साल की कड़ी मशक्कत के बाद इसे विकसित किया है.

आयात ओट्स पर भारत की निर्भरता होगी कम

यह देश की पहली ग्रेन ओट्स बीज वैरायटी है, जो भविष्य में किसानों को मालामाल करेगी. स्वदेशी ओट्स की एक हेक्टर में औसतन 44 क्विंटल पैदावार सामने आई है. कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ किसानों ने एक हेक्टेयर में 70 क्विंटल तक स्वदेशी ओट्स की पैदावार की है. इस वैरायटी के विकसित होने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, यूक्रेन से आयात होने वाले ओट्स पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी.

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आयात ओट्स पर भारत की निर्भरता होगी कम (ETV Bharat)

भारत में हो रही है स्वदेशी ओट्स की खेती

इससे न सिर्फ विदेश से होने वाला आयात घटेगा, बल्कि किसानों की कमाई का साधन भी बढ़ेगा. स्वदेशी ओट्स के बीज लगाने का ट्रायल पूरा होने के साथ ही मध्य प्रदेश के गुना और अशोकनगर के किसानों ने पावरखेड़ा में विकसित बीज वैरायटी को लगाया है. करीब 2500 एकड़ क्षेत्र में किसानों ने पहली बार रबी सीजन में स्वदेशी ओट्स की खेती की है. वहीं, किसानों के इस ओट्स को मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा खरीदने की प्रक्रिया चल रही है.

200 रुपए प्रति किलोग्राम सादे ओट्स की मिलेगी कीमत

देश में सबसे ज्यादा ओट्स का आयात करीब 80-90% ऑस्ट्रेलिया से होता है. मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा गुणवत्ता के आधार पर आयातित ओट्स 80 से 120 रुपए प्रति किलोग्राम तक खरीदती है. ब्रांडेड ओट्स की कीमत 100 से 160 रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है. जिसे प्रोसेसिंग के बाद पैक करके कंपनियां 140 से लेकर 300 रुपए किलोग्राम तक बेचती है. पहली बार मध्य प्रदेश में हुई इस स्वदेशी ओट्स की खेती से प्राप्त बीज को मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा खरीदा जा रहा है. बाजार से जुड़े लोगों के अनुसार सादे ओट्स की कीमत 80 से लेकर 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो सकती है. कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार यदि किसान बड़ी मात्रा में ओट्स की खेती करेंगे, तो मल्टीनेशनल कंपनियां सीधे इसका बीज खरीद कर प्रोसेसिंग करेंगी. जिसका किसानों को अच्छा दाम मिलेगा.

Indigenous oats Cultivation
स्वदेशी ओट्स की खेती किसानों को करेगा मालामाल (ETV Bharat)

8 साल की मेहनत से तैयार हुआ बीज

पवारखेड़ा के गेहूं अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों की टीम ने पीपीपी मॉडल पर ओट्स बेचने वाली मल्टीनेशनल कंपनी मैरिको इंडिया लिमिटेड मुंबई से स्वदेशी ओट्स का बीज विकसित करने की सहमति ली थी. इस कंपनी ने पूरे अनुसंधान को स्पॉन्सर किया. जिसके बाद पावरखेड़ा के कृषि वैज्ञानिकों ने करीब 8 साल की कड़ी मेहनत और कई ट्रायल के बाद जेडडब्लूजीओ 01 किस्म तैयार की.

कृषि अनुसंधान केंद्र (पूसा) नई दिल्ली का भी इसमें योगदान रहा. इस अनुसंधान को वर्ष 2023 में भारत सरकार से मंजूरी मिली. इसके बाद वर्ष 2024 में बीज लगाने की शुरुआत हुई. शुरुआत में कुछ किसानों को बीज दिए गए. इसके बाद अब बड़ी मात्रा में बीज लगाने के लिए किसानों को दिए गए हैं.

Oats Cultivation
ओट्स की स्वदेशी वैरायटी (ETV Bharat)

ओट्स पौष्टिक अनाज, कई गुणों से भरपूर

डाइटिशियन सपना राठौर आयंगर बताती है कि "ओट्स एक पौष्टिक अनाज है. इसमें मुख्य रूप से कॉप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, फाइबर (बीटा ग्लूकेन), विटामिन और मिनरल्स जैसे मैंगनीज, फास्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन के तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं. बीटा ग्लूकेन एक विशेष प्रकार का घुलनशील फाइबर है, जो पेट में जेल (Gel) जैसा पदार्थ बनाता है.

यह पाचन को धीमा करता है. जिससे लंबे समय तक पेट भरा रहता है. यह वजन नियंत्रित करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को काम करता है. ओट्स में मौजूद प्रोटीन मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. इसके साथ ही एंटीऑक्सीडेंट, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं."

स्वदेशी ओट्स कई गुणों से है भरपूर

पावरखेड़ा अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक केके मिश्रा ने बताया कि "हमारे द्वारा विकसित किया गया स्वदेशी सुपरफूड ओट्स कई गुणों से भरपूर है. यह गेहूं और जई से अलग नेचुरल जींस है. जिसके उत्पादन में पानी और खाद कम लगेगा. इसका उत्पादन समय भी गेहूं से बहुत कम है. हमारे द्वारा विकसित हुए बीज की खेती शुरू हो गई है.

Indigenous oats Cultivation
स्वदेशी ओट्स की खेती (ETV Bharat)

मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा यह बीज एक सहमति के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराए गए थे. अब कंपनी अच्छे दामों पर किसानों की उपज खरीदेने लगी है. जिले के किसानों को भी हम प्रशिक्षण देकर निश्चित मात्रा में ओट्स के बीज देंगे. भविष्य में सुपरफूड ओट्स की खेती से किसानों को अच्छी आमदनी होगी."

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