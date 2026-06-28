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स्वदेशी ओट्स की खेती किसानों को बनाएगी धनवान, 200 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी कीमत

भारत में हो रही है स्वदेशी ओट्स की खेती ( ETV Bharat )