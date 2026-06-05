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नर्मदापुरम में पुलिस समर कैंप का कमाल, पारधी बच्चे बोलने लगे फर्राटेदार इंग्लिश

पारधी समाज के बच्चों को खेलकूद में भी किया आगे ( ETV BHARAT )

एसपी का कहना है "मुख्य उद्देश्य है कि इन बच्चों को शहरी बच्चों से मेलजोल बढ़ाया जाए. इन बच्चों के माध्यम से उनके पेरेंट्स तक पहुंचा जा सके और उनकी आगामी पीढ़ी को समाज की मुख्य धारा से जोडा जाए. पारधी समाज के करीब 25 बच्चों को नर्मदापुरम के पुलिस लाइन से सुबह 4.30 बजे बस लेने जाती है. कैंप के दौरान उनका खाने का इंतजाम किया गया है. शाम को उन्हें घर पर बस से छोड़ दिया जाता है."

नर्मदापुरम पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण थोटा ने बताया "एक माह से समर कैंपर में पारधी समाज के बच्चों को सिवनी मालवा तहसील क्षेत्र से करीब 40 किलोमीटर दूर से उनके घरों से यहां बस द्वारा लाया जा रहा है. उन्हें बुनियादी शिक्षा दी जा रही है. इसके साथ ही खेलकूद गतिविधियों कराई जा रही हैं. अब ये बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं. स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं.

नर्मदापुरम : पुलिस लाइन में चल रहे समर कैंप में 40 किलोमीटर दूर सिवनी मालवा से आने वाले पारधी समाज के 25 बच्चे हुनर सीख रहे हैं. पारधी समाज के बच्चे और पुलिस के बच्चे एक-दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हैं. पारधी समाज के बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ा जा रहा है. समाज से वंचित पारधी समाज के बच्चे अब फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख गए हैं. इनका आत्मविश्वास देखते ही बनता है.

पारधी समाज के पैरेंट्स को प्रोत्साहित किया

पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण थोटा ने बताया "पन्ना में पोस्टिंग में एक एनजीओ के माध्यम से पारधी समाज से संपर्क हुआ. वहां पर बस्ती मैं पहुंचकर पैरेंट्स से बातचीत करके उन्हें इसी तरह जोड़ा और एक अभियान चलाया, नर्मदापुरम में इसे बेहतर तरीके से किया गया है. पहले पादरी समाज के पैरेंट्स को आईडेंटिफाई किया गया और इनमें से कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में भेजने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे संपर्क करके 20 से 25 बच्चों को यहां लाया गया. इन बच्चों को समर कैंप से जोड़ा गया."

एसपी ने बच्चों का स्कूल में कराया एडमिशन

एसपी साईं कृष्ण थोटा का कहना है "कई पारधी बच्चों ने हमें बताया है कि वह स्कूल जाना चाहते हैं पर उनके कई दस्तावेज न होने के कारण स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है. इसके बाद मैंने प्रशासन से बात करके स्कूल में इन बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया. इसके अलावा इनके डेरों में पढ़ाई के लिए कैंप लगाया जाएगा. बच्चों में एक माह में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है. इस कैंप के माध्यम से कुछ बच्चे पहले जो इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, वे इंग्लिश बोलने लगे हैं. यही बच्चे मंच पर डांस करने को लेकर थोड़ा झिझकते थे, अब ये बच्चे एक साथ खेल रहे हैं. खेलकूद में भी ये बच्चे काफी आगे हैं."

पारधी समाज के बच्चों ने दिखाई प्रतिभा (ETV BHARAT)

पारधी समाज के बच्चों की झिझक खत्म

समर कैंप में शामिल होने पहुंचे प्रियांशी, चंचल, देवानंद और जैनस जैसे बच्चों ने बताया "टाइम मैनेजमेंट, अनुशासन समर कैंप में सीखने को मिला है." कैंप में सिखाने वाली प्रशिक्षिका जय श्री ने बताया "इस पहल से बच्चों के मन से पुलिस और आम बच्चों के बीच डर हमेशा के लिए खत्म हो गया है और अब उनमें आगे बढ़ने का विश्वास जागा है."